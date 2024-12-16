https://ukraina.ru/20241216/1059673511.html
"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке
"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке - 16.12.2024 Украина.ру
"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке
Официальный Дамаск много лет был союзником России, а сейчас к власти в Сирии пришла банда. Неизвестно, как можно заключить какое-то соглашение с этими террористами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-12-16T05:15
2024-12-16T05:15
2024-12-16T05:15
новости
россия
ближний восток
сирия
андрей суздальцев
башар асад
террорист
хуситы
йемен
беженцы
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Негативные последствия от ухода России из Сирии будут очень тяжелыми. Сложно представить, как можно заключить какое-то соглашение с этими террористами, отметил эксперт.Политик отличается от общественного деятеля тем, что он умеет превратить минус в плюс. И сейчас российскому руководству надо с холодной головой думать о том, какие выгоды можно извлечь из ситуации в Сирии, отметил специалист.Пока все выглядит так, что России не на кого опереться на Ближнем Востоке. Можно, конечно, порассуждать о хуситах в Йемене, но тут нужна экспертная оценка сильных востоковедов, а они все это время "прославляли Асада и говорили, что ничего с ним не будет", констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Россия вернуть утраченные позиции на Ближнем Востоке — в интервью Ростислава Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241212/1059588309.html
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новости, россия, ближний восток, сирия, андрей суздальцев, башар асад, террорист, хуситы, йемен, беженцы, детали, союзники
Новости, Россия, Ближний Восток, Сирия, Андрей Суздальцев, Башар Асад, террорист, хуситы, Йемен, беженцы, детали, союзники
"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке
Официальный Дамаск много лет был союзником России, а сейчас к власти в Сирии пришла банда. Неизвестно, как можно заключить какое-то соглашение с этими террористами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев