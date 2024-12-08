Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт - 08.12.2024 Украина.ру
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Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт
Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт - 08.12.2024 Украина.ру
Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт
Украинский конфликт может закончиться не только в результате переговоров России и США, но и при легитимной смене власти в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-12-08T07:20
2024-12-08T07:20
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
выборы
президентские выборы
детали
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Ранее в украинском обществе уже звучали разговоры о том, что Зеленскому не долго осталось "сидеть на своем месте". "Начинают появляться рейтинги, где Зеленский занимает вовсе не первую строчку, а вторую и даже третью", — написал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.Он добавил, что эти данные о рейтинге Зеленского появились с разрешения западных кураторов, "сливающих" его: "Украинские официальные социологи "прозрели". Им разрешили "прозреть" западные кураторы".Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Еще по теме: Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причинуПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
https://ukraina.ru/20241129/1059308384.html
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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, детали
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы, детали

Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт

07:20 08.12.2024
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
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Украинский конфликт может закончиться не только в результате переговоров России и США, но и при легитимной смене власти в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

"Мы весь год обсуждали проблемы украинского общества (усталость от войны, насильственная мобилизация, нищета, перебои с электричеством), которые никуда не делись. В этом смысле решение украинского конфликта может заключаться в смене украинского руководства. Не в том смысле, что "Орешник" прилетит по бункеру [Владимира] Зеленского, а в смысле легитимной смены власти", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.

Ранее в украинском обществе уже звучали разговоры о том, что Зеленскому не долго осталось "сидеть на своем месте".
"Начинают появляться рейтинги, где Зеленский занимает вовсе не первую строчку, а вторую и даже третью", — написал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Он добавил, что эти данные о рейтинге Зеленского появились с разрешения западных кураторов, "сливающих" его: "Украинские официальные социологи "прозрели". Им разрешили "прозреть" западные кураторы".
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"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" ЗеленскогоНа Западе уже начали искать кандидатов для замены Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующую статью он разместил на сайте своего движения
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.
Еще по теме: Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир Зеленскийвыборыпрезидентские выборыдетали
 
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