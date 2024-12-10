В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам - 10.12.2024 Украина.ру
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В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам
В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам - 10.12.2024 Украина.ру
В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам
Нынешнее руководство Украины довело её до катастрофы с отсутствием привлекательных перспектив. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов
2024-12-10T11:03
2024-12-10T11:03
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Оценивая опубликованные Дональдом Трампом данные о потерях украинской армии в 400 тыс человек во время СВО, крымский парламентарий констатировал ответственность Владимира Зеленского за такое положение дел.Он также отметил, что народ Украины бросили на произвол судьбы те, кто 10 лет назад активно проявил себя во время государственного переворота в Киеве, поддерживая "евроинтеграцию" и мечтания о новой лучшей жизни. При этом далеко не все из тех деятелей остались жить на Украине.Избранный президент США Дональд Трамп в начале декабря через соцсеть Truth Media предал публичности данные о 400-тысячных потерях только украинской армии, не считая гражданских лиц. До этого, в конце ноября британский журнал The Economist оценил приблизительные потери ВСУ примерно в 60—100 тыс. человек погибшими и порядка 400 тыс. ранеными.Зеленский до этого оперировал намного меньшими цифрами. В ответ на публикацию Трампа он попытался представить свою версию потерь ВСУ. Подробности в публикации Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине Также на эту тему публикация "ВСУ находятся на грани развала" - СВРБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
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новости, украина, киев, крым, дональд трамп, владимир зеленский, владимир константинов, вооруженные силы украины, the economist, всу, потери всу, сво, постсоветское пространство, 2014, госпереворот
Новости, Украина, Киев, Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, The Economist, ВСУ, потери ВСУ, СВО, постсоветское пространство, 2014, госпереворот

В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам

11:03 10.12.2024
 
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
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Нынешнее руководство Украины довело её до катастрофы с отсутствием привлекательных перспектив. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов
Оценивая опубликованные Дональдом Трампом данные о потерях украинской армии в 400 тыс человек во время СВО, крымский парламентарий констатировал ответственность Владимира Зеленского за такое положение дел.
"Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души", - заявил Константинов.
Он также отметил, что народ Украины бросили на произвол судьбы те, кто 10 лет назад активно проявил себя во время государственного переворота в Киеве, поддерживая "евроинтеграцию" и мечтания о новой лучшей жизни. При этом далеко не все из тех деятелей остались жить на Украине.
"Где живут украинские олигархи, сделавшие свое состояние на разграблении Украины и продолжающие её грабить? Никто из них не связывает своё будущее, будущее своих детей и внуков с этой убитой страной", - сказал глава парламента Крыма.
Избранный президент США Дональд Трамп в начале декабря через соцсеть Truth Media предал публичности данные о 400-тысячных потерях только украинской армии, не считая гражданских лиц. До этого, в конце ноября британский журнал The Economist оценил приблизительные потери ВСУ примерно в 60—100 тыс. человек погибшими и порядка 400 тыс. ранеными.
Зеленский до этого оперировал намного меньшими цифрами. В ответ на публикацию Трампа он попытался представить свою версию потерь ВСУ. Подробности в публикации Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
Также на эту тему публикация "ВСУ находятся на грани развала" - СВР
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
 
НовостиУкраинаКиевКрымДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныThe EconomistВСУпотери ВСУСВОпостсоветское пространство2014госпереворот
 
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11:03В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам
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