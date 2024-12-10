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Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"
Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник" - 10.12.2024 Украина.ру
Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"
Запад проиграл противостояние с Россией, предъявившей в ходе СВО весомый аргумент в виде гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен
2024-12-10T12:05
2024-12-10T12:05
2024-12-10T12:42
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Оценивая развитие событий в связи с российской специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, Малинен обратил внимание на непростую для Запада ситуацию."С НАТО покончено. Единственный выход - ядерное оружие или капитуляция на Украине", - констатировал профессор Хельсинкского университета.Малинен сопроводил свои размышления иллюстрацией российской военной техники на Красной площади в Москве."Появление "Орешника" в качестве серьезного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не находится в безопасности", - в очередной раз подчеркнул профессор из Финляндии.Ранее он опубликовал статью о перспективах развития СВО с обоснованием тезиса о необходимости переговоров об окончании конфликта на условиях России. Подробности в публикации Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля Также на эту тему: Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным
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новости, запад, россия, нато, сво, "орешник", ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, украина, эксперты, международные отношения, международная политика, геополитика
Новости, Запад, Россия, НАТО, СВО, "Орешник", Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, Украина, эксперты, международные отношения, Международная политика, геополитика
Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"
12:05 10.12.2024 (обновлено: 12:42 10.12.2024)
Запад проиграл противостояние с Россией, предъявившей в ходе СВО весомый аргумент в виде гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен
Оценивая развитие событий в связи с российской специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, Малинен обратил внимание на непростую для Запада ситуацию.
"С НАТО покончено. Единственный выход - ядерное оружие или капитуляция на Украине", - констатировал профессор Хельсинкского университета.
Малинен сопроводил свои размышления иллюстрацией российской военной техники на Красной площади
в Москве
.
"Появление "Орешника" в качестве серьезного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не находится в безопасности", - в очередной раз
подчеркнул профессор из Финляндии.
Ранее он опубликовал статью о перспективах развития СВО с обоснованием тезиса о необходимости переговоров об окончании конфликта на условиях России. Подробности в публикации Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля