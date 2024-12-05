https://ukraina.ru/20241205/1059421411.html

"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке

"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке - 05.12.2024 Украина.ру

"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке

Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички. На плакатах, с которыми стоят протестующие нет ни слова на грузинском языке. Они все на английском. То есть это рассчитано на заказчиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2024-12-05T04:15

2024-12-05T04:15

2024-12-05T04:15

новости

грузия

запад

турция

алексей кочетков

саломе зурабишвили

эрдоган

протесты

оппозиция

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/04/1059398887_0:226:3135:1989_1920x0_80_0_0_657e4ca33e711859bf1a4c69a7f10848.jpg

В случае с Грузией работа ведется строго по методичке. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Это делается топорно, без уважения к собственному электорату, в расчете, что это сработает, сообщил эксперт.По словам политолога, подобная топорность в действиях протестующих идет от самоуверенности. Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички по принципу "грамм, копейка, километр", добавил он.Если законное руководство опровергнет шутку о Грузии как о стране "красивых мужчин и умных женщин", а президент Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то Западу не останется ничего другого, кроме как "шельмовать" Грузию, указал эксперт."Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет. Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану" (президенту Турции Реджепу Эрдогану. — Ред.), потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html

грузия

запад

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, запад, турция, алексей кочетков, саломе зурабишвили, эрдоган, протесты, оппозиция, конфликт, детали