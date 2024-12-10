"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении - 10.12.2024 Украина.ру
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"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении
"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении - 10.12.2024 Украина.ру
"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении
Вся линия Торское-Белогоровка-Северск — очень сложный участок. Противник оккупировал эту территорию в 2014 году, а с 2016 года активно начал готовить здесь позиции и для обороны, и для контрударов. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T03:45
2024-12-10T03:45
новости
донбасс
краматорск
украина
киселев
северск
беспилотники
славянск
изюм
купянск
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В последние два месяца обстановка на Северском направлении оставалась непонятной. Были сообщения о взятии Белогоровки и Григоровки, но потом это не подтвердилось.Белогоровка и Григоровка по-прежнему находятся под контролем ВСУ, но российские войска держат оборону, сообщил эксперт, отметив, что вся линия Торское-Белогоровка-Северск — очень сложный участок.Более того, сейчас ВСУ грамотно установили артиллерию в районе Северска, Лимана и Краматорска, откуда они периодически наносят удары по пешим и механизированным российским отрядам, добавил он.У противника по-прежнему очень много беспилотников. По каждому российскому бойцу прилетают по три-четыре "эфпивишки". Это говорит о том, что это направление является очень важным для Украины, сообщил полковник запаса."Если мы срежем этот серьезный выступ (Краматорск, Славянск, Изюм, Купянск), это будет означать, что Украина однозначно проиграла битву за Донбасс. Поэтому они будут упираться и не пускать наши подразделения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О других важных аспектах и сценариях СВО - в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241209/1059498596.html
донбасс
краматорск
украина
северск
славянск
изюм
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Новости
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новости, донбасс, краматорск, украина, киселев, северск, беспилотники, славянск, изюм, купянск, вс рф, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Донбасс, Краматорск, Украина, Киселев, Северск, беспилотники, Славянск, Изюм, Купянск, ВС РФ, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении

03:45 10.12.2024
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вся линия Торское-Белогоровка-Северск — очень сложный участок. Противник оккупировал эту территорию в 2014 году, а с 2016 года активно начал готовить здесь позиции и для обороны, и для контрударов. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
В последние два месяца обстановка на Северском направлении оставалась непонятной. Были сообщения о взятии Белогоровки и Григоровки, но потом это не подтвердилось.
Белогоровка и Григоровка по-прежнему находятся под контролем ВСУ, но российские войска держат оборону, сообщил эксперт, отметив, что вся линия Торское-Белогоровка-Северск — очень сложный участок.
"Там серьезный перепад высот. Противник оккупировал эту территорию в 2014 году, а с 2016 года активно начал готовить позиции и для обороны, и для контрударов", — подчеркнул Киселев.
Более того, сейчас ВСУ грамотно установили артиллерию в районе Северска, Лимана и Краматорска, откуда они периодически наносят удары по пешим и механизированным российским отрядам, добавил он.
У противника по-прежнему очень много беспилотников. По каждому российскому бойцу прилетают по три-четыре "эфпивишки". Это говорит о том, что это направление является очень важным для Украины, сообщил полковник запаса.
"Если мы срежем этот серьезный выступ (Краматорск, Славянск, Изюм, Купянск), это будет означать, что Украина однозначно проиграла битву за Донбасс. Поэтому они будут упираться и не пускать наши подразделения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах и сценариях СВО - в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
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НовостиДонбассКраматорскУкраинаКиселевСеверскбеспилотникиСлавянскИзюмКупянскВС РФВСУдеталиСВОСпецоперация
 
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