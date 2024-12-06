Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 06.12.2024 Украина.ру
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Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 06.12.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
В международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) прошла мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО". Организатор – издание "Украина.ру"
2024-12-06T13:25
2024-12-06T14:21
новости
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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.Участники:-депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег ШАЛАНДИН;- военный лётчик, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО;Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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новости, украина, вашингтон, владимир зеленский, евгений федоров, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, миа "россия сегодня", видео
Новости, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Евгений Федоров, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, НАТО, МИА "Россия сегодня"
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

13:25 06.12.2024 (обновлено: 14:21 06.12.2024)
 
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В международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) прошла мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО". Организатор – издание "Украина.ру"
В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.
В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.
Участники:
-депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег ШАЛАНДИН;
- военный лётчик, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО;
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
 
НовостиУкраинаВашингтонВладимир ЗеленскийЕвгений ФедоровДмитрий ЕвстафьевУкраина.руНАТОМИА "Россия сегодня"
 
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