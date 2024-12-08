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Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт

Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт - 08.12.2024 Украина.ру

Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт

Украинский конфликт может закончиться не только в результате переговоров России и США, но и при легитимной смене власти в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-12-08T07:20

2024-12-08T07:20

2024-12-08T07:20

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Ранее в украинском обществе уже звучали разговоры о том, что Зеленскому не долго осталось "сидеть на своем месте". "Начинают появляться рейтинги, где Зеленский занимает вовсе не первую строчку, а вторую и даже третью", — написал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.Он добавил, что эти данные о рейтинге Зеленского появились с разрешения западных кураторов, "сливающих" его: "Украинские официальные социологи "прозрели". Им разрешили "прозреть" западные кураторы".Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Еще по теме: Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причинуПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241129/1059308384.html

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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, детали