Активная защита и антидроновые решетки: Корнев рассказал, как обстоят дела с оснащением бронетехники - 06.12.2024 Украина.ру
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Активная защита и антидроновые решетки: Корнев рассказал, как обстоят дела с оснащением бронетехники
Активная защита и антидроновые решетки: Корнев рассказал, как обстоят дела с оснащением бронетехники - 06.12.2024 Украина.ру
Активная защита и антидроновые решетки: Корнев рассказал, как обстоят дела с оснащением бронетехники
С танковой динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Оно выпускается и устанавливается на танки. Что касается противодроновой защиты, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее на заводе. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-12-06T03:15
2024-12-06T03:15
новости
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украина
танки
защита
минобороны рф
бронетехника
т-72 "урал"
т-90м "прорыв"
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Россия не готовились к СВО в том смысле, что не рассчитывали, что российским оборонным заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины, сообщил обозреватель.Также он сообщил, что с танковой динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Все, что было разработано, было разработано заранее. Защита выпускается и устанавливается на танки, указал эксперт."Тут можно отметить интересное решение с танком "Армата" (это было последнее поколение динамической защиты). Надеюсь, что эта же система используется на модернизированных Т-72 и Т-90М "Прорыв", — отметил он.Что касается противодроновой защиты для танков, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее в заводских условиях. Надеюсь, что уже нет необходимости варить эти сетки где-то на местах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, танки, защита, минобороны рф, бронетехника, т-72 "урал", т-90м "прорыв", минобороны, армата, завод, производство, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, США, Украина, танки, защита, Минобороны РФ, бронетехника, Т-72 "Урал", Т-90М "Прорыв", Минобороны, Армата, завод, производство, СВО, Спецоперация, детали

Активная защита и антидроновые решетки: Корнев рассказал, как обстоят дела с оснащением бронетехники

03:15 06.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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С танковой динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Оно выпускается и устанавливается на танки. Что касается противодроновой защиты, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее на заводе. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Россия не готовились к СВО в том смысле, что не рассчитывали, что российским оборонным заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины, сообщил обозреватель.

"Эти же заводы выпускают и самоходки. Минобороны варьирует заказ, чтобы получать и то, и другое. Хотя вполне возможно, что самоходкам уделяется чуть меньше внимания, чем танкам", — добавил Корнев.

Также он сообщил, что с танковой динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Все, что было разработано, было разработано заранее. Защита выпускается и устанавливается на танки, указал эксперт.
"Тут можно отметить интересное решение с танком "Армата" (это было последнее поколение динамической защиты). Надеюсь, что эта же система используется на модернизированных Т-72 и Т-90М "Прорыв", — отметил он.
Что касается противодроновой защиты для танков, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее в заводских условиях. Надеюсь, что уже нет необходимости варить эти сетки где-то на местах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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НовостиРоссияСШАУкраинатанкизащитаМинобороны РФбронетехникаТ-72 "Урал"Т-90М "Прорыв"МинобороныАрматазаводпроизводствоСВОСпецоперациядетали
 
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