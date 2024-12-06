https://ukraina.ru/20241206/1059449857.html

Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно

Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно - 06.12.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно

Запад может сыграть в заморозку на украинском фронте, но от этого извечный мейнстрим войны с Россией не изменится. Бесконечная возня у границ России не утихнет. События в Грузии и Сирии — тому подтверждение.

2024-12-06T06:30

2024-12-06T06:30

2024-12-06T06:30

интервью

россия

запад

украина

дональд трамп

такер карлсон

нато

сергей лавров

сша

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.На тему решения украинского кризиса нет единого мнения на Западе. США и Германия передали Киеву сотни тысяч долларов. При этом Олаф Шольц занимает достаточно консервативную позицию и возражает против присоединения Украины к НАТО, опасаясь прямого конфликта с Россией. Британия готова помогать ВСУ даже в том случае, если США снизят объемы поставок и финансирования, и публично поддерживает нежелание Киева обсуждать отказ от своих территорий. Дональд Трамп выражает уверенность склонить Украину к переговорам с Россией.— Дмитрий Анатольевич, как выделение средств на вооружения сочетается с разговорами о мире на Западе? — Помните, как Иван Андреевич Крылов передавал рассказ некоего увлекающегося мелочами человека о походе в кунсткамеру: "Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки! Какие крохотны коровки! Есть, право, менее булавочной головки!" При этом, находящегося в кунсткамере слона наш "внимательный" посетитель не заметил.Можно, уподобляясь ему, до бесконечности расчленять картину и напряжённо всматриваться в детали. Именно так и поступает большинство участников политических ток-шоу, например. Они заинтересованы во внимании к "букашкам" — чем больше акторов, нюансов, мнений, тем больше они смогут выдать контента.Второй подход – не лезть в дебри пустословия, а взглянуть на ситуацию в целом. И тогда разношёрстые высказывания мировых политиков покажутся мишурой, лишь прикрывающей глобальные процессы тектонической мощи.Не для того с первого дня распада Советского Союза НАТО ползло к границам России, чтобы поменять "план победы" на капитуляцию.Впрочем, канадский публицист Ив Энглер вполне убедительно доказывал, предъявляя конкретные факты, что война Запада против России началась, как минимум, в XIX веке и не прекращалась. Изменялся лишь накал противостояния и методы – от многочисленных интервенций до того влияния, которой в новейшей истории получило наименование информационно-психологических операций.Предположим, что сейчас Запад сыграет в "заморозку" на украинском фронте. Но от этого извечный мейнстрим не изменится. События в Грузии и Сирии – тому подтверждение. Бесконечная возня у границ России не утихнет. Натиск не спадёт.— Но сегодня Запад разобщен как никогда с начала войны…— Разобщён, вне сомнений.Однако, границы проходят не между странами и народами, но между так называемыми элитами и, простите, простонародьем. Когда-нибудь историки будущего назовут наши времена эпохой восстания элит, решивших отбросить миллиарды землян в архаику ради своего благоденствия, упоения властью и ощущения собственного превосходства.И вот у них-то, у элит, хоть и есть неизбежные противоречия, но общие их интересы сохраняются. Они сохраняют единый кулак, направленный, к сожалению, против России.Лица, принимающие решения и влияющие на принятие решений действуют вполне слаженно. И надеяться, что внезапная гипотетическая склока между Ротшильдами и Рокфеллерами, о чём любят поболтать конспирологи, вдруг нас спасёт — наивно, по меньшей мере.— На Западе и Украине постоянно обсуждают "мирные планы" разного характера. Неужели, они никак не могут принять то, что позиция и предложения РФ неизменны и нужно просто выполнить наши условия? Трамп-то хоть понимает это?— Это все понимают. Вопрос в том, будут ли считаться с позицией России? А будут в одном единственном случае — если не считаться будет больно. Позиция России должна быть защищена. И в буквальном смысле — силой оружия, и экономической силой.Элиты Запада, сделавшие невероятные инвестиции в, как они формулируют, стратегическое поражение России, остановятся на этом пути лишь увидев, что этот "налаженный бизнес" принесёт не барыши, а колоссальные убытки, неприемлемый вред.— Такер Карлсон побеседовал с Лавровым. Есть мнение, что Карлсон как доверенное лицо Трампа осуществляет сейчас коммуникацию между Трампом и Путиным в закрытом формате. Что вы об этом думаете?— Мне интересно было бы узнать, на чём основано это мнение, на каких фактах. Если же фактов нет, то это не мнение, а досужая болтовня.Впрочем, Карлсон — действительно канал коммуникации. По крайней мере, с западной аудиторией. Но разве с его помощью можно донести до Запада что-то новое? Разве у руководства России есть некие непредсказуемые новости?Нет, все позиции неизменны, они многократно, чётко, прямо и однозначно озвучены. Более того, заявления не расходятся с действиями.Так что пользу от визита Карлсона вижу лишь в очередном рефрене, в очередном донесении нашей непреклонной позиции: Россия не собирается капитулировать, Россия хочет жить и развиваться. Тем, кто хочет её ограбить, удушить, расчленить, нужно готовиться совершенно естественному и разумному ответу – противостоянию не на жизнь, а на смерть.— В Сети идут обсуждения, что США и Великобритании, пока у власти в Америке сидят демократы, выгодна большая зона хаоса, чтобы решить свои проблемы, а то, что сейчас происходит в Сирии, может ослабить военно-политические позиции России. А как вы видите ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом?— В Азии и Африке идут те же процессы. Элиты Запада бьются за усиление своих позиций. Но бьются в полном соответствии со старой пословицей: "Паны дерутся — у холопов чубы трещат". Но, не скрою, столь резвое обострение в Сирии было для меня не менее неожиданным, чем для наших генералов, находящихся там.Не стану прогнозировать глубину и длительность кризиса, для этого у меня недостаточно достоверной информации. Но, в любом случае, это удар по российским интересам. Его болезненность, вредоносность, уже не нулевая.Что же до хаоса, то в нём никто не заинтересован. Властители мира предпочли бы полный порядок и тотальный контроль. Но, когда ресурсов на это не хватает, приемлем хаос, но управляемый.Этот механизм легко понять на примере его физического прообраза. Если снизу кастрюли — огонь, а вверху — воздух, то тепло через кастрюлю будет двигаться именно в этом направлении. При этом хаотические потоки воды в кастрюле и скачка пузырьков в ней значения не имеют, в сумме поддерживается нужный процесс.Точно так, не влезая руками в кипяток, не вторгаясь в "кастрюльку" какой-то страны или региона, только внешним подогревом с нужной стороны, можно заставить ресурсы двигаться в заданном направлении.— А кто "прогревает" президентов Южной Кореи? Почему практически все президенты этой страны уходят со скандалом?— Потому что многие события за рубежом наши аналитики любят преподносить как скандал. Впрочем, сравнение Северной и Южной Кореей заставляет задуматься, а что лучше: когда правитель уходит со скандалом или без скандала остаётся.Почему правительство Южной Кореи не осмелится на провокацию против КНДР, а такая инициатива может исходить только от американцев, в интервью Дениса Рудометова с востоковедом Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, запад, украина, дональд трамп, такер карлсон, нато, сергей лавров, сша, переговоры, сирия