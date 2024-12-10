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"ВСУ находятся на грани развала" - СВР

"ВСУ находятся на грани развала" - СВР - 10.12.2024 Украина.ру

"ВСУ находятся на грани развала" - СВР

В ходе проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рядах армии противника наблюдается деструктивная тенденция. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

2024-12-10T10:01

2024-12-10T10:01

2024-12-10T10:06

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Оценивая ситуацию в зоне СВО, глава СВР констатировал: ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу российской армии.По его мнению, на Западе намерены воевать с Россией "до последнего украинца", а после этого заставят выйти на поля сражений прибалтов, восточноевропейцев, и даже немцев.Ранее, 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Подробности в публикации Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - НарышкинТакже сообщалось, что Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США В начале декабря Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию

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новости, россия, украина, запад, сергей нарышкин, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, переговоры, легитимность, свр, спецслужба