https://ukraina.ru/20241216/1059673340.html
"Тегеран оказался бумажным тигром": Суздальцев рассказал о негативных последствиях ухода из Сирии
"Тегеран оказался бумажным тигром": Суздальцев рассказал о негативных последствиях ухода из Сирии - 16.12.2024 Украина.ру
"Тегеран оказался бумажным тигром": Суздальцев рассказал о негативных последствиях ухода из Сирии
Последствия от ухода России из Сирии будут тяжелыми. Это приведет к ослаблению влияния РФ на рынке углеводородов. Базы в Сирии были серьезным инструментом давления на Турцию, но сейчас Россия его теряет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-12-16T04:15
2024-12-16T04:15
2024-12-16T04:15
новости
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сирия
турция
андрей суздальцев
авиабазы
базы
война
катар
африка
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По мнению эксперта, скорее всего, России придется оставить базы в Сирии. Что приведет к увеличению логистического плеча в Северной и Центральной Африке. Для России Африка будет закрыта, потому что будет потерян важный перевалочный пункт, указал политолог.По его словам, уход из Сирии приведет к ослаблению влияния РФ на рынке углеводородов. В частности, в перспективе могут появиться конкуренты для российских обходных газопроводов. Если проект по строительству газопровода из Катара в Европу будет реализован, России будет просто нечего продавать, констатировал специалист."Наконец, базы в Сирии были серьезным инструментом давления на Турцию. Мы его теряем. Да и Иран будет для нас потерян. Мы на него рассчитывали, а Тегеран оказался бумажным тигром. Так что негативные последствия от ухода из Сирии будут очень тяжелыми", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Россия вернуть утраченные позиции на Ближнем Востоке — в интервью Ростислава Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241213/1059643362.html
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новости, россия, сирия, турция, андрей суздальцев, авиабазы, базы, война, катар, африка, иран, европа, газопровод, детали
Новости, Россия, Сирия, Турция, Андрей Суздальцев, авиабазы, базы, война, Катар, Африка, Иран, Европа, газопровод, детали
"Тегеран оказался бумажным тигром": Суздальцев рассказал о негативных последствиях ухода из Сирии
Последствия от ухода России из Сирии будут тяжелыми. Это приведет к ослаблению влияния РФ на рынке углеводородов. Базы в Сирии были серьезным инструментом давления на Турцию, но сейчас Россия его теряет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев