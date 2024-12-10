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В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам

В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам - 10.12.2024 Украина.ру

В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам

Нынешнее руководство Украины довело её до катастрофы с отсутствием привлекательных перспектив. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов

2024-12-10T11:03

2024-12-10T11:03

2024-12-10T11:03

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Оценивая опубликованные Дональдом Трампом данные о потерях украинской армии в 400 тыс человек во время СВО, крымский парламентарий констатировал ответственность Владимира Зеленского за такое положение дел.Он также отметил, что народ Украины бросили на произвол судьбы те, кто 10 лет назад активно проявил себя во время государственного переворота в Киеве, поддерживая "евроинтеграцию" и мечтания о новой лучшей жизни. При этом далеко не все из тех деятелей остались жить на Украине.Избранный президент США Дональд Трамп в начале декабря через соцсеть Truth Media предал публичности данные о 400-тысячных потерях только украинской армии, не считая гражданских лиц. До этого, в конце ноября британский журнал The Economist оценил приблизительные потери ВСУ примерно в 60—100 тыс. человек погибшими и порядка 400 тыс. ранеными.Зеленский до этого оперировал намного меньшими цифрами. В ответ на публикацию Трампа он попытался представить свою версию потерь ВСУ. Подробности в публикации Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине Также на эту тему публикация "ВСУ находятся на грани развала" - СВРБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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