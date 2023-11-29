https://ukraina.ru/20231129/1051564300.html

Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского

Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского - 29.11.2023 Украина.ру

Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации "мечтатели" по версии издания Politico. В прошлом году газета называла главу киевского режима самым влиятельным человеком Европы

2023-11-29T00:14

2023-11-29T00:14

2023-11-29T00:22

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украина

владимир зеленский

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Издание также назвало его "марафонцем". По версии западных журналистов, такие руководители как Зеленский "меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова".В сети уже успели обосновать такой выбор редакции СМИ. В номинацию "мечтатели" также попали председатель Европарламента Роберта Мецола, российский оппозиционер Навальный и президент Чехии Пётр Павел. Ещё один украинский чиновник – руководитель Офиса президента Андрей Ермак занял четвертое место в номинации "деятели". Вместе с ним там оказались председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, президенты Франции и Турции Макрон и Эрдоган. В список "деятели" также попала президент Италии Джорджа Мелони, которая заявила российским пранкерам об усталости от Украины. Там же значатся имена президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президентов Франции и Турции Макрона и Эрдогана. По версии западного журнала, первое место в категории "Разрушители" досталось главе российского Центробанка Эльвире Набиуллиной.Напомним, издание Politico ежегодно публикует список 28 самых влиятельных европейских политиков. В нём три раздела: деятели — у кого есть реальная власть, мечтатели — у кого есть идея, которая вызывает споры, и разрушители — кто может изменить ход игры.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, рейтинг, сво