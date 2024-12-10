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Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"

Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник" - 10.12.2024 Украина.ру

Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"

Запад проиграл противостояние с Россией, предъявившей в ходе СВО весомый аргумент в виде гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен

2024-12-10T12:05

2024-12-10T12:05

2024-12-10T12:42

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Оценивая развитие событий в связи с российской специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, Малинен обратил внимание на непростую для Запада ситуацию."С НАТО покончено. Единственный выход - ядерное оружие или капитуляция на Украине", - констатировал профессор Хельсинкского университета.Малинен сопроводил свои размышления иллюстрацией российской военной техники на Красной площади в Москве."Появление "Орешника" в качестве серьезного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не находится в безопасности", - в очередной раз подчеркнул профессор из Финляндии.Ранее он опубликовал статью о перспективах развития СВО с обоснованием тезиса о необходимости переговоров об окончании конфликта на условиях России. Подробности в публикации Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля Также на эту тему: Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным

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