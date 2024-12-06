Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно - 06.12.2024 Украина.ру
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Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно
Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно - 06.12.2024 Украина.ру
Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно
Запад может сыграть в заморозку на украинском фронте, но от этого извечный мейнстрим войны с Россией не изменится. Бесконечная возня у границ России не утихнет. События в Грузии и Сирии — тому подтверждение.
2024-12-06T06:30
2024-12-06T06:30
интервью
россия
запад
украина
дональд трамп
такер карлсон
нато
сергей лавров
сша
переговоры
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.На тему решения украинского кризиса нет единого мнения на Западе. США и Германия передали Киеву сотни тысяч долларов. При этом Олаф Шольц занимает достаточно консервативную позицию и возражает против присоединения Украины к НАТО, опасаясь прямого конфликта с Россией. Британия готова помогать ВСУ даже в том случае, если США снизят объемы поставок и финансирования, и публично поддерживает нежелание Киева обсуждать отказ от своих территорий. Дональд Трамп выражает уверенность склонить Украину к переговорам с Россией.— Дмитрий Анатольевич, как выделение средств на вооружения сочетается с разговорами о мире на Западе? — Помните, как Иван Андреевич Крылов передавал рассказ некоего увлекающегося мелочами человека о походе в кунсткамеру: "Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки! Какие крохотны коровки! Есть, право, менее булавочной головки!" При этом, находящегося в кунсткамере слона наш "внимательный" посетитель не заметил.Можно, уподобляясь ему, до бесконечности расчленять картину и напряжённо всматриваться в детали. Именно так и поступает большинство участников политических ток-шоу, например. Они заинтересованы во внимании к "букашкам" — чем больше акторов, нюансов, мнений, тем больше они смогут выдать контента.Второй подход – не лезть в дебри пустословия, а взглянуть на ситуацию в целом. И тогда разношёрстые высказывания мировых политиков покажутся мишурой, лишь прикрывающей глобальные процессы тектонической мощи.Не для того с первого дня распада Советского Союза НАТО ползло к границам России, чтобы поменять "план победы" на капитуляцию.Впрочем, канадский публицист Ив Энглер вполне убедительно доказывал, предъявляя конкретные факты, что война Запада против России началась, как минимум, в XIX веке и не прекращалась. Изменялся лишь накал противостояния и методы – от многочисленных интервенций до того влияния, которой в новейшей истории получило наименование информационно-психологических операций.Предположим, что сейчас Запад сыграет в "заморозку" на украинском фронте. Но от этого извечный мейнстрим не изменится. События в Грузии и Сирии – тому подтверждение. Бесконечная возня у границ России не утихнет. Натиск не спадёт.— Но сегодня Запад разобщен как никогда с начала войны…— Разобщён, вне сомнений.Однако, границы проходят не между странами и народами, но между так называемыми элитами и, простите, простонародьем. Когда-нибудь историки будущего назовут наши времена эпохой восстания элит, решивших отбросить миллиарды землян в архаику ради своего благоденствия, упоения властью и ощущения собственного превосходства.И вот у них-то, у элит, хоть и есть неизбежные противоречия, но общие их интересы сохраняются. Они сохраняют единый кулак, направленный, к сожалению, против России.Лица, принимающие решения и влияющие на принятие решений действуют вполне слаженно. И надеяться, что внезапная гипотетическая склока между Ротшильдами и Рокфеллерами, о чём любят поболтать конспирологи, вдруг нас спасёт — наивно, по меньшей мере.— На Западе и Украине постоянно обсуждают "мирные планы" разного характера. Неужели, они никак не могут принять то, что позиция и предложения РФ неизменны и нужно просто выполнить наши условия? Трамп-то хоть понимает это?— Это все понимают. Вопрос в том, будут ли считаться с позицией России? А будут в одном единственном случае — если не считаться будет больно. Позиция России должна быть защищена. И в буквальном смысле — силой оружия, и экономической силой.Элиты Запада, сделавшие невероятные инвестиции в, как они формулируют, стратегическое поражение России, остановятся на этом пути лишь увидев, что этот "налаженный бизнес" принесёт не барыши, а колоссальные убытки, неприемлемый вред.— Такер Карлсон побеседовал с Лавровым. Есть мнение, что Карлсон как доверенное лицо Трампа осуществляет сейчас коммуникацию между Трампом и Путиным в закрытом формате. Что вы об этом думаете?— Мне интересно было бы узнать, на чём основано это мнение, на каких фактах. Если же фактов нет, то это не мнение, а досужая болтовня.Впрочем, Карлсон — действительно канал коммуникации. По крайней мере, с западной аудиторией. Но разве с его помощью можно донести до Запада что-то новое? Разве у руководства России есть некие непредсказуемые новости?Нет, все позиции неизменны, они многократно, чётко, прямо и однозначно озвучены. Более того, заявления не расходятся с действиями.Так что пользу от визита Карлсона вижу лишь в очередном рефрене, в очередном донесении нашей непреклонной позиции: Россия не собирается капитулировать, Россия хочет жить и развиваться. Тем, кто хочет её ограбить, удушить, расчленить, нужно готовиться совершенно естественному и разумному ответу – противостоянию не на жизнь, а на смерть.— В Сети идут обсуждения, что США и Великобритании, пока у власти в Америке сидят демократы, выгодна большая зона хаоса, чтобы решить свои проблемы, а то, что сейчас происходит в Сирии, может ослабить военно-политические позиции России. А как вы видите ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом?— В Азии и Африке идут те же процессы. Элиты Запада бьются за усиление своих позиций. Но бьются в полном соответствии со старой пословицей: "Паны дерутся — у холопов чубы трещат". Но, не скрою, столь резвое обострение в Сирии было для меня не менее неожиданным, чем для наших генералов, находящихся там.Не стану прогнозировать глубину и длительность кризиса, для этого у меня недостаточно достоверной информации. Но, в любом случае, это удар по российским интересам. Его болезненность, вредоносность, уже не нулевая.Что же до хаоса, то в нём никто не заинтересован. Властители мира предпочли бы полный порядок и тотальный контроль. Но, когда ресурсов на это не хватает, приемлем хаос, но управляемый.Этот механизм легко понять на примере его физического прообраза. Если снизу кастрюли — огонь, а вверху — воздух, то тепло через кастрюлю будет двигаться именно в этом направлении. При этом хаотические потоки воды в кастрюле и скачка пузырьков в ней значения не имеют, в сумме поддерживается нужный процесс.Точно так, не влезая руками в кипяток, не вторгаясь в "кастрюльку" какой-то страны или региона, только внешним подогревом с нужной стороны, можно заставить ресурсы двигаться в заданном направлении.— А кто "прогревает" президентов Южной Кореи? Почему практически все президенты этой страны уходят со скандалом?— Потому что многие события за рубежом наши аналитики любят преподносить как скандал. Впрочем, сравнение Северной и Южной Кореей заставляет задуматься, а что лучше: когда правитель уходит со скандалом или без скандала остаётся.Почему правительство Южной Кореи не осмелится на провокацию против КНДР, а такая инициатива может исходить только от американцев, в интервью Дениса Рудометова с востоковедом Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы.
https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html
россия
запад
украина
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, украина, дональд трамп, такер карлсон, нато, сергей лавров, сша, переговоры, сирия
Интервью, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Такер Карлсон, НАТО, Сергей Лавров, США, переговоры, Сирия

Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно

06:30 06.12.2024
 
© sila-rus.ruДмитрий Краснов интервью
Дмитрий Краснов интервью
© sila-rus.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Запад может сыграть в заморозку на украинском фронте, но от этого извечный мейнстрим войны с Россией не изменится. Бесконечная возня у границ России не утихнет. События в Грузии и Сирии — тому подтверждение.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
На тему решения украинского кризиса нет единого мнения на Западе. США и Германия передали Киеву сотни тысяч долларов. При этом Олаф Шольц занимает достаточно консервативную позицию и возражает против присоединения Украины к НАТО, опасаясь прямого конфликта с Россией.
Британия готова помогать ВСУ даже в том случае, если США снизят объемы поставок и финансирования, и публично поддерживает нежелание Киева обсуждать отказ от своих территорий. Дональд Трамп выражает уверенность склонить Украину к переговорам с Россией.
— Дмитрий Анатольевич, как выделение средств на вооружения сочетается с разговорами о мире на Западе?
— Помните, как Иван Андреевич Крылов передавал рассказ некоего увлекающегося мелочами человека о походе в кунсткамеру: "Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки! Какие крохотны коровки! Есть, право, менее булавочной головки!" При этом, находящегося в кунсткамере слона наш "внимательный" посетитель не заметил.
Можно, уподобляясь ему, до бесконечности расчленять картину и напряжённо всматриваться в детали. Именно так и поступает большинство участников политических ток-шоу, например. Они заинтересованы во внимании к "букашкам" — чем больше акторов, нюансов, мнений, тем больше они смогут выдать контента.
Дмитрий Краснов
28 февраля 2023, 13:38
Дмитрий Краснов: кто онКандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты г. Москвы
Второй подход – не лезть в дебри пустословия, а взглянуть на ситуацию в целом. И тогда разношёрстые высказывания мировых политиков покажутся мишурой, лишь прикрывающей глобальные процессы тектонической мощи.
Не для того с первого дня распада Советского Союза НАТО ползло к границам России, чтобы поменять "план победы" на капитуляцию.
Впрочем, канадский публицист Ив Энглер вполне убедительно доказывал, предъявляя конкретные факты, что война Запада против России началась, как минимум, в XIX веке и не прекращалась. Изменялся лишь накал противостояния и методы – от многочисленных интервенций до того влияния, которой в новейшей истории получило наименование информационно-психологических операций.
Предположим, что сейчас Запад сыграет в "заморозку" на украинском фронте. Но от этого извечный мейнстрим не изменится. События в Грузии и Сирии – тому подтверждение. Бесконечная возня у границ России не утихнет. Натиск не спадёт.
— Но сегодня Запад разобщен как никогда с начала войны…
— Разобщён, вне сомнений.
Однако, границы проходят не между странами и народами, но между так называемыми элитами и, простите, простонародьем. Когда-нибудь историки будущего назовут наши времена эпохой восстания элит, решивших отбросить миллиарды землян в архаику ради своего благоденствия, упоения властью и ощущения собственного превосходства.
И вот у них-то, у элит, хоть и есть неизбежные противоречия, но общие их интересы сохраняются. Они сохраняют единый кулак, направленный, к сожалению, против России.
Лица, принимающие решения и влияющие на принятие решений действуют вполне слаженно. И надеяться, что внезапная гипотетическая склока между Ротшильдами и Рокфеллерами, о чём любят поболтать конспирологи, вдруг нас спасёт — наивно, по меньшей мере.
© Сгенерировано ИИdeep state
deep state
© Сгенерировано ИИ
— На Западе и Украине постоянно обсуждают "мирные планы" разного характера. Неужели, они никак не могут принять то, что позиция и предложения РФ неизменны и нужно просто выполнить наши условия? Трамп-то хоть понимает это?
— Это все понимают. Вопрос в том, будут ли считаться с позицией России? А будут в одном единственном случае — если не считаться будет больно. Позиция России должна быть защищена. И в буквальном смысле — силой оружия, и экономической силой.
Элиты Запада, сделавшие невероятные инвестиции в, как они формулируют, стратегическое поражение России, остановятся на этом пути лишь увидев, что этот "налаженный бизнес" принесёт не барыши, а колоссальные убытки, неприемлемый вред.
Такер Карлсон побеседовал с Лавровым. Есть мнение, что Карлсон как доверенное лицо Трампа осуществляет сейчас коммуникацию между Трампом и Путиным в закрытом формате. Что вы об этом думаете?
— Мне интересно было бы узнать, на чём основано это мнение, на каких фактах. Если же фактов нет, то это не мнение, а досужая болтовня.
Впрочем, Карлсон — действительно канал коммуникации. По крайней мере, с западной аудиторией. Но разве с его помощью можно донести до Запада что-то новое? Разве у руководства России есть некие непредсказуемые новости?
Нет, все позиции неизменны, они многократно, чётко, прямо и однозначно озвучены. Более того, заявления не расходятся с действиями.
Так что пользу от визита Карлсона вижу лишь в очередном рефрене, в очередном донесении нашей непреклонной позиции: Россия не собирается капитулировать, Россия хочет жить и развиваться. Тем, кто хочет её ограбить, удушить, расчленить, нужно готовиться совершенно естественному и разумному ответу – противостоянию не на жизнь, а на смерть.
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
— В Сети идут обсуждения, что США и Великобритании, пока у власти в Америке сидят демократы, выгодна большая зона хаоса, чтобы решить свои проблемы, а то, что сейчас происходит в Сирии, может ослабить военно-политические позиции России. А как вы видите ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом?
— В Азии и Африке идут те же процессы. Элиты Запада бьются за усиление своих позиций. Но бьются в полном соответствии со старой пословицей: "Паны дерутся — у холопов чубы трещат". Но, не скрою, столь резвое обострение в Сирии было для меня не менее неожиданным, чем для наших генералов, находящихся там.
Не стану прогнозировать глубину и длительность кризиса, для этого у меня недостаточно достоверной информации. Но, в любом случае, это удар по российским интересам. Его болезненность, вредоносность, уже не нулевая.
Что же до хаоса, то в нём никто не заинтересован. Властители мира предпочли бы полный порядок и тотальный контроль. Но, когда ресурсов на это не хватает, приемлем хаос, но управляемый.
Этот механизм легко понять на примере его физического прообраза. Если снизу кастрюли — огонь, а вверху — воздух, то тепло через кастрюлю будет двигаться именно в этом направлении. При этом хаотические потоки воды в кастрюле и скачка пузырьков в ней значения не имеют, в сумме поддерживается нужный процесс.
Точно так, не влезая руками в кипяток, не вторгаясь в "кастрюльку" какой-то страны или региона, только внешним подогревом с нужной стороны, можно заставить ресурсы двигаться в заданном направлении.
© Сгенерировано ИИЮжная Корея, военное положение
Южная Корея, военное положение
© Сгенерировано ИИ
— А кто "прогревает" президентов Южной Кореи? Почему практически все президенты этой страны уходят со скандалом?
— Потому что многие события за рубежом наши аналитики любят преподносить как скандал. Впрочем, сравнение Северной и Южной Кореей заставляет задуматься, а что лучше: когда правитель уходит со скандалом или без скандала остаётся.
Почему правительство Южной Кореи не осмелится на провокацию против КНДР, а такая инициатива может исходить только от американцев, в интервью Дениса Рудометова с востоковедом Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы.
 
ИнтервьюРоссияЗападУкраинаДональд ТрампТакер КарлсонНАТОСергей ЛавровСШАпереговорыСирия
 
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