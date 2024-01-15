Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal - 15.01.2024 Украина.ру
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Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal
Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal - 15.01.2024 Украина.ру
Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal
Евросоюз на сегодняшний день зависит от России в области продовольствия больше, чем до начала СВО, пишут журналисты Brussels Signal со ссылкой на главу фирмы по производству удобрений
2024-01-15T13:47
2024-01-15T13:47
новости
европа
брюссель
зарубежье
украина
россия
удобрения
продовольствие
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Свейн Торе Холсетер является генеральным директором Yara International. Это норвежская химическая компания, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений.По его словам, ЕС сделал себя "уязвимым", так как неспособен найти ключевые компоненты для удобрений не российского производства.За последние два года ЕС увеличил импорт азота и мочевины из России. На долю России приходится 34% и 40% всего импорта соответственно, говорится в статье.Холсетер считает, что Брюссель открылся для “вмешательства” Кремля в этот сектор. Это может привести к краху продовольственного рынка, как это произошло с энергетическим сектором в 2022 году, добавил он. Также его беспокоит, что в Брюсселе, "как лунатики", могут допустить те же ошибки в отношении удобрений, что и сделали с энергетикой.По мнению Хотсетера, мировой рынок в целом "чрезмерно зависит" от экспорта удобрений из России.Он заявил, что половина населения мира получает продовольствие благодаря удобрениям. "И если убрать с полей удобрения для некоторых культур, урожайность упадет на 50 процентов", пояснил он.
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новости, европа, брюссель, зарубежье, украина, россия, удобрения, продовольствие
Новости, Европа, Брюссель, Зарубежье, Украина, Россия, удобрения, продовольствие

Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal

13:47 15.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае
Сильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Евросоюз на сегодняшний день зависит от России в области продовольствия больше, чем до начала СВО, пишут журналисты Brussels Signal со ссылкой на главу фирмы по производству удобрений
Свейн Торе Холсетер является генеральным директором Yara International. Это норвежская химическая компания, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений.
По его словам, ЕС сделал себя "уязвимым", так как неспособен найти ключевые компоненты для удобрений не российского производства.
За последние два года ЕС увеличил импорт азота и мочевины из России. На долю России приходится 34% и 40% всего импорта соответственно, говорится в статье.
Холсетер считает, что Брюссель открылся для “вмешательства” Кремля в этот сектор. Это может привести к краху продовольственного рынка, как это произошло с энергетическим сектором в 2022 году, добавил он. Также его беспокоит, что в Брюсселе, "как лунатики", могут допустить те же ошибки в отношении удобрений, что и сделали с энергетикой.
“Мы ясно видели, как Россия или Путин используют удобрения и продовольствие в качестве оружия”, - добавил он.
По мнению Хотсетера, мировой рынок в целом "чрезмерно зависит" от экспорта удобрений из России.
Он заявил, что половина населения мира получает продовольствие благодаря удобрениям. "И если убрать с полей удобрения для некоторых культур, урожайность упадет на 50 процентов", пояснил он.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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