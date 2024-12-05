"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке
Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички. На плакатах, с которыми стоят протестующие нет ни слова на грузинском языке. Они все на английском. То есть это рассчитано на заказчиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
В случае с Грузией работа ведется строго по методичке. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Это делается топорно, без уважения к собственному электорату, в расчете, что это сработает, сообщил эксперт.
По словам политолога, подобная топорность в действиях протестующих идет от самоуверенности. Кураторы требуют от грузинской оппозиции четкого выполнения методички по принципу "грамм, копейка, километр", добавил он.
"Посмотрите на плакаты, с которыми стоят протестующие. Там нет ни слова на грузинском языке. Они все на английском. То есть это рассчитано на заказчиков. А грузин оппозиция и ее кураторы в прямом смысле за людей не считают – так работать можно только тогда, когда ты не считаешь свой электорат за разумную форму жизни", — подчеркнул Кочетков.
Если законное руководство опровергнет шутку о Грузии как о стране "красивых мужчин и умных женщин", а президент Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то Западу не останется ничего другого, кроме как "шельмовать" Грузию, указал эксперт.
"Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет. Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану" (президенту Турции Реджепу Эрдогану. — Ред.), потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
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