Активная защита и антидроновые решетки: Корнев рассказал, как обстоят дела с оснащением бронетехники
С танковой динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Оно выпускается и устанавливается на танки. Что касается противодроновой защиты, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее на заводе. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Россия не готовились к СВО в том смысле, что не рассчитывали, что российским оборонным заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины, сообщил обозреватель.
"Эти же заводы выпускают и самоходки. Минобороны варьирует заказ, чтобы получать и то, и другое. Хотя вполне возможно, что самоходкам уделяется чуть меньше внимания, чем танкам", — добавил Корнев.
Также он сообщил, что с танковой динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Все, что было разработано, было разработано заранее. Защита выпускается и устанавливается на танки, указал эксперт.
Что касается противодроновой защиты для танков, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее в заводских условиях. Надеюсь, что уже нет необходимости варить эти сетки где-то на местах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:19Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на ОсколеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами