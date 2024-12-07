Пёрл-Харбор и идеологическая кинодиверсия от пана Вятровича

Скорее, Нагумо действительно счёл задачу выполненной: ему надо было вывести из строя главную ударную силу Тихоокеанского флота США, и он это сделал. Кто ж знал, что главной ударной силой являются авианосцы, а не линкоры?

Показанная в фильме борьба главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото Исороку против начала войны со США выглядит несколько утрированно. Как выдающийся стратег он, конечно, понимал, что длительной войны со США Япония не выдержит. Но ведь и замысел Генштаба Императорского флота не предполагал длительной войны со США. Акция в Пёрл-Харборе была политической — предполагалось не столько лишить Тихоокеанский флот США способности к наступательным операциям (эта задача, кстати, была выполнена — до самой победы в битве за Гуадалканал в феврале 1943 года США действительно вели в основном оборонительные действия), сколько спровоцировать в США политический кризис, и вернуть к власти партию «изоляционистов». Именно поэтому второй удар был, в общем-то, не обязателен. Нагумо расстроил организаторов атаки Гэнду и Футиду, но вряд ли нарушил приказы высшего руководства.

Политический эффект, однако, оказался противоположным ожидаемому — американский гризли взбесился и встал на задние лапы…

Предвидел ли Ямамото такую возможность? Вполне возможно. Однако стратегически у Японии выбора не было — она была отрезана от источников ресурсов (в первую очередь — от нефти, которую США и союзники просто перестали ей продавать) и должна была или капитулировать, или воевать. Капитулировать она не могла.

Так в чем же заключается идеологическая диверсия? Заключается она в том, что фильм «Тора! Тора! Тора!» своей идеологией один в один похож на советские фильмы (озеровские эпопеи, «Война на западном направлении» и т.п.).