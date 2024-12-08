https://ukraina.ru/20241208/1059466973.html

Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт

Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт - 08.12.2024 Украина.ру

Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт

При рассмотрении варианта разгрома Украины в 2025 году нужно будет прямо сказать, что Россия переходит к долгосрочной кампании на Украине. А для этого нужны большие ресурсы

2024-12-08T05:20

2024-12-08T05:20

2024-12-08T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.По его мнению, Путин не хотел бы добиться капитуляции Украины путем захвата всей ее территории. Ему или в результате мятежа в Киеве, или по чеченскому сценарию, нужно получить на своих границах нейтральное государство, как это произошло в Грузии, заключил эксперт.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеЕще по теме: Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дноПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, всу, вс рф, сво, мобилизация, детали