https://ukraina.ru/20241211/1059557401.html

"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор

"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор - 11.12.2024 Украина.ру

"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор

После Сирии начнутся события вокруг Зангезурского коридора, есть план по созданию южной евразийской геополитической платформы. Это будет квази-государство от Балкан до Пакистана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-12-11T04:30

2024-12-11T04:30

2024-12-11T04:30

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Произошедшее в Сирии — это малозначительное для России событие. После нее начнутся события вокруг Зангезурского коридора (азербайджанский проект транспортного коридора через территорию Сюникской области Армении – ред.), рассказал историк.Для этого сейчас пробивают Зангезурский коридор. Его обязательно пробьют, президент Армении Никол Пашинян все сдаст. Это будет необританская империя, уверен публицист. По мнению историка, британская семья очень сильно вовлечена в исламский мир. И сейчас ими отстраивается неоисламский проект. Фактически это будет новая Британская империя с исламской идеологией, указал эксперт."На Балканах есть мусульманские анклавы, например, Босния и Герцеговина, это вход из Европы на эту платформу. Дальше идут Сирия и Турция, Азербайджан, дальше начинается Туркестан", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.Подробно о событиях в Сирии — в статье Ростислава Ищенко Новые предложения Трампа на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059550219.html

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