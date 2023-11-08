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Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото

Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото - 08.11.2023 Украина.ру

Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото

Для покупки железнодорожных билетов по маршруту "Киев — Варшава" теперь необходимо обзавестись аккаунтом и высылать фотографию для верификации. Об этом 8 ноября сообщили представители украинской компании "Укрзалізниця".

2023-11-08T16:21

2023-11-08T16:21

2023-11-08T16:29

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"Это позволит расширить спектр возможных действий для верифицированных пользователей, а также является еще одним шагом на пути к полному "укрощению" перекупов", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что "отныне приобретение билетов через приложение на самый востребованный поезд №67/68 Киев — Варшава доступно только тем пользователям, которые прошли верификацию аккаунта через "Дію" (специальное приложение для смартфона)."Если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют", — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Тем временем спецслужбы Украины продолжают охоту на уклонистов, пытающихся сбежать от мобилизации и призыва в ВСУ по тропам контрабандистов. Стоимость нелегальной переправки уклонистов в ЕС и Молдавию варьируется и достигает $10 тыс.

https://ukraina.ru/20230830/1049031401.html

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