"ВСУ находятся на грани развала" - СВР
10:01 10.12.2024 (обновлено: 10:06 10.12.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания
В ходе проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рядах армии противника наблюдается деструктивная тенденция. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Оценивая ситуацию в зоне СВО, глава СВР констатировал: ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу российской армии.
"Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - заявил директор СВР.
По его мнению, на Западе намерены воевать с Россией "до последнего украинца", а после этого заставят выйти на поля сражений прибалтов, восточноевропейцев, и даже немцев.
Ранее, 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Подробности в публикации Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин
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