Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый - 07.12.2024 Украина.ру
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Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый
Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый - 07.12.2024 Украина.ру
Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый
Вряд ли на переговорах России и США речь пойдет о большой войне, хотя аргументы обеих сторон доведены до ядерного предела. По итогу перед Москвой будет стоять выбор: мир тут и сейчас или отстаивание своих принципов до последнего
2024-12-07T11:00
2024-12-07T11:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией."Во-вторых, перемирие возможно, конечно, но оно совсем не в наших интересах. Зачем это России? У нас есть цели и задачи: освобождение ЛНР и ДНР. А перемирие — это возможность для украинцев провести новые мобилизационные мероприятия, в том числе подогнать свежую технику", — отметил Данилин.По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".Подробнее об этом — в интервью Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из УкраиныНа прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, кит келлог, украина, детали
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Кит Келлог, Украина, детали

Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый

11:00 07.12.2024
 
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Вряд ли на переговорах России и США речь пойдет о большой войне, хотя аргументы обеих сторон доведены до ядерного предела. По итогу перед Москвой будет стоять выбор: мир тут и сейчас или отстаивание своих принципов до последнего
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"С одной стороны, большинство людей хотят мира как можно быстрее. С другой стороны, большинство людей хотят, чтобы мы завершили СВО на наших условиях так, чтобы война не возобновилась. Так что в 2025 году российскому руководству придется решать, какой из этих двух стратегий придерживаться", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией.
"Во-вторых, перемирие возможно, конечно, но оно совсем не в наших интересах. Зачем это России? У нас есть цели и задачи: освобождение ЛНР и ДНР. А перемирие — это возможность для украинцев провести новые мобилизационные мероприятия, в том числе подогнать свежую технику", — отметил Данилин.
По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".
Подробнее об этом — в интервью Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины
На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
28 ноября, 11:09
Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на УкраинеПриоритетом деятельности на посту спецпредставителя президента США по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог считает национальные интересы США. Об этом он заявил подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
 
НовостиРоссияСШАМоскваДональд ТрампКит КеллогУкраинадетали
 
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