Главное за ночь 16 декабря
08:09 16.12.2024 (обновлено: 08:12 16.12.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
ВС РФ ночью снова поражали объекты противника на территории Украины. Взрывы раздавались в Днепропетровской,Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, а так же в Староконстантинове, Сумах и Харькове.
Средства ПВО около 7.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил глава региона Богомаз и Минобороны РФ. Как отметил губернатор, пострадавших и разрушений нет.
Около 200 боевиков ВСУ заперты в "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, - Денис Пушилин.
Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, - подполье.
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 БПЛА, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск на сайте Украина.ру.