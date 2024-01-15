https://ukraina.ru/20240115/1052699944.html

Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal

Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal - 15.01.2024 Украина.ру

Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal

Евросоюз на сегодняшний день зависит от России в области продовольствия больше, чем до начала СВО, пишут журналисты Brussels Signal со ссылкой на главу фирмы по производству удобрений

2024-01-15T13:47

2024-01-15T13:47

2024-01-15T13:47

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Свейн Торе Холсетер является генеральным директором Yara International. Это норвежская химическая компания, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений.По его словам, ЕС сделал себя "уязвимым", так как неспособен найти ключевые компоненты для удобрений не российского производства.За последние два года ЕС увеличил импорт азота и мочевины из России. На долю России приходится 34% и 40% всего импорта соответственно, говорится в статье.Холсетер считает, что Брюссель открылся для “вмешательства” Кремля в этот сектор. Это может привести к краху продовольственного рынка, как это произошло с энергетическим сектором в 2022 году, добавил он. Также его беспокоит, что в Брюсселе, "как лунатики", могут допустить те же ошибки в отношении удобрений, что и сделали с энергетикой.По мнению Хотсетера, мировой рынок в целом "чрезмерно зависит" от экспорта удобрений из России.Он заявил, что половина населения мира получает продовольствие благодаря удобрениям. "И если убрать с полей удобрения для некоторых культур, урожайность упадет на 50 процентов", пояснил он.

https://ukraina.ru/20240110/1052597034.html

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