Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот - 05.12.2024 Украина.ру
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Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот
Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот - 05.12.2024 Украина.ру
Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот
Сценарий госпереворота, который пытается разыграть грузинская оппозиция — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T05:30
2024-12-05T05:30
новости
грузия
россия
тбилиси
алексей кочетков
протесты
майдан
оппозиция
госпереворот
детали
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По мнению политолога, грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова и крики про "руку Москвы", добавил он.По словам эксперта, что подобный сценарий — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. Непонятно, на кого это рассчитано. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии", указал он."Единственные русские там – это российские либералы, которые на стороне оппозиции. Я очень надеюсь, что им же сейчас прилетит от тех же самых оппозиционеров, потому что им нужно будет показать агентуру ФСБ или ГРУ", — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, россия, тбилиси, алексей кочетков, протесты, майдан, оппозиция, госпереворот, детали, либералы
Новости, Грузия, Россия, Тбилиси, Алексей Кочетков, протесты, Майдан, оппозиция, госпереворот, детали, либералы

Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот

05:30 05.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сценарий госпереворота, который пытается разыграть грузинская оппозиция — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
По мнению политолога, грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова и крики про "руку Москвы", добавил он.
"Я все жду, когда они хоть какой-то нетривиальный ход придумают, но они действуют строго по пунктам: Дедушка с шашлыками – отработано. (...) Мальчик с коктейлем Молотова – отработано. По 500 долларов – родителям, по 15 тысяч – кураторам", — отметил Кочетков.
По словам эксперта, что подобный сценарий — это цинизм, доведенный до самой последней крайности. Непонятно, на кого это рассчитано. В пресловутую "руку Москвы" не поверит даже "самый дремучий селянин из Сванетии", указал он.
"Единственные русские там – это российские либералы, которые на стороне оппозиции. Я очень надеюсь, что им же сейчас прилетит от тех же самых оппозиционеров, потому что им нужно будет показать агентуру ФСБ или ГРУ", — иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
Игорь Гвритишвили интервью
2 декабря, 18:37
Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможенЖестокие протесты в Грузии, затеянные прозападной интеллигенцией и президентом с истекающим сроком годности Саломе Зурабишвили ради политических очков, не имеют основы для того, чтобы стать Майданом в грузинском исполнении.
 
НовостиГрузияРоссияТбилисиАлексей КочетковпротестыМайданоппозициягоспереворотдеталилибералы
 
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05:45Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог
05:30Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот
05:15Нам нужно больше трехтонных бомб: эксперт раскрыл, будут ли российские военные "отдуваться за сирийцев"
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04:30"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду
04:15"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке
04:00Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта
03:45Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог
03:30Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"
03:15Горизонтальная эскалация: Кочетков объяснил, почему иранцы и сирийцы "проспали" наступление боевиков
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