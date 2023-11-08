Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото - 08.11.2023 Украина.ру
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Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото
Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото - 08.11.2023 Украина.ру
Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото
Для покупки железнодорожных билетов по маршруту "Киев — Варшава" теперь необходимо обзавестись аккаунтом и высылать фотографию для верификации. Об этом 8 ноября сообщили представители украинской компании "Укрзалізниця".
2023-11-08T16:21
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"Это позволит расширить спектр возможных действий для верифицированных пользователей, а также является еще одним шагом на пути к полному "укрощению" перекупов", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что "отныне приобретение билетов через приложение на самый востребованный поезд №67/68 Киев — Варшава доступно только тем пользователям, которые прошли верификацию аккаунта через "Дію" (специальное приложение для смартфона)."Если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют", — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Тем временем спецслужбы Украины продолжают охоту на уклонистов, пытающихся сбежать от мобилизации и призыва в ВСУ по тропам контрабандистов. Стоимость нелегальной переправки уклонистов в ЕС и Молдавию варьируется и достигает $10 тыс.
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новости, новости украины, железная дорога, железнодорожники, железная дорога, монополии, украина, ес, украина-ес, польша, электронный билет, билеты, укрзализныця, киев, варшава, it-сектор, госуслуги
Новости, Новости Украины, железная дорога, железнодорожники, железная дорога, монополии, Украина, ЕС, Украина-ЕС, Польша, электронный билет, билеты, Укрзализныця, Киев, Варшава, IT-сектор, госуслуги

Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото

16:21 08.11.2023 (обновлено: 16:29 08.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВведение безвизового режима Украины с ЕС
Введение безвизового режима Украины с ЕС - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Для покупки железнодорожных билетов по маршруту "Киев — Варшава" теперь необходимо обзавестись аккаунтом и высылать фотографию для верификации. Об этом 8 ноября сообщили представители украинской компании "Укрзалізниця".
"Это позволит расширить спектр возможных действий для верифицированных пользователей, а также является еще одним шагом на пути к полному "укрощению" перекупов", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что "отныне приобретение билетов через приложение на самый востребованный поезд №67/68 Киев — Варшава доступно только тем пользователям, которые прошли верификацию аккаунта через "Дію" (специальное приложение для смартфона).
"Если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют", — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Тем временем спецслужбы Украины продолжают охоту на уклонистов, пытающихся сбежать от мобилизации и призыва в ВСУ по тропам контрабандистов. Стоимость нелегальной переправки уклонистов в ЕС и Молдавию варьируется и достигает $10 тыс.
Электропоезд HRCS2-004 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
30 августа, 12:18
Поезда из Польши на Украину задержали из-за ночных ударов по Житомирской областиДлительное ожидание поездов связано с повреждением железнодорожного участка в результате ночного обстрела под Житомиром, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
 
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