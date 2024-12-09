Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе

Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США

Наше главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв