Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт - 08.12.2024 Украина.ру
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Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт
Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт - 08.12.2024 Украина.ру
Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт
При рассмотрении варианта разгрома Украины в 2025 году нужно будет прямо сказать, что Россия переходит к долгосрочной кампании на Украине. А для этого нужны большие ресурсы
2024-12-08T05:20
2024-12-08T05:20
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.По его мнению, Путин не хотел бы добиться капитуляции Украины путем захвата всей ее территории. Ему или в результате мятежа в Киеве, или по чеченскому сценарию, нужно получить на своих границах нейтральное государство, как это произошло в Грузии, заключил эксперт.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеЕще по теме: Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дноПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, киев, владимир путин, всу, вс рф, сво, мобилизация, детали
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, СВО, мобилизация, детали

Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт

05:20 08.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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При рассмотрении варианта разгрома Украины в 2025 году нужно будет прямо сказать, что Россия переходит к долгосрочной кампании на Украине. А для этого нужны большие ресурсы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
“Обязательно встанет во весь рост вопрос о мобилизации, потому что речь пойдет о гигантских территориях, которые нужно контролировать. Можно сколько угодно говорить об истощении украинской армии, но даже если мы просто мыслим категориями "До Днепра", то это потребует от нас невероятных сил. А у нас уже на "старых" территориях огромная нехватка в МВД”, — объяснил свою точку зрения Скоробогатый.
По его мнению, Путин не хотел бы добиться капитуляции Украины путем захвата всей ее территории. Ему или в результате мятежа в Киеве, или по чеченскому сценарию, нужно получить на своих границах нейтральное государство, как это произошло в Грузии, заключил эксперт.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
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Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
 
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