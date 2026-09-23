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"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану

"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану - 23.09.2026 Украина.ру

"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли". Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-23T02:23

2026-09-23T02:23

2026-09-23T02:23

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Трамп с трибуны ГА заявил, что никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие и его позиция остается неизменной с первого дня прихода в политику.При этом, утверждает американский президент, Иран отверг предложения о сделке, сделанные им после возвращения к власти в 2025 году и после атаки на исламскую республику в июне 2025 года. Именно это вынудило его "принять меры".Поэтому сейчас, подчеркнул Трамп, ему предстоит принять важное решение — пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли"."Мне предстоит принять важное решение: будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и построить страну, гораздо более великую, чем когда-либо прежде... Или уничтожить Исламскую Республику, причем сделать это быстро", — сказал президент США.Вместе с тем он выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США."Я верю, что мы заключим сделку [с Ираном] сразу после выборов, потому что для них просто нет смысла поступать иначе. Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты на промежуточных выборах. Но они не понимают одного — я в них не участвую", — заявил Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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