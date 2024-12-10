В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
Нынешнее руководство Украины довело её до катастрофы с отсутствием привлекательных перспектив. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов
Оценивая опубликованные Дональдом Трампом данные о потерях украинской армии в 400 тыс человек во время СВО, крымский парламентарий констатировал ответственность Владимира Зеленского за такое положение дел.
"Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души", - заявил Константинов.
Он также отметил, что народ Украины бросили на произвол судьбы те, кто 10 лет назад активно проявил себя во время государственного переворота в Киеве, поддерживая "евроинтеграцию" и мечтания о новой лучшей жизни. При этом далеко не все из тех деятелей остались жить на Украине.
"Где живут украинские олигархи, сделавшие свое состояние на разграблении Украины и продолжающие её грабить? Никто из них не связывает своё будущее, будущее своих детей и внуков с этой убитой страной", - сказал глава парламента Крыма.
Избранный президент США Дональд Трамп в начале декабря через соцсеть Truth Media предал публичности данные о 400-тысячных потерях только украинской армии, не считая гражданских лиц. До этого, в конце ноября британский журнал The Economist оценил приблизительные потери ВСУ примерно в 60—100 тыс. человек погибшими и порядка 400 тыс. ранеными.
Зеленский до этого оперировал намного меньшими цифрами. В ответ на публикацию Трампа он попытался представить свою версию потерь ВСУ. Подробности в публикации Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
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