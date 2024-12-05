https://ukraina.ru/20241205/1059420521.html

Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот

Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот - 05.12.2024 Украина.ру

Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот

Сценарий госпереворота, который пытается разыграть грузинская оппозиция — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2024-12-05T05:30

2024-12-05T05:30

2024-12-05T05:30

новости

грузия

россия

тбилиси

алексей кочетков

протесты

майдан

оппозиция

госпереворот

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/02/1059351084_0:214:3123:1971_1920x0_80_0_0_92d4f40f730c7654d00502806e3aa8d9.jpg

По мнению политолога, грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова и крики про "руку Москвы", добавил он.По словам эксперта, что подобный сценарий — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. Непонятно, на кого это рассчитано. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии", указал он."Единственные русские там – это российские либералы, которые на стороне оппозиции. Я очень надеюсь, что им же сейчас прилетит от тех же самых оппозиционеров, потому что им нужно будет показать агентуру ФСБ или ГРУ", — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059364546.html

грузия

россия

тбилиси

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, россия, тбилиси, алексей кочетков, протесты, майдан, оппозиция, госпереворот, детали, либералы