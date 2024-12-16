Пушилин обозначил основы переговоров по Украине - 16.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241216/1059676116.html
Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
Пушилин обозначил основы переговоров по Украине - 16.12.2024 Украина.ру
Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался насчет возможных переговоров по Украине, передает РИА Новости
2024-12-16T07:15
2024-12-16T07:17
новости
украина
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:206:2508:1617_1920x0_80_0_0_a7a8e03e734044d4214f3e6246cff063.jpg
"Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров, но в любом случае, все, что стоит в интересах страны, должно быть учтено. Те задачи, которые обозначены, должны быть основой для переговорного процесса", - сказал Пушилин.Минувшим летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упоминал и отмену санкций против РФ.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
украина
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:0:2436:1827_1920x0_80_0_0_60470992470154b33a54e71b144dfa4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, владимир путин, нато
Новости, Украина, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, НАТО

Пушилин обозначил основы переговоров по Украине

07:15 16.12.2024 (обновлено: 07:17 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался насчет возможных переговоров по Украине, передает РИА Новости
"Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров, но в любом случае, все, что стоит в интересах страны, должно быть учтено. Те задачи, которые обозначены, должны быть основой для переговорного процесса", - сказал Пушилин.
Минувшим летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.
Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упоминал и отмену санкций против РФ.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:36"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ
10:35"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
10:17"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
10:08Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
10:04Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
09:41Британцы рассказали об отправке наличных долларов для Асада
09:38У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабря
09:30ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны
09:00"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций
08:30Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с Украиной
08:09Главное за ночь 16 декабря
07:59Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада
07:56Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
07:31Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц
07:15Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
06:45Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
06:42Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм
06:30"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
06:15Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
06:08Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает
Лента новостейМолния