Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт
При рассмотрении варианта разгрома Украины в 2025 году нужно будет прямо сказать, что Россия переходит к долгосрочной кампании на Украине. А для этого нужны большие ресурсы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
“Обязательно встанет во весь рост вопрос о мобилизации, потому что речь пойдет о гигантских территориях, которые нужно контролировать. Можно сколько угодно говорить об истощении украинской армии, но даже если мы просто мыслим категориями "До Днепра", то это потребует от нас невероятных сил. А у нас уже на "старых" территориях огромная нехватка в МВД”, — объяснил свою точку зрения Скоробогатый.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
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