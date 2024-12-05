Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину - 05.12.2024 Украина.ру
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Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину
Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину - 05.12.2024 Украина.ру
Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину
Прокачка российского газа в Евросоюз осуществляется через территорию Украины и подконтрольную ВСУ газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Об этом 5 декабря заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
2024-12-05T11:57
2024-12-05T11:57
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По его словам, украинская сторона по-прежнему отклоняет заявки на прокачку российского газа потребителям в Евросоюзе через газоизмерительную станцию "Сохрановка" на территории ЛНР.Виду отказа украинской стороны поставлять российский га в ЕС через луганскую "Сохрановку" в распоряжении Газпрома" на этом направлении остаётся только станция в Судже. Через неё прокачивается почти максимальный объём, ранее определённый на уровне 42,5 миллиона кубометров.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
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452
60
новости, курская область, украина, лнр, ес, газпром, кто, транзит, россия
Новости, Курская область, Украина, ЛНР, ЕС, Газпром, КТО, транзит, Россия

Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину

11:57 05.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Запуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Прокачка российского газа в Евросоюз осуществляется через территорию Украины и подконтрольную ВСУ газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Об этом 5 декабря заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
По его словам, украинская сторона по-прежнему отклоняет заявки на прокачку российского газа потребителям в Евросоюзе через газоизмерительную станцию "Сохрановка" на территории ЛНР.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 5 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил Куприянов.
Виду отказа украинской стороны поставлять российский га в ЕС через луганскую "Сохрановку" в распоряжении Газпрома" на этом направлении остаётся только станция в Судже. Через неё прокачивается почти максимальный объём, ранее определённый на уровне 42,5 миллиона кубометров.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне в новостях: ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
 
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