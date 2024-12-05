Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер - 05.12.2024 Украина.ру
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Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер
Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер - 05.12.2024 Украина.ру
Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер
На прошлой неделе отставной генерал Залужный резко повысил свою медиа активность, появившись в нескольких видео материалах, а так же дал первое интервью после снятия с должности Главкома.
2024-12-05T21:16
2024-12-05T21:23
эксклюзив
банковая
лондон
украина
валерий залужный
владимир зеленский
петр порошенко
михаил павлив
мнения
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Причем сделал он это для находящейся в конфликте с Банковой "Украинской правды", на вручении изданием своей премии. Характерно, что все остальные награжденные изданием чиновники (тем или иным образом связанные с властью) церемонию проигнорировали, не желая создавать проблемы с ОП. С одной стороны, стоит отметить, что Залужный не сделал никаких заявлений, которые хоть каким-то образом резонировали с действиями властей. В этом смысле нынешний посол Незалежной в Лондоне, вероятно, продолжает выдерживать некие достигнутые договоренности о режиме "ненападения". С другой стороны, по имеющейся информации офис Зеленского волнует вообще сам факт любой медийной активности экс-Главкома. И тем более его взаимодействие с "Украинской правдой" немало попившей крови "95-кварталу" за последний год. Характерно, что появление Залужного в видеоформате на церемонии вызвало форменный шквал аплодисментов в зале, что, по информации, стало лишним поводом для нервной реакции на Банковой. Как говорят, сразу после снятия Залужный фактически распустил свою достаточно большую на тот момент команду на Украине. Причем часть людей восприняли такие действия главкома как откровенный кидок, и нарушение всего ранее договоренного и согласованного. Если мы говорим об армии, то когда сняли с должностей его людей, он никого не защитил. Бизнесмены, помогавшие ему, в лучшем случае остались ни с чем, а в худшем получили проблемы от власти. Команду гражданских, работавших на него, он просто бросил. Это касалось в первую очередь местных специалистов. Американцы же просто собрали чемоданы и уехали. И, как итог, за пару месяцев, осталось, по сути, пару человек с которыми он контактирует. По факту, никаких структур на Украине у него сейчас нет. То есть его договоренности с Зеленским и Ермаком были о нем самом и только. Выглядело все так - он обнулился и уехал, а все остальные пусть выгребают, как могут.Также, по имеющейся информации в первые месяцы Залужного в Лондоне он очень боялся самого разного рода провокаций. Причем ждал их в первую очередь от Банковой. С подозрением относился как к работникам посольства, так и к тем, кто предлагал ему помощь из украинской бизнес-среды. Дополнительные проблемы создавал тот факт, что Залужный не имел опыта дипломатической работы и недостаточно владел английским языком. Более или менее свободно он начал чувствовать себя только в последнее время.Но, если отставной генерал расслабился, то это он очень зря.В офисе Зеленского продолжают постоянно непублично мониторить рейтинг Залужного. И несмотря на то, что экс-Главком не демонстрировал никакой политической активности, так же в ОП планомерно и в закрытом режиме "меряли" фигуру Залужного на фокус-группах. Ключевой задачей этих качественных исследований было определение "слабых мест" конкурента и возможное противостояние на выборах. По имеющейся информации, "фокусы" в целом были очень комплиментарными для экс-Главкома, особенно по сравнению с Владимиром Зеленским. Среди слабых мест назывались недостаточное внимание к сохранению жизней солдат во время спланированных операций, и, мягко говоря, стыдное, собственное освобождение генерала из армии с помощью справки о состоянии здоровья. Зато практически на каждой фокус-группе звучало мнение, что снятие Залужного с должности это в первую очередь отстранение Зеленским конкурента, с чем не спорили даже респонденты, которые собирались голосовать за нынешнего президента.В то же время Залужный практически исчез из публичных социологических опросов. Социологи, работающие с Банковой (например, "группа Рейтинг") не включают его в список для респондентов. Альтернативные опросы финансирует Петр Порошенко, тоже не заинтересованный в появлении главкома в рейтинге. Что касается информации из имеющихся данных по закрытым замерам, то стоит отметить четыре ключевых тенденции: 1) Рейтинг Залужного упал после смещения, однако остается очень высоким. Называются разные цифры – от 28% до 45% тех, кто готов за него проголосовать на выборах президента; и 70-85% тех, кто полностью или частично ему доверяет; 2) Рейтинг Залужного выше рейтинга Зеленского; 3) "Партия Залужного" всегда номер один в рейтинге, при том что это виртуальная структура с неизвестным наполнением; 4) От участия Залужного в возможных выборах, кроме Зеленского, также пострадает Петр Порошенко и особенно его партия Европейская Солидарность (уменьшение рейтинга в 2 раза).В то же время до сих пор неизвестно, готов ли Залужный или его несуществующая партия участвовать в возможных выборах. Люди из окружения главкома характеризуют его как человека, который не любит конфликтовать. Но, начало медийной активности Залужного и тональность его заявлений говорят о том, что он продолжает видеть себя политиком. И с этими его действиями в последнее время прекрасно соотносится появившаяся информация о том, что идет сложение новой конфигурации в украинской политике направленной против действующей власти с участием Порошенко, Левочкина, Фирташа, братьев Кличко, мэров ряда крупных городов (называют Днепропетровск, Одессу, Львов) и экс-Главкома. Которому, якобы, в этой конфигурации отводят роль главного силовика в стране, контролирующему и армию, и правоохранителей. Больше того, якобы, этот альянс в Незалежной благосклонно воспринимается в Вашингтоне и лоббируется Пентагоном и разведсообществом. Будем посмотреть.
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Михаил Павлив
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, банковая, лондон, украина, валерий залужный, владимир зеленский, петр порошенко, михаил павлив, мнения
Эксклюзив, Банковая, Лондон, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Михаил Павлив, Мнения

Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер

21:16 05.12.2024 (обновлено: 21:23 05.12.2024)
 
© APВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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На прошлой неделе отставной генерал Залужный резко повысил свою медиа активность, появившись в нескольких видео материалах, а так же дал первое интервью после снятия с должности Главкома.
Причем сделал он это для находящейся в конфликте с Банковой "Украинской правды", на вручении изданием своей премии.
Характерно, что все остальные награжденные изданием чиновники (тем или иным образом связанные с властью) церемонию проигнорировали, не желая создавать проблемы с ОП.
С одной стороны, стоит отметить, что Залужный не сделал никаких заявлений, которые хоть каким-то образом резонировали с действиями властей. В этом смысле нынешний посол Незалежной в Лондоне, вероятно, продолжает выдерживать некие достигнутые договоренности о режиме "ненападения".
С другой стороны, по имеющейся информации офис Зеленского волнует вообще сам факт любой медийной активности экс-Главкома. И тем более его взаимодействие с "Украинской правдой" немало попившей крови "95-кварталу" за последний год.
Характерно, что появление Залужного в видеоформате на церемонии вызвало форменный шквал аплодисментов в зале, что, по информации, стало лишним поводом для нервной реакции на Банковой.
Как говорят, сразу после снятия Залужный фактически распустил свою достаточно большую на тот момент команду на Украине.
Причем часть людей восприняли такие действия главкома как откровенный кидок, и нарушение всего ранее договоренного и согласованного. Если мы говорим об армии, то когда сняли с должностей его людей, он никого не защитил. Бизнесмены, помогавшие ему, в лучшем случае остались ни с чем, а в худшем получили проблемы от власти. Команду гражданских, работавших на него, он просто бросил. Это касалось в первую очередь местных специалистов. Американцы же просто собрали чемоданы и уехали.
И, как итог, за пару месяцев, осталось, по сути, пару человек с которыми он контактирует. По факту, никаких структур на Украине у него сейчас нет. То есть его договоренности с Зеленским и Ермаком были о нем самом и только. Выглядело все так - он обнулился и уехал, а все остальные пусть выгребают, как могут.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Также, по имеющейся информации в первые месяцы Залужного в Лондоне он очень боялся самого разного рода провокаций. Причем ждал их в первую очередь от Банковой. С подозрением относился как к работникам посольства, так и к тем, кто предлагал ему помощь из украинской бизнес-среды. Дополнительные проблемы создавал тот факт, что Залужный не имел опыта дипломатической работы и недостаточно владел английским языком. Более или менее свободно он начал чувствовать себя только в последнее время.
Но, если отставной генерал расслабился, то это он очень зря.
В офисе Зеленского продолжают постоянно непублично мониторить рейтинг Залужного. И несмотря на то, что экс-Главком не демонстрировал никакой политической активности, так же в ОП планомерно и в закрытом режиме "меряли" фигуру Залужного на фокус-группах. Ключевой задачей этих качественных исследований было определение "слабых мест" конкурента и возможное противостояние на выборах.
По имеющейся информации, "фокусы" в целом были очень комплиментарными для экс-Главкома, особенно по сравнению с Владимиром Зеленским. Среди слабых мест назывались недостаточное внимание к сохранению жизней солдат во время спланированных операций, и, мягко говоря, стыдное, собственное освобождение генерала из армии с помощью справки о состоянии здоровья. Зато практически на каждой фокус-группе звучало мнение, что снятие Залужного с должности это в первую очередь отстранение Зеленским конкурента, с чем не спорили даже респонденты, которые собирались голосовать за нынешнего президента.
В то же время Залужный практически исчез из публичных социологических опросов. Социологи, работающие с Банковой (например, "группа Рейтинг") не включают его в список для респондентов. Альтернативные опросы финансирует Петр Порошенко, тоже не заинтересованный в появлении главкома в рейтинге. Что касается информации из имеющихся данных по закрытым замерам, то стоит отметить четыре ключевых тенденции:
1) Рейтинг Залужного упал после смещения, однако остается очень высоким. Называются разные цифры – от 28% до 45% тех, кто готов за него проголосовать на выборах президента; и 70-85% тех, кто полностью или частично ему доверяет;
2) Рейтинг Залужного выше рейтинга Зеленского;
3) "Партия Залужного" всегда номер один в рейтинге, при том что это виртуальная структура с неизвестным наполнением;
4) От участия Залужного в возможных выборах, кроме Зеленского, также пострадает Петр Порошенко и особенно его партия Европейская Солидарность (уменьшение рейтинга в 2 раза).
В то же время до сих пор неизвестно, готов ли Залужный или его несуществующая партия участвовать в возможных выборах. Люди из окружения главкома характеризуют его как человека, который не любит конфликтовать.
Но, начало медийной активности Залужного и тональность его заявлений говорят о том, что он продолжает видеть себя политиком. И с этими его действиями в последнее время прекрасно соотносится появившаяся информация о том, что идет сложение новой конфигурации в украинской политике направленной против действующей власти с участием Порошенко, Левочкина, Фирташа, братьев Кличко, мэров ряда крупных городов (называют Днепропетровск, Одессу, Львов) и экс-Главкома. Которому, якобы, в этой конфигурации отводят роль главного силовика в стране, контролирующему и армию, и правоохранителей.
Больше того, якобы, этот альянс в Незалежной благосклонно воспринимается в Вашингтоне и лоббируется Пентагоном и разведсообществом.
Будем посмотреть.
 
ЭксклюзивБанковаяЛондонУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоМихаил ПавливМнения
 
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