"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Вся линия Торское-Белогоровка-Северск — очень сложный участок. Противник оккупировал эту территорию в 2014 году, а с 2016 года активно начал готовить здесь позиции и для обороны, и для контрударов. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
В последние два месяца обстановка на Северском направлении оставалась непонятной. Были сообщения о взятии Белогоровки и Григоровки, но потом это не подтвердилось.
Белогоровка и Григоровка по-прежнему находятся под контролем ВСУ, но российские войска держат оборону, сообщил эксперт, отметив, что вся линия Торское-Белогоровка-Северск — очень сложный участок.
"Там серьезный перепад высот. Противник оккупировал эту территорию в 2014 году, а с 2016 года активно начал готовить позиции и для обороны, и для контрударов", — подчеркнул Киселев.
Более того, сейчас ВСУ грамотно установили артиллерию в районе Северска, Лимана и Краматорска, откуда они периодически наносят удары по пешим и механизированным российским отрядам, добавил он.
У противника по-прежнему очень много беспилотников. По каждому российскому бойцу прилетают по три-четыре "эфпивишки". Это говорит о том, что это направление является очень важным для Украины, сообщил полковник запаса.
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