"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета - 01.12.2024 Украина.ру
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"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета
"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета - 01.12.2024 Украина.ру
"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета
Применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по днепропетровскому предприятию "Южмаш" обозначил новый этап в мировой военной истории. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
2024-12-01T12:01
2024-12-01T12:01
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"орешник"
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Профессор сравнил испытание российского "Орешника" на цели в Днепропетровске (после госпереворота 2014 года переименован в Днепр) с испытанием Соединёнными штатами атомной бомбы "Тринити" в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. Многие исследователи уверены, что с этой даты следует отсчитывать эпоху ядерного оружия.Малинен сообщил своим подписчикам в соцсети, что в одном ряду с испытанием ядерного оружия США стоит и испытание российского ракетного гиперзвукового комплекса.По его мнению, "Орешник" 21 ноября 2024 года обозначил качественно новый этап в мировой военной истории."Мир военных действий никогда не вернется к тому, что было раньше", - констатировал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт.Россия применила новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении 21 ноября после того, как с украинской территории американскими и британскими ракетами большой мощности били нанесены удары по российским объектам в Курских и Брянских областях. Москва уверена, что такие ракетные удары с подконтрольной ВСУ территории невозможны без участия "западных специалистов".Актуальное интервью на эту тему: Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации УкраиныТакже интервью на эту тему: Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в СШАРанее в новостях: Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
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новости, днепр, сша, россия, владимир путин, южмаш, днепропетровск, украина, финляндия, "орешник", ядерное оружие, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты
Новости, Днепр, США, Россия, Владимир Путин, Южмаш, Днепропетровск, Украина, Финляндия, "Орешник", Ядерное оружие, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты

"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета

12:01 01.12.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по днепропетровскому предприятию "Южмаш" обозначил новый этап в мировой военной истории. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
Профессор сравнил испытание российского "Орешника" на цели в Днепропетровске (после госпереворота 2014 года переименован в Днепр) с испытанием Соединёнными штатами атомной бомбы "Тринити" в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. Многие исследователи уверены, что с этой даты следует отсчитывать эпоху ядерного оружия.
Малинен сообщил своим подписчикам в соцсети, что в одном ряду с испытанием ядерного оружия США стоит и испытание российского ракетного гиперзвукового комплекса.
"Вероятно, это был день самых радикальных изменений в военных действиях с момента испытания "Тринити" 16 июля 1945 года. То есть, удар России по заводу в Днепре с использованием "гиперскоростного оружия" 21 ноября 2024 года", - написал профессор.
По его мнению, "Орешник" 21 ноября 2024 года обозначил качественно новый этап в мировой военной истории.
"Мир военных действий никогда не вернется к тому, что было раньше", - констатировал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт.
Россия применила новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении 21 ноября после того, как с украинской территории американскими и британскими ракетами большой мощности били нанесены удары по российским объектам в Курских и Брянских областях. Москва уверена, что такие ракетные удары с подконтрольной ВСУ территории невозможны без участия "западных специалистов".
Актуальное интервью на эту тему: Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации Украины
Также интервью на эту тему: Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в США
Ранее в новостях: Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
 
НовостиДнепрСШАРоссияВладимир ПутинЮжмашДнепропетровскУкраинаФинляндия"Орешник"Ядерное оружиеракетыракеты средней и меньшей дальностиракетный ударракетные войскадальнобойные ракеты
 
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