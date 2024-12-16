https://ukraina.ru/20241216/1059652854.html

"Это будет стопроцентная победа": Суздальцев раскрыл, что стало бы лучшим ответом на удар по Таганрогу

"Это будет стопроцентная победа": Суздальцев раскрыл, что стало бы лучшим ответом на удар по Таганрогу - 16.12.2024 Украина.ру

"Это будет стопроцентная победа": Суздальцев раскрыл, что стало бы лучшим ответом на удар по Таганрогу

Просто так бросать "Орешник" по Украине нет необходимости. Для этого вполне хватает "Искандеров". Лучшим ответом на удар по Таганрогу было бы окончательное выключение света на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-12-16T04:45

2024-12-16T04:45

2024-12-16T04:45

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андрей суздальцев

"орешник"

ракеты

ракетный удар

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Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.Ракета "Орешник" имеет шесть боеголовок, и мы используем ее как обычный боезапас. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям, считает эксперт. Конечно, эта ракета носитель для ядерных боеголовок. Она способна смести с лица всю Польшу и половину Германии. Причем ее невозможно перехватить, и системы ПРО Запада бессмысленны, отметил политолог.По его мнению, лучшим ответом на удар по Таганрогу было бы окончательное выключение света. Если на Украине не будет электроэнергии, если там не будет ходить ж/д транспорт, не будет интернета и топлива на заправках. Это будет стопроцентная победа с минимальными потерями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.Подробно о том, насколько выведена из строя энергосистема Украины — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241215/1059670513.html

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