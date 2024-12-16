https://ukraina.ru/20241216/1059673511.html

"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке

"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке - 16.12.2024 Украина.ру

"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке

Официальный Дамаск много лет был союзником России, а сейчас к власти в Сирии пришла банда. Неизвестно, как можно заключить какое-то соглашение с этими террористами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-12-16T05:15

2024-12-16T05:15

2024-12-16T05:15

новости

россия

ближний восток

сирия

андрей суздальцев

башар асад

террорист

хуситы

йемен

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059529877_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_f8bec8fd7df62e68cdcaced893e06c4e.jpg.webp

Негативные последствия от ухода России из Сирии будут очень тяжелыми. Сложно представить, как можно заключить какое-то соглашение с этими террористами, отметил эксперт.Политик отличается от общественного деятеля тем, что он умеет превратить минус в плюс. И сейчас российскому руководству надо с холодной головой думать о том, какие выгоды можно извлечь из ситуации в Сирии, отметил специалист.Пока все выглядит так, что России не на кого опереться на Ближнем Востоке. Можно, конечно, порассуждать о хуситах в Йемене, но тут нужна экспертная оценка сильных востоковедов, а они все это время "прославляли Асада и говорили, что ничего с ним не будет", констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Россия вернуть утраченные позиции на Ближнем Востоке — в интервью Ростислава Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059588309.html

россия

ближний восток

сирия

йемен

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ближний восток, сирия, андрей суздальцев, башар асад, террорист, хуситы, йемен, беженцы, детали, союзники