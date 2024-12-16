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Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
Пушилин обозначил основы переговоров по Украине - 16.12.2024 Украина.ру
Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался насчет возможных переговоров по Украине, передает РИА Новости
2024-12-16T07:15
2024-12-16T07:15
2024-12-16T07:17
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"Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров, но в любом случае, все, что стоит в интересах страны, должно быть учтено. Те задачи, которые обозначены, должны быть основой для переговорного процесса", - сказал Пушилин.Минувшим летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упоминал и отмену санкций против РФ.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, владимир путин, нато
Новости, Украина, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, НАТО
Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
07:15 16.12.2024 (обновлено: 07:17 16.12.2024)
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался насчет возможных переговоров по Украине, передает РИА Новости