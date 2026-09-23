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Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине

Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине - 23.09.2026 Украина.ру

Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН прямо упомянул конфликт на Украине лишь два раза. Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-23T01:07

2026-09-23T01:07

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Как передает корреспондент агентства, первый раз Трамп упомянул конфликт на территории бывшей УССР, говоря о работе Соединённых Штатов с Россией и Украиной по урегулированию. Второй раз — в рамках призыва положить конец этому конфликту.Он также кратко коснулся Украины в контексте критики со стороны его политических противников и когда отметил роль первой леди США Меланьи Трамп в возвращении в семьи украинских и российских детей.Существенно больше времени американский президент уделил вопросу конфликта с Ираном. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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