https://ukraina.ru/20241207/1059467158.html

Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый

Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый - 07.12.2024 Украина.ру

Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый

Вряд ли на переговорах России и США речь пойдет о большой войне, хотя аргументы обеих сторон доведены до ядерного предела. По итогу перед Москвой будет стоять выбор: мир тут и сейчас или отстаивание своих принципов до последнего

2024-12-07T11:00

2024-12-07T11:00

2024-12-07T11:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией."Во-вторых, перемирие возможно, конечно, но оно совсем не в наших интересах. Зачем это России? У нас есть цели и задачи: освобождение ЛНР и ДНР. А перемирие — это возможность для украинцев провести новые мобилизационные мероприятия, в том числе подогнать свежую технику", — отметил Данилин.По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".Подробнее об этом — в интервью Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из УкраиныНа прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, кит келлог, украина, детали