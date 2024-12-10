"ВСУ находятся на грани развала" - СВР - 10.12.2024 Украина.ру
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"ВСУ находятся на грани развала" - СВР
"ВСУ находятся на грани развала" - СВР - 10.12.2024 Украина.ру
"ВСУ находятся на грани развала" - СВР
В ходе проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рядах армии противника наблюдается деструктивная тенденция. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
2024-12-10T10:01
2024-12-10T10:06
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владимир зеленский
служба внешней разведки
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Оценивая ситуацию в зоне СВО, глава СВР констатировал: ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу российской армии.По его мнению, на Западе намерены воевать с Россией "до последнего украинца", а после этого заставят выйти на поля сражений прибалтов, восточноевропейцев, и даже немцев.Ранее, 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Подробности в публикации Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - НарышкинТакже сообщалось, что Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США В начале декабря Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию
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новости, россия, украина, запад, сергей нарышкин, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, переговоры, легитимность, свр, спецслужба
Новости, Россия, Украина, Запад, Сергей Нарышкин, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, переговоры, легитимность, СВР, спецслужба

"ВСУ находятся на грани развала" - СВР

10:01 10.12.2024 (обновлено: 10:06 10.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания
Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В ходе проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рядах армии противника наблюдается деструктивная тенденция. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Оценивая ситуацию в зоне СВО, глава СВР констатировал: ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу российской армии.
"Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - заявил директор СВР.
По его мнению, на Западе намерены воевать с Россией "до последнего украинца", а после этого заставят выйти на поля сражений прибалтов, восточноевропейцев, и даже немцев.
Ранее, 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Подробности в публикации Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин
Также сообщалось, что Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США
В начале декабря Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию
 
НовостиРоссияУкраинаЗападСергей НарышкинВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведкиВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСВОпереговорылегитимностьСВРспецслужба
 
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