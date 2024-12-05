Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот
Сценарий госпереворота, который пытается разыграть грузинская оппозиция — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
По мнению политолога, грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова и крики про "руку Москвы", добавил он.
"Я все жду, когда они хоть какой-то нетривиальный ход придумают, но они действуют строго по пунктам: Дедушка с шашлыками – отработано. (...) Мальчик с коктейлем Молотова – отработано. По 500 долларов – родителям, по 15 тысяч – кураторам", — отметил Кочетков.
По словам эксперта, что подобный сценарий — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. Непонятно, на кого это рассчитано. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии", указал он.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
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