Скоробогатый: США снимают сливки с Европы, которая неспособна принимать решения о своем будущем

Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск

Назначение в Курскую область логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Выбор президента не случаен. То, что выбран Хинштейн, говорит о многом. Очевидно, это будет тренд, когда потребуются управленцы новой формации в поствоенный период, потому что будет много нетривиальных задач.