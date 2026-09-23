Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине - 23.09.2026 Украина.ру
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Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине
Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине - 23.09.2026 Украина.ру
Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН прямо упомянул конфликт на Украине лишь два раза. Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-23T01:07
2026-09-23T01:16
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Как передает корреспондент агентства, первый раз Трамп упомянул конфликт на территории бывшей УССР, говоря о работе Соединённых Штатов с Россией и Украиной по урегулированию. Второй раз — в рамках призыва положить конец этому конфликту.Он также кратко коснулся Украины в контексте критики со стороны его политических противников и когда отметил роль первой леди США Меланьи Трамп в возвращении в семьи украинских и российских детей.Существенно больше времени американский президент уделил вопросу конфликта с Ираном. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, ООН, Генассамблея ООН, Мелания Трамп, Украина, Россия, конфликт, война на Украине, СВО, урегулирование, международные отношения, Международная политика, МИД, МИД РФ, Сергей Лавров, Мир без границ, Нью-Йорк

Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине

01:07 23.09.2026 (обновлено: 01:16 23.09.2026)
 
© REUTERS / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
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Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН прямо упомянул конфликт на Украине лишь два раза. Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости
Как передает корреспондент агентства, первый раз Трамп упомянул конфликт на территории бывшей УССР, говоря о работе Соединённых Штатов с Россией и Украиной по урегулированию. Второй раз — в рамках призыва положить конец этому конфликту.
Он также кратко коснулся Украины в контексте критики со стороны его политических противников и когда отметил роль первой леди США Меланьи Трамп в возвращении в семьи украинских и российских детей.
Существенно больше времени американский президент уделил вопросу конфликта с Ираном.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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