"Поезд ушел": Трамп знает о скором падении доллара, но молчит — американский журналист
Фото: Синьхуа
Избранный президент США Дональд Трамп знает, что падение доллара ближе, чем себе представляют американцы, поэтому он идет на крайние меры: торги со странами, которым придется выбирать между собственными экономическими и политическими интересами и желаниями Трампа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп.
Он напомнил, что во время президентской гонки Трамп ничего не говорил о БРИКС, а сейчас, за 50 дней до своей инаугурации, от избранного президента начали звучать заявления о том, что он наложит 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара.
“Если Трамп заставит их выбирать между собственными желаниями и тем, что хочет лично он, мы [США] проиграем эту войну. <...> Трамп знает, что падение доллара ближе, чем мы думаем, и необходимы серьезные действия в отношении этого. Но он не сказал об этом народу ни слова”, — отметил Трэпп.
Журналист также обратил внимание на то, что международное сообщество уже отреагировало на угрозы Трампа.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также коснулся отношений между странами БРИКС и США.
“Я думаю, что на кое-кого из стран БРИКС надавить Трампу удастся. Потому что сегодня у БРИКС пока нечем дать валютный ответ доллару. Если объединение что-нибудь создаст и это начнет работать на практике — другое дело”, — прокомментировал Вайнер.
Более подробно об этом — в интервью Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
5 декабря, 08:51Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – КотПисатель, публицист, автор серии книг Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит в Южной Корее, сравнив это с политическими процессами в Грузии, а также проанализировал сигналы в контексте интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону
На этой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал угрозу Трампа наложить 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время позиции доллара были подорваны.
Подробнее о заявлениях Путина и других политиков — НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря
Полный текст интервью — Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США