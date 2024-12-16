Главное за ночь 16 декабря - 16.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 16 декабря
Главное за ночь 16 декабря - 16.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 декабря
ВС РФ ночью снова поражали объекты противника на территории Украины. Взрывы раздавались в Днепропетровской,Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской,... Украина.ру, 16.12.2024
2024-12-16T08:09
2024-12-16T08:12
новости
россия
донецкая народная республика
александр богомаз
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ВС РФ ночью снова поражали объекты противника на территории Украины. Взрывы раздавались в Днепропетровской,Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, а так же в Староконстантинове, Сумах и Харькове.Средства ПВО около 7.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил глава региона Богомаз и Минобороны РФ. Как отметил губернатор, пострадавших и разрушений нет.Около 200 боевиков ВСУ заперты в "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, - Денис Пушилин.Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, - подполье.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 БПЛА, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск на сайте Украина.ру.
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452
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, александр богомаз, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Богомаз, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 16 декабря

08:09 16.12.2024 (обновлено: 08:12 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ ночью снова поражали объекты противника на территории Украины. Взрывы раздавались в Днепропетровской,Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, а так же в Староконстантинове, Сумах и Харькове.
Средства ПВО около 7.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил глава региона Богомаз и Минобороны РФ. Как отметил губернатор, пострадавших и разрушений нет.
Около 200 боевиков ВСУ заперты в "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, - Денис Пушилин.
Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, - подполье.
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 БПЛА, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр БогомазДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
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