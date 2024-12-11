Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации - 11.12.2024 Украина.ру
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Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации
Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации - 11.12.2024 Украина.ру
Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации
Бунт против мобилизации на Украине происходит с помощью ног. При этом мобилизация 18-летних жителей Украины — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина
2024-12-11T05:00
2024-12-11T05:00
новости
украина
запад
вашингтон
елена мурзина
петр порошенко
энтони блинкен
мобилизация
дети
телеграм-каналы
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.По мнению журналистки, жители Украины не выходят на бунты против мобилизации 18-летних, потому что бунтовать там невозможно. Если выйдет какой-то отдельный хутор или украинское село, то все протесты будут сразу же подавлены. Во-вторых, в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает мобилизацию, указала публицист."В конце октября были арестованы 10 человек, которые вели телеграм-каналы на Украине — якобы за срыв мобилизации. В публикации СБУ сообщили, что редакторы пабликов разместили локации мобильных блокпостов ВСУ и правоохранителей, где стоят военкомы и ловят людей", — рассказала Мурзина.То есть бунт на Украине происходит с помощью ног. Действительно, детей вывозят, но ведь не все могут это сделать. При этом мобилизация 18-летних жителей Украины — решение иррациональное, отметила журналистка."Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Почему ими не занимаются? Думаю, речь идет об уничтожении украинской нации", — заключила собеседница издания.Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.О работе форума "Хочу жить в России!" и проблемах переселения иностранцев и соотечественников — в интервью Марии Бутиной: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами на сайте Украина.ру.
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украина
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Новости
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новости, украина, запад, вашингтон, елена мурзина, петр порошенко, энтони блинкен, мобилизация, дети, телеграм-каналы, призыв, призывники, детали, власти украины
Новости, Украина, Запад, Вашингтон, Елена Мурзина, Петр Порошенко, Энтони Блинкен, мобилизация, дети, телеграм-каналы, призыв, призывники, детали, власти Украины

Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации

05:00 11.12.2024
 
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Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Бунт против мобилизации на Украине происходит с помощью ног. При этом мобилизация 18-летних жителей Украины — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.
По мнению журналистки, жители Украины не выходят на бунты против мобилизации 18-летних, потому что бунтовать там невозможно. Если выйдет какой-то отдельный хутор или украинское село, то все протесты будут сразу же подавлены.
Во-вторых, в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает мобилизацию, указала публицист.
"В конце октября были арестованы 10 человек, которые вели телеграм-каналы на Украине — якобы за срыв мобилизации. В публикации СБУ сообщили, что редакторы пабликов разместили локации мобильных блокпостов ВСУ и правоохранителей, где стоят военкомы и ловят людей", — рассказала Мурзина.
То есть бунт на Украине происходит с помощью ног. Действительно, детей вывозят, но ведь не все могут это сделать. При этом мобилизация 18-летних жителей Украины — решение иррациональное, отметила журналистка.
"Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Почему ими не занимаются? Думаю, речь идет об уничтожении украинской нации", — заключила собеседница издания.
Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
О работе форума "Хочу жить в России!" и проблемах переселения иностранцев и соотечественников — в интервью Марии Бутиной: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами на сайте Украина.ру.
Тимофей Борисов интервью
Вчера, 16:30
Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армиюНемецкий политикум, то, что мы называем глубинным государством, готовится к войне с Россией, называются даже сроки. Они утверждают, что Россия нападет к 2030 году. Эта риторика один в один совпадает с той, которая применялась во времена гитлеровской Германии: мы должны остановить большевизм, защитить малые страны Европы.
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации
04:45"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков
04:30"Пашинян все сдаст": военный эксперт рассказал, что будет после Сирии и кому нужен Зангезурский коридор
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03:30Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области
03:15Сазонов: "Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной и авиация ей не поможет"
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