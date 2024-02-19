Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО - 19.02.2024 Украина.ру
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Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО
Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО - 19.02.2024 Украина.ру
Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО
Британские фермеры потратили на удобрения почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов больше, чем в докризисные времена, пишет британский портал FarmingUK
2024-02-19T13:09
2024-02-19T13:09
новости
великобритания
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украина
сельхозпродукция
удобрения
российский газ
фермер
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Цены на удобрения в Великобритании достигли беспрецедентного максимума летом 2022 года. Газ резко подорожал после начала российской спецоперации на Украине, а газ активно используется при производстве многих удобрений.Основное удобрение, которое используют британские фермеры, — аммиачная селитра. В сентябре 2022 года цена достигла 870 фунтов стерлингов (101,4 тыс. руб) за тонну. Для сравнения средняя цена за тонну в 2020 году составляла 217 фунтов стерлингов.Портал приводит данные о ценах и использовании удобрений Отдела энергетики и климатической разведки (ECIU)."С февраля 2022 года фермеры потратили на удобрения примерно на 1,45 миллиарда фунтов (около 170 млрд рублей) больше, чем если бы цены на газ и удобрения остались неизменными, на докризисном уровне", - говорится в статье.Земельный аналитик ECIU Том Ланкастер напомнил о протестах европейских фермеров. "Одной из часто упоминаемых причин является цена, которую им приходится платить за выращивание урожая и кормление животных", добавил Ланкастер. Несмотря на то, что цены на удобрения находятся уже не на пике, они остаются на 50% выше докризисного уровня.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html
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новости, великобритания, россия, украина, сельхозпродукция, удобрения, российский газ, фермер
Новости, Великобритания, Россия, Украина, сельхозпродукция, удобрения, российский газ, фермер

Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО

13:09 19.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае
Сильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Британские фермеры потратили на удобрения почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов больше, чем в докризисные времена, пишет британский портал FarmingUK
Цены на удобрения в Великобритании достигли беспрецедентного максимума летом 2022 года. Газ резко подорожал после начала российской спецоперации на Украине, а газ активно используется при производстве многих удобрений.
Основное удобрение, которое используют британские фермеры, — аммиачная селитра. В сентябре 2022 года цена достигла 870 фунтов стерлингов (101,4 тыс. руб) за тонну. Для сравнения средняя цена за тонну в 2020 году составляла 217 фунтов стерлингов.
Портал приводит данные о ценах и использовании удобрений Отдела энергетики и климатической разведки (ECIU).
"С февраля 2022 года фермеры потратили на удобрения примерно на 1,45 миллиарда фунтов (около 170 млрд рублей) больше, чем если бы цены на газ и удобрения остались неизменными, на докризисном уровне", - говорится в статье.
Земельный аналитик ECIU Том Ланкастер напомнил о протестах европейских фермеров. "Одной из часто упоминаемых причин является цена, которую им приходится платить за выращивание урожая и кормление животных", добавил Ланкастер.
Несмотря на то, что цены на удобрения находятся уже не на пике, они остаются на 50% выше докризисного уровня.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
14 февраля, 13:47
Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией Отношения Украины с польскими фермерами продолжают ухудшаться с каждым днем. На днях поляки возобновили блокаду пяти переходов на границе с Украиной, а 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска — "Корчова — Краковец"
 
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