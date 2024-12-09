Скоробогатый: США снимают сливки с Европы, которая неспособна принимать решения о своем будущем
Для США вопрос европейской безопасности является второстепенным. И Трамп и Байден "снимают сливки" с Европы, которая не является субъектной и неспособна принимать решения в отношении своего будущего. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
На переговорах, которые могут состояться между Россией и США будет две части. Одна часть — связанная с урегулированием украинского конфликта и другая часть — связанная с глобальной безопасности, рассказал эксперт.
По его словам, эти два вопроса сложно отцепить друг от друга. Начав СВО, Россия завязала Украину на решение больших вопросов безопасности.
Он отметил, что такие большие соглашения не могут быть заключены только между двумя акторами. Тут должна быть представлена Европа, но неизвестно, кого из европейских политиков можно посадить за стол переговоров.
"И у [канцлера Германии Олафа] Шольца, и у [президента Франции Эммануэля] Макрона нижайшие рейтинги. Они рискуют потерять власть. И не факт, что на их место придут более содержательные и дальновидные лидеры, которые не вернуть вспять все, что может быть, будет подписано", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
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