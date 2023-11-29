https://ukraina.ru/20231129/1051564300.html
Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского
Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского - 29.11.2023 Украина.ру
Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации "мечтатели" по версии издания Politico. В прошлом году газета называла главу киевского режима самым влиятельным человеком Европы
2023-11-29T00:14
2023-11-29T00:14
2023-11-29T00:22
новости
украина
владимир зеленский
рейтинг
сво
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Издание также назвало его "марафонцем". По версии западных журналистов, такие руководители как Зеленский "меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова".В сети уже успели обосновать такой выбор редакции СМИ. В номинацию "мечтатели" также попали председатель Европарламента Роберта Мецола, российский оппозиционер Навальный и президент Чехии Пётр Павел. Ещё один украинский чиновник – руководитель Офиса президента Андрей Ермак занял четвертое место в номинации "деятели". Вместе с ним там оказались председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, президенты Франции и Турции Макрон и Эрдоган. В список "деятели" также попала президент Италии Джорджа Мелони, которая заявила российским пранкерам об усталости от Украины. Там же значатся имена президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президентов Франции и Турции Макрона и Эрдогана. По версии западного журнала, первое место в категории "Разрушители" досталось главе российского Центробанка Эльвире Набиуллиной.Напомним, издание Politico ежегодно публикует список 28 самых влиятельных европейских политиков. В нём три раздела: деятели — у кого есть реальная власть, мечтатели — у кого есть идея, которая вызывает споры, и разрушители — кто может изменить ход игры.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, владимир зеленский, рейтинг, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, рейтинг, СВО
Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского
00:14 29.11.2023 (обновлено: 00:22 29.11.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации "мечтатели" по версии издания Politico. В прошлом году газета называла главу киевского режима самым влиятельным человеком Европы
Издание также назвало его "марафонцем". По версии западных журналистов, такие руководители как Зеленский "меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова".
В сети уже успели обосновать такой выбор редакции СМИ.
"Клоун мечтал победить Россию, захватить Крым, выйти на границы 1991 года и так далее", – пишет телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны".
В номинацию "мечтатели" также попали председатель Европарламента Роберта Мецола, российский оппозиционер Навальный и президент Чехии Пётр Павел.
Ещё один украинский чиновник – руководитель Офиса президента Андрей Ермак занял четвертое место в номинации "деятели". Вместе с ним там оказались председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, президенты Франции и Турции Макрон и Эрдоган.
В список "деятели" также попала президент Италии Джорджа Мелони, которая заявила российским пранкерам об усталости от Украины. Там же значатся имена президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президентов Франции и Турции Макрона и Эрдогана.
По версии западного журнала, первое место в категории "Разрушители" досталось главе российского Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Напомним, издание Politico ежегодно публикует список 28 самых влиятельных европейских политиков. В нём три раздела: деятели — у кого есть реальная власть, мечтатели — у кого есть идея, которая вызывает споры, и разрушители — кто может изменить ход игры.