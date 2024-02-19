https://ukraina.ru/20240219/1053391182.html
Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО
Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО - 19.02.2024 Украина.ру
Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО
Британские фермеры потратили на удобрения почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов больше, чем в докризисные времена, пишет британский портал FarmingUK
2024-02-19T13:09
2024-02-19T13:09
2024-02-19T13:09
новости
великобритания
россия
украина
сельхозпродукция
удобрения
российский газ
фермер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102160/06/1021600660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5a547880451a22022e57175c99c5f2f.jpg
Цены на удобрения в Великобритании достигли беспрецедентного максимума летом 2022 года. Газ резко подорожал после начала российской спецоперации на Украине, а газ активно используется при производстве многих удобрений.Основное удобрение, которое используют британские фермеры, — аммиачная селитра. В сентябре 2022 года цена достигла 870 фунтов стерлингов (101,4 тыс. руб) за тонну. Для сравнения средняя цена за тонну в 2020 году составляла 217 фунтов стерлингов.Портал приводит данные о ценах и использовании удобрений Отдела энергетики и климатической разведки (ECIU)."С февраля 2022 года фермеры потратили на удобрения примерно на 1,45 миллиарда фунтов (около 170 млрд рублей) больше, чем если бы цены на газ и удобрения остались неизменными, на докризисном уровне", - говорится в статье.Земельный аналитик ECIU Том Ланкастер напомнил о протестах европейских фермеров. "Одной из часто упоминаемых причин является цена, которую им приходится платить за выращивание урожая и кормление животных", добавил Ланкастер. Несмотря на то, что цены на удобрения находятся уже не на пике, они остаются на 50% выше докризисного уровня.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html
великобритания
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102160/06/1021600660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d14458a29f610196406230328a2f373.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, россия, украина, сельхозпродукция, удобрения, российский газ, фермер
Новости, Великобритания, Россия, Украина, сельхозпродукция, удобрения, российский газ, фермер
Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО
Британские фермеры потратили на удобрения почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов больше, чем в докризисные времена, пишет британский портал FarmingUK
Цены на удобрения в Великобритании достигли беспрецедентного максимума летом 2022 года. Газ резко подорожал после начала российской спецоперации на Украине, а газ активно используется при производстве многих удобрений.
Основное удобрение, которое используют британские фермеры, — аммиачная селитра. В сентябре 2022 года цена достигла 870 фунтов стерлингов (101,4 тыс. руб) за тонну. Для сравнения средняя цена за тонну в 2020 году составляла 217 фунтов стерлингов.
Портал приводит данные о ценах и использовании удобрений Отдела энергетики и климатической разведки (ECIU).
"С февраля 2022 года фермеры потратили на удобрения примерно на 1,45 миллиарда фунтов (около 170 млрд рублей) больше, чем если бы цены на газ и удобрения остались неизменными, на докризисном уровне", - говорится в статье.
Земельный аналитик ECIU Том Ланкастер напомнил о протестах европейских фермеров. "Одной из часто упоминаемых причин является цена, которую им приходится платить за выращивание урожая и кормление животных", добавил Ланкастер.
Несмотря на то, что цены на удобрения находятся уже не на пике, они остаются на 50% выше докризисного уровня.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.