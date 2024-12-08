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"Вокруг Булгакова": Булгаков и "12 стульев"

"Вокруг Булгакова": Булгаков и "12 стульев" - 08.12.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Булгаков и "12 стульев"

Автора не первый раз просят высказать своё мнение относительно гуляющей в СМИ версии относительно того, что настоящим автором романов "12 стульев" и "Золотой телёнок" является Михаил Булгаков. Чаще всего эту версию связывают с именем Дмитрия Галковского, хотя впервые она была системно изложена в изданной в 2013 году в Берлине книге Ирины Амлински

2024-12-08T12:00

2024-12-08T12:00

2024-12-08T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

русская литература

роман

писатель

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Начну, пожалуй, с того, что, по моему мнению, литературные мистификации вполне могут иметь самостоятельную художественную ценность. Книгу Виктора Точинова "Остров без сокровищ", посвящённую наиболее популярному произведению Роберта Стивенсона, читать действительно интересно. Даже поймав автора на логических провалах шириной с Дарьяльское ущелье (если Трелони и Ливси действительно якобиты – почему бы им не набрать матросов среди участников заговора?) всё равно читаешь с удовольствием. Но, конечно, историка и литературоведа подобные исследования должны бесить – история "Острова сокровищ" известна очень хорошо…Хорошо известна и история написания романов Ильфа и Петрова – она подтверждена архивными документами (рукопись сохранилась в архиве Евгения Катаева) и воспоминаниями (в первую очередь – Валентина Катаева). В то же время, никаких слухов и домыслов относительно участия Булгакова в написании произведений Ильфа и Петрова мы в мемуарах не вычитаем – включая опубликованные в 1990 году, уже после падения цензуры, дневники третьей жены писателя.Что же касается различных совпадений в текстах, то тут надо вспомнить, что Булгаков работал с Ильфом и Петровым в одной редакции, имел общий круг общения. Потому нет, например, ничего удивительного в том, что в одном из фельетонов Булгакова описывается помещение, невероятным образом похожее на общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца – это ведь общежитие газеты "Гудок", в котором жил Ильф...Ну а если почитать еще других авторов… Общеизвестно, что идею романа "12 стульев" подарил Ильфу и Петрову Валентин Катаев. Почитав произведения Катаева мы найдем массу интересных моментов.Например, вдохновенная речь великого комбинатора перед членами шахматного клуба в Васюках реализована в пьесе Катаева "Домик" (Булгаков считал Катаева очень слабым драматургом и это действительно так – читать его пьесы не рекомендую).Трагикомическую же фигуру Ипполита Матвеевич Воробьянинова (включая зеленоватые усы) мы встречаем на первых же страницах катаевской повести "Растратчики", опубликованной в 1926-м – годом раньше "12-ти стульев" и годом позже булгаковской "Зойкиной квартиры".В этой же повести мы встречаем рекламного агента – полного мужчину на деревянном протезе. Явно тот же самый персонаж фигурирует в булгаковских "Роковых яйцах" (тоже 1925 год) в качестве журналиста – причём сходится не только внешность, но и манера поведения…Так что же, Булгаков ещё и за старшего Катаева писал? Или братья Катаевы не существовали вовсе? По-моему, проще, всё же, не плодить сущности, а исходить из того, что все четверо писателей изображали своих общих знакомых.Персонально для меня самым важным маркером, напрочь исключающим булгаковское авторство ильфапетровских произведений, является чувство юмора. На мой взгляд совершенно нереально спутать гоголевско-булгаковский "смех сквозь слёзы" с бодрым одесским хохотом Ильфа и Петрова. Ну разные они…И уж конечно не мог дореволюционный интеллигент Булгаков издеваться над дореволюционными интеллигентами, как это делали Ильф с Петровым в рассказе про "Воронью слободку" и даже Катаев старший (тоже кстати, дореволюционный интеллигент) в пьесе "Миллион терзаний".В общем, ни малейших оснований полагать Булгакова автором произведений Ильфа и Петрова я не вижу. Ну а совпадения… Иногда совпадения – это просто совпадения.

https://ukraina.ru/20240105/1032856057.html

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история, михаил булгаков, русская литература, роман, писатель