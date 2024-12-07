Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Вряд ли на переговорах России и США речь пойдет о большой войне, хотя аргументы обеих сторон доведены до ядерного предела. По итогу перед Москвой будет стоять выбор: мир тут и сейчас или отстаивание своих принципов до последнего
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"С одной стороны, большинство людей хотят мира как можно быстрее. С другой стороны, большинство людей хотят, чтобы мы завершили СВО на наших условиях так, чтобы война не возобновилась. Так что в 2025 году российскому руководству придется решать, какой из этих двух стратегий придерживаться", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией.
"Во-вторых, перемирие возможно, конечно, но оно совсем не в наших интересах. Зачем это России? У нас есть цели и задачи: освобождение ЛНР и ДНР. А перемирие — это возможность для украинцев провести новые мобилизационные мероприятия, в том числе подогнать свежую технику", — отметил Данилин.
По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".
Подробнее об этом — в интервью Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины
На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.