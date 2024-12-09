Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе - 09.12.2024 Украина.ру
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Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе
Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе - 09.12.2024 Украина.ру
Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе
До полного освобождения Курахово еще предстоит тяжелая и кропотливая работа штурмовиков, здесь продолжаются упорные бои. На Южно-Донецком участке ВС РФ освободили поселок Новодаровка. До трассы на Гуляйполе осталось пройти несколько километров. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-09T06:15
2024-12-09T06:15
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
геннадий алехин
всу
донбасс
окружение
гуляйполе
трасса
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На территории ДНР российские войска продолжают громить противника в Курахово. Этот населенный пункт практически полностью окружен, штурмовики контролируют центр и некоторые жилые кварталы, рассказал эксперт. На южно-донецком участке российская армия продолжает уверенное наступление. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении сала Новодаровка в Запорожской области. До трассы на Гуляйполе осталось преодолеть несколько километров, отметил полковник запаса.Перерезав эту дорогу, ВС РФ начнут наступление в сторону Гуляйполя, которое является восточными "воротами" для взятия города Орехов — крупного узла обороны ВСУ, добавил эксперт."В Минобороны также сообщили, что российские десантники продолжают бить противника на Каховском направлении в островной зоне дельты Днепра. Немаловажную роль в этом играют артиллеристы, которые ведут прицельный огонь и подавляют артиллерию ВСУ", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
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россия
курахово
донецкая народная республика
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, геннадий алехин, всу, донбасс, окружение, гуляйполе, трасса, вс рф, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, ВСУ, Донбасс, окружение, Гуляйполе, трасса, ВС РФ, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе

06:15 09.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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До полного освобождения Курахово еще предстоит тяжелая и кропотливая работа штурмовиков, здесь продолжаются упорные бои. На Южно-Донецком участке ВС РФ освободили поселок Новодаровка. До трассы на Гуляйполе осталось пройти несколько километров. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На территории ДНР российские войска продолжают громить противника в Курахово. Этот населенный пункт практически полностью окружен, штурмовики контролируют центр и некоторые жилые кварталы, рассказал эксперт.

"По словам советника главы ДНР Яна Гагина, инициатива находится в руках российской армии, действия которой носят наступательный характер. Освобождение Курахова, находящегося в 46 километрах от Донецка, позволит армии РФ продвинуться к западной границе ДНР", — подчеркнул Алехин.

На южно-донецком участке российская армия продолжает уверенное наступление. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении сала Новодаровка в Запорожской области. До трассы на Гуляйполе осталось преодолеть несколько километров, отметил полковник запаса.
Перерезав эту дорогу, ВС РФ начнут наступление в сторону Гуляйполя, которое является восточными "воротами" для взятия города Орехов — крупного узла обороны ВСУ, добавил эксперт.
Минобороны также сообщили, что российские десантники продолжают бить противника на Каховском направлении в островной зоне дельты Днепра. Немаловажную роль в этом играют артиллеристы, которые ведут прицельный огонь и подавляют артиллерию ВСУ", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
7 декабря, 07:00
Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже СШАНаше главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаГеннадий АлехинВСУДонбассокружениеГуляйполетрассаВС РФнаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
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