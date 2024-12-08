Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
Украинский конфликт может закончиться не только в результате переговоров России и США, но и при легитимной смене власти в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
"Мы весь год обсуждали проблемы украинского общества (усталость от войны, насильственная мобилизация, нищета, перебои с электричеством), которые никуда не делись. В этом смысле решение украинского конфликта может заключаться в смене украинского руководства. Не в том смысле, что "Орешник" прилетит по бункеру [Владимира] Зеленского, а в смысле легитимной смены власти", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Ранее в украинском обществе уже звучали разговоры о том, что Зеленскому не долго осталось "сидеть на своем месте".
"Начинают появляться рейтинги, где Зеленский занимает вовсе не первую строчку, а вторую и даже третью", — написал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Он добавил, что эти данные о рейтинге Зеленского появились с разрешения западных кураторов, "сливающих" его: "Украинские официальные социологи "прозрели". Им разрешили "прозреть" западные кураторы".
29 ноября, 13:59"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" ЗеленскогоНа Западе уже начали искать кандидатов для замены Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующую статью он разместил на сайте своего движения
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.