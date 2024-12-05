Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal - 05.12.2024 Украина.ру
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Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal
Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal - 05.12.2024 Украина.ру
Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal
Украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники
2024-12-05T12:14
2024-12-05T12:14
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Один из собеседников газеты отметил, что мир должен быть "устойчивым".В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники отметило, что в НАТО признают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны скоро начаться."Обсуждения (различных сценариев переговоров - ред.) проходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время", - говорится в материале издания.По данным Блумберг, обсуждение сценариев переговоров предоставляет возможность европейским чиновникам продемонстрировать победившему на выборах в США Дональду Трампу, что они могут быть полезными в случае начала переговоров о прекращении огня на Украине.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, НАТО

Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal

12:14 05.12.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : president.gov.ua
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Украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники
Один из собеседников газеты отметил, что мир должен быть "устойчивым".

"Нестабильный, временный мир не отвечает интересам ни США, ни Украины", - объяснил источник.

В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники отметило, что в НАТО признают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны скоро начаться.
"Обсуждения (различных сценариев переговоров - ред.) проходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время", - говорится в материале издания.
По данным Блумберг, обсуждение сценариев переговоров предоставляет возможность европейским чиновникам продемонстрировать победившему на выборах в США Дональду Трампу, что они могут быть полезными в случае начала переговоров о прекращении огня на Украине.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
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