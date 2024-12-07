https://ukraina.ru/20241207/1059450380.html

"Поезд ушел": Трамп знает о скором падении доллара, но молчит — американский журналист

"Поезд ушел": Трамп знает о скором падении доллара, но молчит — американский журналист - 07.12.2024 Украина.ру

"Поезд ушел": Трамп знает о скором падении доллара, но молчит — американский журналист

Избранный президент США Дональд Трамп знает, что падение доллара ближе, чем себе представляют американцы, поэтому он идет на крайние меры: торги со странами, которым придется выбирать между собственными экономическими и политическими интересами и желаниями Трампа

2024-12-07T09:10

2024-12-07T09:10

2024-12-07T09:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп.Он напомнил, что во время президентской гонки Трамп ничего не говорил о БРИКС, а сейчас, за 50 дней до своей инаугурации, от избранного президента начали звучать заявления о том, что он наложит 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара.Журналист также обратил внимание на то, что международное сообщество уже отреагировало на угрозы Трампа.“Поезд ушел. Например, госдолг США продали Япония и Китай (крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США). А европейские страны начинают следовать по их пути. Даже Франция уже принимает юани для расчетов с Китаем. Это первый шаг. Значит, мир не против этого”, — заключил Трэпп.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также коснулся отношений между странами БРИКС и США.“Я думаю, что на кое-кого из стран БРИКС надавить Трампу удастся. Потому что сегодня у БРИКС пока нечем дать валютный ответ доллару. Если объединение что-нибудь создаст и это начнет работать на практике — другое дело”, — прокомментировал Вайнер.Более подробно об этом — в интервью Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФНа этой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал угрозу Трампа наложить 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время позиции доллара были подорваны.Подробнее о заявлениях Путина и других политиков — НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабряПолный текст интервью — Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США

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новости, сша, китай, украина, дональд трамп, владимир путин, брикс, нато, детали