https://ukraina.ru/20241216/1059676559.html

Главное за ночь 16 декабря

Главное за ночь 16 декабря - 16.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 декабря

ВС РФ ночью снова поражали объекты противника на территории Украины. Взрывы раздавались в Днепропетровской,Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской,... Украина.ру, 16.12.2024

2024-12-16T08:09

2024-12-16T08:09

2024-12-16T08:12

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ВС РФ ночью снова поражали объекты противника на территории Украины. Взрывы раздавались в Днепропетровской,Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, а так же в Староконстантинове, Сумах и Харькове.Средства ПВО около 7.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил глава региона Богомаз и Минобороны РФ. Как отметил губернатор, пострадавших и разрушений нет.Около 200 боевиков ВСУ заперты в "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, - Денис Пушилин.Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, - подполье.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 БПЛА, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, александр богомаз, денис пушилин, вооруженные силы украины