https://ukraina.ru/20241201/1059334148.html

Повышение налогов, длительный блэкаут и отмена брони от мобилизации. Что ожидает украинцев в декабре

Повышение налогов, длительный блэкаут и отмена брони от мобилизации. Что ожидает украинцев в декабре - 01.12.2024 Украина.ру

Повышение налогов, длительный блэкаут и отмена брони от мобилизации. Что ожидает украинцев в декабре

Первый месяц зимы ожидаемо принесет на Украину похолодание, что приведет к более длительным отключениям света, воды и отопления.

2024-12-01T06:30

2024-12-01T06:30

2024-12-01T06:30

украина

киев

польша

владимир зеленский

виталий кличко

юрий корольчук

politico

рада

минобороны

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1059334148.jpg?1733023803

Уже в конце ноября после очередных ударов по энергетической инфраструктуре начались веерные отключения света и отопления в большинстве регионов. Украинские синоптики ожидают небольшое потепление в начале месяца, а затем – похолодание с 12 декабря.В ноябре западное издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов сообщало, что зимой электроснабжения в украинских домах не будет по 8-14 часов в сутки. Однако если сильно похолодает и россияне нанесут новые удары, то Украина может столкнуться с отключениями света продолжительностью до 20 часов в сутки, предполагало издание Politico.Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил после ударов утром 28 ноября, что отключения света будут продолжаться около 6-8 часов в сутки.Кроме того, на функционирование инфраструктуры накладывается и насильственная мобилизация. На родине Зеленского в Кривом Рогу на конец ноября так и не включили отопление в некоторых районах из-за банального отсутствия специалистов, которые обычно этим занимались. В Сумской области, как сообщил 27 ноября мэр Конотопа Артем Семенихин, решением областной военной администрации отменили бронирование работников коммунальных предприятий, что тоже чревато отсутствием света и отопления.С декабря снова меняются условия бронирования работников предприятий, признанных критически важными. Одним из основных условий бронирования является зарплата свыше 20 000 гр ($500), но рядовые рабочие редко получают такую зарплату на Украине. Таким образом, на каком-нибудь коммунальном предприятии на бронь могут рассчитывать разве что директор, его заместитель и бухгалтер, а вот трубу починить будет некому.В декабре перед украинскими военными снова покрутят морковкой планов демобилизации. Украинские военнослужащие всё чаще выражают недовольство отсутствием такого понятия, как срок службы, а мобилизация становится билетом в один конец. Уже два года Зеленский обещает разработать очередной план, но каждый раз его откладывают.На днях секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявил, что Минобороны обещает представить законопроект о демобилизации до 18 декабря. Но, нардеп Ирина Фриз выразила сомнение, что к 18 декабря будут установлены чёткие сроки для демобилизации. По её словам, "нет никакой гарантии, что к этому времени что-то будет готово", хотя сроку на разработку было 8 месяцев.С декабря для украинцев в очередной раз повышаются налоги и военный сбор – в последних числах ноября Зеленский решил подписать соответствующий законопроект. В перспективе это означает сокращение реальных зарплат для работающих и повышение цен на все товары. Нардеп Нина Южанина признает, что с 1 декабря доходы населения сократятся из-за увеличения военного сбора.Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это повышение налогов "историческим", словно речь о каком-то великом достижении. Обычно такую новость населению подают с извинениями, как некую вынужденную меру, но украинский премьер-министр хвастает этим, поскольку отчитывается не перед украинцами, а перед западными кредиторами.Кроме того, есть еще и сезонный фактор повышения цен, который накладывается на повышение налогов. Украинский экономист Олег Пендзин ожидает с 15 декабря резкого взлета цен на мясо, рыбу, фрукты и овощи в связи с приближением новогодних праздников. По его словам, повышение цен на продукты будет продолжаться примерно до первой декады января.Первого декабря в Киеве обещают открыть негласный символ "незалежной" - Подольско-воскресенский мост. Проект создали еще в СССР, а строили все годы независимости, каждый год обещая скоро закончить. На строительстве были украдены миллиарды гривен, оно обросло десятками уголовных дел по поводу махинаций и завышения расценок.Правда, ровно год назад 1 декабря 2023 года мэр Киева Виталий Кличко уже торжественно открывал этот мост, но движение по нему было открыто только для одного автобуса (иначе хлипкая конструкция не выдержит). Через год Кличко повторяет тот же трюк и намерен открыть этот же объект вторично, но опять же, в мэрии утверждают, что откроют его "не полностью". Вероятно, через год Кличко снова его захочет открыть. Дело в том, что окончание любого строительства на Украине предполагает также остановку всех коррупционных схем на этом объекте.В декабре польские фермеры угрожают снова заблокировать все пункты пропуска на границе Польши с Украиной. Об этом заявил на днях один из лидеров польских фермеров Роман Кондров по итогам встречи с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским. Для украинцев это будет означать дополнительные трудности с экспортом и импортом товаров, что отразится на их доступности и цене.Несмотря на все неприятности, Новый год никто не отменял, хотя комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь. В Киеве 2 декабря будут устанавливать главную новогоднюю ёлку на Софийской площади, которая должна простоять до 10 января. Однако массовых развлечений и ярмарок не планируется. Большинству украинцев Новый год придется отмечать дома (если не окажутся в окопах) при свечах или под шум генераторов. Издание Forbes сообщает, что даже на западной Украине массово закрываются рестораны и кафе из-за оттока посетителей, что является следствием усиленной мобилизации.О том, что происходит в эти дни на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров"

украина

киев

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, киев, польша, владимир зеленский, виталий кличко, юрий корольчук, politico, рада, минобороны, эксклюзив