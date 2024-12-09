Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
До полного освобождения Курахово еще предстоит тяжелая и кропотливая работа штурмовиков, здесь продолжаются упорные бои. На Южно-Донецком участке ВС РФ освободили поселок Новодаровка. До трассы на Гуляйполе осталось пройти несколько километров. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На территории ДНР российские войска продолжают громить противника в Курахово. Этот населенный пункт практически полностью окружен, штурмовики контролируют центр и некоторые жилые кварталы, рассказал эксперт.
"По словам советника главы ДНР Яна Гагина, инициатива находится в руках российской армии, действия которой носят наступательный характер. Освобождение Курахова, находящегося в 46 километрах от Донецка, позволит армии РФ продвинуться к западной границе ДНР", — подчеркнул Алехин.
На южно-донецком участке российская армия продолжает уверенное наступление. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении сала Новодаровка в Запорожской области. До трассы на Гуляйполе осталось преодолеть несколько километров, отметил полковник запаса.
Перерезав эту дорогу, ВС РФ начнут наступление в сторону Гуляйполя, которое является восточными "воротами" для взятия города Орехов — крупного узла обороны ВСУ, добавил эксперт.
"В Минобороны также сообщили, что российские десантники продолжают бить противника на Каховском направлении в островной зоне дельты Днепра. Немаловажную роль в этом играют артиллеристы, которые ведут прицельный огонь и подавляют артиллерию ВСУ", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
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