"Это будет стопроцентная победа": Суздальцев раскрыл, что стало бы лучшим ответом на удар по Таганрогу
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Просто так бросать "Орешник" по Украине нет необходимости. Для этого вполне хватает "Искандеров". Лучшим ответом на удар по Таганрогу было бы окончательное выключение света на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Ракета "Орешник" имеет шесть боеголовок, и мы используем ее как обычный боезапас. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям, считает эксперт.
"Поэтому просто так бросать "Орешник" по Украине я бы не стал. Для этого хватает наших "Искандеров", которые спокойно долетают. Вообще, гиперзвуковые ракеты нужны для того, чтобы уничтожать системы ПВО", — подчеркнул Суздальцев.
По его мнению, лучшим ответом на удар по Таганрогу было бы окончательное выключение света. Если на Украине не будет электроэнергии, если там не будет ходить ж/д транспорт, не будет интернета и топлива на заправках. Это будет стопроцентная победа с минимальными потерями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
Подробно о том, насколько выведена из строя энергосистема Украины — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.
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