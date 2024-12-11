"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор - 11.12.2024 Украина.ру
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"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор
"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор - 11.12.2024 Украина.ру
"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор
После Сирии начнутся события вокруг Зангезурского коридора, есть план по созданию южной евразийской геополитической платформы. Это будет квази-государство от Балкан до Пакистана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-12-11T04:30
2024-12-11T04:30
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Произошедшее в Сирии — это малозначительное для России событие. После нее начнутся события вокруг Зангезурского коридора (азербайджанский проект транспортного коридора через территорию Сюникской области Армении – ред.), рассказал историк.Для этого сейчас пробивают Зангезурский коридор. Его обязательно пробьют, президент Армении Никол Пашинян все сдаст. Это будет необританская империя, уверен публицист. По мнению историка, британская семья очень сильно вовлечена в исламский мир. И сейчас ими отстраивается неоисламский проект. Фактически это будет новая Британская империя с исламской идеологией, указал эксперт."На Балканах есть мусульманские анклавы, например, Босния и Герцеговина, это вход из Европы на эту платформу. Дальше идут Сирия и Турция, Азербайджан, дальше начинается Туркестан", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.Подробно о событиях в Сирии — в статье Ростислава Ищенко Новые предложения Трампа на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241210/1059550219.html
сирия
россия
армения
британия
великобритания
балканы
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турция
азербайджан
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новости, сирия, россия, армения, никол пашинян, британия, великобритания, балканы, босния и герцеговина, турция, азербайджан, средняя азия, детали
Новости, Сирия, Россия, Армения, Никол Пашинян, Британия, Великобритания, Балканы, Босния и Герцеговина, Турция, Азербайджан, Средняя Азия, детали

"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор

04:30 11.12.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБои в районе Барзе провинции Дамаск
Бои в районе Барзе провинции Дамаск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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После Сирии начнутся события вокруг Зангезурского коридора, есть план по созданию южной евразийской геополитической платформы. Это будет квази-государство от Балкан до Пакистана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Произошедшее в Сирии — это малозначительное для России событие. После нее начнутся события вокруг Зангезурского коридора (азербайджанский проект транспортного коридора через территорию Сюникской области Армении – ред.), рассказал историк.

"Реализуется план по созданию южной евразийской геополитической платформы. Это будет квази-государство от Балкан до Пакистана, которое будет включать и нашу бывшую Среднюю Азию, то есть Туркестан", — подчеркнул Сазонов.

Для этого сейчас пробивают Зангезурский коридор. Его обязательно пробьют, президент Армении Никол Пашинян все сдаст. Это будет необританская империя, уверен публицист.
По мнению историка, британская семья очень сильно вовлечена в исламский мир. И сейчас ими отстраивается неоисламский проект. Фактически это будет новая Британская империя с исламской идеологией, указал эксперт.
"На Балканах есть мусульманские анклавы, например, Босния и Герцеговина, это вход из Европы на эту платформу. Дальше идут Сирия и Турция, Азербайджан, дальше начинается Туркестан", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
Подробно о событиях в Сирии — в статье Ростислава Ищенко Новые предложения Трампа на сайте Украина.ру.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 16:46
Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалуВ словах главы СВР Сергея Нарышкина есть особая важность. А то, что мелет языком Зеленский для своей публики вообще никакого значения не имеет.
 
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04:30"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор
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