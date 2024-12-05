"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке - 05.12.2024 Украина.ру
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"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке
"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке - 05.12.2024 Украина.ру
"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке
Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички. На плакатах, с которыми стоят протестующие нет ни слова на грузинском языке. Они все на английском. То есть это рассчитано на заказчиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T04:15
2024-12-05T04:15
новости
грузия
запад
турция
алексей кочетков
саломе зурабишвили
эрдоган
протесты
оппозиция
конфликт
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В случае с Грузией работа ведется строго по методичке. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Это делается топорно, без уважения к собственному электорату, в расчете, что это сработает, сообщил эксперт.По словам политолога, подобная топорность в действиях протестующих идет от самоуверенности. Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички по принципу "грамм, копейка, километр", добавил он.Если законное руководство опровергнет шутку о Грузии как о стране "красивых мужчин и умных женщин", а президент Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то Западу не останется ничего другого, кроме как "шельмовать" Грузию, указал эксперт."Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет. Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану" (президенту Турции Реджепу Эрдогану. — Ред.), потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, запад, турция, алексей кочетков, саломе зурабишвили, эрдоган, протесты, оппозиция, конфликт, детали
Новости, Грузия, Запад, Турция, Алексей Кочетков, Саломе Зурабишвили, Эрдоган, протесты, оппозиция, конфликт, детали

"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке

04:15 05.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички. На плакатах, с которыми стоят протестующие нет ни слова на грузинском языке. Они все на английском. То есть это рассчитано на заказчиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
В случае с Грузией работа ведется строго по методичке. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Это делается топорно, без уважения к собственному электорату, в расчете, что это сработает, сообщил эксперт.
По словам политолога, подобная топорность в действиях протестующих идет от самоуверенности. Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички по принципу "грамм, копейка, километр", добавил он.
"Посмотрите на плакаты, с которыми стоят протестующие. Там нет ни слова на грузинском языке. Они все на английском. То есть это рассчитано на заказчиков. А грузин оппозиция и ее кураторы в прямом смысле за людей не считают – так работать можно только тогда, когда ты не считаешь свой электорат за разумную форму жизни", — подчеркнул Кочетков.
Если законное руководство опровергнет шутку о Грузии как о стране "красивых мужчин и умных женщин", а президент Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то Западу не останется ничего другого, кроме как "шельмовать" Грузию, указал эксперт.
"Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет. Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану" (президенту Турции Реджепу Эрдогану. — Ред.), потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
Дмитрий Араб Джиникашвили интервью
Вчера, 15:47
Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Происходящее в Сирии показало, чего стоит любое замирение с ЗападомВетеран боевых действий в Сирии Дмитрий "Араб" Джиникашвили в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему боевикам удалось захватить Алеппо, будут ли сирийцы его освобождать, и какие уроки надо извлечь из этой истории
 
НовостиГрузияЗападТурцияАлексей КочетковСаломе ЗурабишвилиЭрдоганпротестыоппозицияконфликтдетали
 
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04:15"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке
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