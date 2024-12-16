https://ukraina.ru/20241216/1059674133.html

Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм

Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм - 16.12.2024 Украина.ру

Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм

Как точно спрогнозировало наше издание, со второй попытки южнокорейский парламент объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, который совершил в начале месяца неудачную попытку государственного переворота.

2024-12-16T06:42

2024-12-16T06:42

2024-12-16T06:42

эксклюзив

южная корея

сеул

сша

ким чен ын

дональд трамп

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Важно отметить, что за импичмент голосовали не только представители оппозиционной Демократической партии "Вместе", но и некоторые члены президентской фракции партии "Гражданская сила", вовремя предавшие своего лидераЕе лидеры в парламенте формально не поддержали импичмент, однако разрешили однопартийцам свободно голосовать по велению совести. И нужные голоса для импичмента сразу же отыскались.Что будет дальше? Полномочия президента Юна немедленно приостановят – так что, как говорят сами корейцы, он станет даже не хромой, а безногой уткой.Все эти дни страной де факто будет править парламент, а дело Юн Сок Ёля рассмотрит в течение 180 дней местный конституционный суд.Однако результат этого разбирательства выглядит сейчас предрешенным для наблюдателей и экспертов.Силовой блок, лояльный правому президенту Юну, в буквальном смысле разгромлен.Как мы уже писали, многие влиятельные силовики, руководители армии, полиции и спецслужб, явно причастные к несостоявшемуся путчу, арестованы прокуратурой и точно не смогут оказывать давление на судей.А главное, согласно данным опубликованным в пятницу данным общенационального опроса общественного мнения, импичмент Юн Сок Ёля поддержали 75 процентов опрошенных респондентов. Южнокорейцы не хотят Юна практически поголовно – от престарелых до молодежи.Людей достала инфляция, безработица, дороговизна. Все эти реалии скрываются за неоновыми витринами гламурной жизни кей-поп-молодежи, но они хорошо известны даже тем, кто смотрит корейские сериалы вроде всемирно известной "Игры в кальмара".В то время как Юн Сок Ёль не жалел денег на услуги гадалок и шаманов – этаких распутиных нового образца.Но главное, в Южной Корее никто, кроме военных фанатиков, не хочет войны. А правительство президента Юна, действуя с подачи Соединенных Штатов Америки, систематически пыталось переправлять на коммунистический север подрывные материалы на флешках. Или приказывало транслировать через громкоговорители пламенные подрывные речи, которые слышали разве что напуганные бурундуки.Оппозиционные демократы (напомним, что они не походят по взглядам на своих американских собратьев) публично опасались, что Юн Сок Ёль может затеять полномасштабную войну с Корейской Народно-Демократической Республикой). А кто бы в ней в итоге ни победил, общий итог представляется предрешённым – от приграничного Сеула останется горстка радиоактивного пепла.Поэтому можно с достаточной степенью уверенности сказать – в политическом смысле Юн обречен.Он может попытаться бежать в расположение американского военного контингента, чтобы доживать дни где-нибудь на Гавайских островах, как это делали некоторые его предшественники. Однако страна больше не примет подобного президента.Все это, безусловно, является для США очень неприятным сюрпризом. Объединенные демократы, в принципе, не против американского военного присутствия. Но они однозначные противники эскалации, и склонны проводить по отношению к КНДР так называемую "политику солнечного тепла" – то есть, в переводе на русский, по мере сил, развивать двусторонние отношения.В Демпартии Южной Кореи до сих пор работают заслуженные активисты, которые совершили почти невозможное – добились официального вывода американских ядерных боеголовок с территории своего государства в 1991 году (хотя, по некоторым неофициальным данным, они продолжают оставаться там по сей день).Однако в последнее время проамериканские силы настойчиво пытались вернуть Южной Корее статус ядерной державы. И в этом особенно усердствовал именно президент Юн Сок Ёль.Президент Южной Кореи еще в прошлом году официально допустил размещение чужого ядерного оружия на территории республики (либо создание своего), если отношения с КНДР еще больше ухудшатся. Хотя даже далекие от политики люди посчитали этот план открытым приглашением к самоубийству.Теперь эти замыслы на какое-то время оказались в подвешенном состоянии. Больше того, Вашингтон теряет самое важное – сухопутный континентальный плацдарм на материке, располагающийся не так уж далеко от китайской границы.Ни Филиппины, ни Япония, ни Тайвань не имеют такого выгодного расположения – их отделяют от Китая морские воды. Так что если в Тихоокеанском бассейне вспыхнет война, она никак не может не затронуть территорию Корейского полуострова. Ведь именно для этого США держат вблизи Сеула внушительную и прекрасно вооруженную группировку численностью от 30 до 50 тысяч человек.После отставки Юн Сок Ёля Южной Кореей будут править не ангелы, не друзья Москвы, не агенты Китая или Северной Кореи – как утверждают немногочисленные сторонники свергнутого президента Юна .Однако они точно не хотят, что бы их родина снова была разрушена в новой войне.Политологи уже предполагают, что после импичмента Юну мятежные южнокорейские элиты будут апеллировать к новой администрации Дональда Трампа – памятуя, как американский президент посещал Корею и запросто встречался на линии разграничения с Ким Чен Ыном в 2019. Поле чего в регионе наступила заметная всем разрядка.Кроме того, отвергнув скоропалительную попытку переворота Юн Сок Ёля, южнокорейское общество показало, что оно не желает возврата к не столь давним временам военной диктатуры.Кей-поп – неприятная на мой личный вкус вещь. Но это лучше, чем круглосуточный комендантский час, бессудные похищения, липовые приговоры и жестокие убийства всех, кого заподозрили в нелояльности к верховным вождям – например, случайно попавшихся под руку карателям режима студентам или рабочим.В этом смысле южнокорейское прошлое очень похоже на мрачное тоталитарное украинское настоящее.И можно не сомневаться, что вкусившие "европейской демократии" южные корейцы сделают все, чтобы кошмары больше не повторились.Ещё о произошедшем в Сеуле: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы

https://ukraina.ru/20241211/1059578702.html

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