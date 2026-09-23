"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану - 23.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260923/ya-veryu-tramp--v-rechi-na-genassamblee-oon-zayavil-o-trudnom-vybore-po-iranu-1083367468.html
"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану
"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану - 23.09.2026 Украина.ру
"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли". Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-23T02:23
2026-09-23T02:23
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
оон
генассамблея оон
иран
ближний восток
война в иране
урегулирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/17/1083367346_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_2ce7d3673f0230ec92a7f7ce6b3a0011.jpg
Трамп с трибуны ГА заявил, что никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие и его позиция остается неизменной с первого дня прихода в политику.При этом, утверждает американский президент, Иран отверг предложения о сделке, сделанные им после возвращения к власти в 2025 году и после атаки на исламскую республику в июне 2025 года. Именно это вынудило его "принять меры".Поэтому сейчас, подчеркнул Трамп, ему предстоит принять важное решение — пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли"."Мне предстоит принять важное решение: будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и построить страну, гораздо более великую, чем когда-либо прежде... Или уничтожить Исламскую Республику, причем сделать это быстро", — сказал президент США.Вместе с тем он выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США."Я верю, что мы заключим сделку [с Ираном] сразу после выборов, потому что для них просто нет смысла поступать иначе. Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты на промежуточных выборах. Но они не понимают одного — я в них не участвую", — заявил Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
ближний восток
мир без границ
нью-йорк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/17/1083367346_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_8a580d3e43cde1e67034d9bf970a66cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, оон, генассамблея оон, иран, ближний восток, война в иране, урегулирование, сделка, уничтожение, удар по ирану, международные отношения, международная политика, мир без границ, нью-йорк
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, ООН, Генассамблея ООН, Иран, Ближний Восток, война в Иране, урегулирование, сделка, уничтожение, удар по Ирану, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, Нью-Йорк

"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану

02:23 23.09.2026
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли". Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости
Трамп с трибуны ГА заявил, что никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие и его позиция остается неизменной с первого дня прихода в политику.
При этом, утверждает американский президент, Иран отверг предложения о сделке, сделанные им после возвращения к власти в 2025 году и после атаки на исламскую республику в июне 2025 года. Именно это вынудило его "принять меры".
Поэтому сейчас, подчеркнул Трамп, ему предстоит принять важное решение — пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли".
"Мне предстоит принять важное решение: будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и построить страну, гораздо более великую, чем когда-либо прежде... Или уничтожить Исламскую Республику, причем сделать это быстро", — сказал президент США.
Вместе с тем он выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.
"Я верю, что мы заключим сделку [с Ираном] сразу после выборов, потому что для них просто нет смысла поступать иначе. Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты на промежуточных выборах. Но они не понимают одного — я в них не участвую", — заявил Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампООНГенассамблея ООНИранБлижний Востоквойна в Иранеурегулированиесделкауничтожениеудар по Иранумеждународные отношенияМеждународная политикаМир без границНью-Йорк
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:27Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН
02:23"Я верю...": Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану
01:07Трамп в речи на Генассамблее ООН лишь дважды упомянул конфликт на Украине
20:03Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУ
19:41"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват
19:19Федор Лукьянов: Германия в кризисе, Украина без выборов, Россия задает "новую нормальность"
19:03Какой станет Россия к 2050 году и будут ли в новом мироустройстве сверхдержавы – Казаков и Лукьянов
19:03Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН
18:58ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе
18:46Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор
18:40Патриотическое воспитание в Херсонской области, одесситы на СВО. 22 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:20Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией
18:07"Умер как трус". Дочь американского генерала указала украинцам их место
18:03США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп
18:00О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября
17:46Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете
17:32Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России
17:15Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы
17:04Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики
17:00Игорь Юшков: Осенний дефицит бензина в России сохранится до тех пор, пока не будут выполнены два условия
Лента новостейМолния