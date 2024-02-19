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Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО

Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО - 19.02.2024 Украина.ру

Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО

Британские фермеры потратили на удобрения почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов больше, чем в докризисные времена, пишет британский портал FarmingUK

2024-02-19T13:09

2024-02-19T13:09

2024-02-19T13:09

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Цены на удобрения в Великобритании достигли беспрецедентного максимума летом 2022 года. Газ резко подорожал после начала российской спецоперации на Украине, а газ активно используется при производстве многих удобрений.Основное удобрение, которое используют британские фермеры, — аммиачная селитра. В сентябре 2022 года цена достигла 870 фунтов стерлингов (101,4 тыс. руб) за тонну. Для сравнения средняя цена за тонну в 2020 году составляла 217 фунтов стерлингов.Портал приводит данные о ценах и использовании удобрений Отдела энергетики и климатической разведки (ECIU)."С февраля 2022 года фермеры потратили на удобрения примерно на 1,45 миллиарда фунтов (около 170 млрд рублей) больше, чем если бы цены на газ и удобрения остались неизменными, на докризисном уровне", - говорится в статье.Земельный аналитик ECIU Том Ланкастер напомнил о протестах европейских фермеров. "Одной из часто упоминаемых причин является цена, которую им приходится платить за выращивание урожая и кормление животных", добавил Ланкастер. Несмотря на то, что цены на удобрения находятся уже не на пике, они остаются на 50% выше докризисного уровня.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.

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