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"Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов
"Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов - 09.12.2024 Украина.ру
"Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов
Специализированные медицинские вузы целесообразно ликвидировать. Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
2024-12-09T14:28
2024-12-09T14:28
2024-12-09T14:28
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Чиновник уверен, что медицинские вузы являются пережитком советской эпохи и подлежат ликвидации. Винницкий отметил, что сейчас на Украине 15 медвузов при том, что в большинстве европейских стран их не более четырёх."На самом деле это советский рудимент - специализированные медицинские учреждения высшего образования. Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов", - цитирует Винницкого РИА "Новости" со ссылкой на украинское издание "Судебно-юридическая газета".Винницкий заявил, что при распространённой в ЕС модели у студентов классических вузов увеличивается выбор предметов, при этом они смогут дальше "сужать свою деятельность в медицинском факультете".До этого, в апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Правительство Украины периодически рассматривает варианты увеличения численности подлежащих мобилизации в том числе за счёт учащихся в вузах и проходящих послевузовское обучение.Ранее на эту тему: Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабря
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новости, украина, киев, ес, медицина, вуз, образование, министерство образования и науки украины, минздрав, врач, львовский национальный медицинский университет
Новости, Украина, Киев, ЕС, медицина, вуз, образование, Министерство образования и науки Украины, Минздрав, врач, Львовский национальный медицинский университет
"Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов
Специализированные медицинские вузы целесообразно ликвидировать. Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий.