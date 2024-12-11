Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Бунт против мобилизации на Украине происходит с помощью ног. При этом мобилизация 18-летних жителей Украины — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.
По мнению журналистки, жители Украины не выходят на бунты против мобилизации 18-летних, потому что бунтовать там невозможно. Если выйдет какой-то отдельный хутор или украинское село, то все протесты будут сразу же подавлены.
Во-вторых, в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает мобилизацию, указала публицист.
"В конце октября были арестованы 10 человек, которые вели телеграм-каналы на Украине — якобы за срыв мобилизации. В публикации СБУ сообщили, что редакторы пабликов разместили локации мобильных блокпостов ВСУ и правоохранителей, где стоят военкомы и ловят людей", — рассказала Мурзина.
То есть бунт на Украине происходит с помощью ног. Действительно, детей вывозят, но ведь не все могут это сделать. При этом мобилизация 18-летних жителей Украины — решение иррациональное, отметила журналистка.
"Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Почему ими не занимаются? Думаю, речь идет об уничтожении украинской нации", — заключила собеседница издания.
Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
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