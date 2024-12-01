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"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета

"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета - 01.12.2024 Украина.ру

"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета

Применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по днепропетровскому предприятию "Южмаш" обозначил новый этап в мировой военной истории. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

2024-12-01T12:01

2024-12-01T12:01

2024-12-01T12:01

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Профессор сравнил испытание российского "Орешника" на цели в Днепропетровске (после госпереворота 2014 года переименован в Днепр) с испытанием Соединёнными штатами атомной бомбы "Тринити" в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. Многие исследователи уверены, что с этой даты следует отсчитывать эпоху ядерного оружия.Малинен сообщил своим подписчикам в соцсети, что в одном ряду с испытанием ядерного оружия США стоит и испытание российского ракетного гиперзвукового комплекса.По его мнению, "Орешник" 21 ноября 2024 года обозначил качественно новый этап в мировой военной истории."Мир военных действий никогда не вернется к тому, что было раньше", - констатировал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт.Россия применила новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении 21 ноября после того, как с украинской территории американскими и британскими ракетами большой мощности били нанесены удары по российским объектам в Курских и Брянских областях. Москва уверена, что такие ракетные удары с подконтрольной ВСУ территории невозможны без участия "западных специалистов".Актуальное интервью на эту тему: Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации УкраиныТакже интервью на эту тему: Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в СШАРанее в новостях: Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет

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