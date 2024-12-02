https://ukraina.ru/20241202/1059348184.html

"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине

"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине - 02.12.2024 Украина.ру

"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине

Россия в рамках переговорного процесса по Украине не намерена обсуждать однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, "заморозку" конфликта. На это указала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает "Аргументы и факты"

2024-12-02T08:57

2024-12-02T08:57

2024-12-02T09:02

новости

украина

валентина матвиенко

россия

вашингтон

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_02fcbc39e79d91c997ef7583a5030fe2.jpg

"В таком неустойчивом, ненадёжном внутриамериканском контексте, каким он видится в ближайшей перспективе, мы не должны и не будем делать предметом переговоров (по Украине – ред.) какие-то однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, обсуждать что-то типа кратковременной "заморозки" и так далее", - сказала политик.По ее словам, вопросы долгосрочной безопасности в регионе и в мире таким образом решены быть точно не могут.Кроме того, по ее словам, не нужно "оглядываться" на Вашингтон и останавливаться в ожидании какого-либо развития событий там."Нужно продолжать самим работать над достижением своих целей. И мы так и действуем. Системно и результативно преодолеваем тысячи незаконных санкций. И, главное, при этом продолжаем развиваться, в том числе в сторону технологического лидерства. Продвигаемся в зоне СВО на всех направлениях. Усиливаем свою безопасность. И демонстрация наших новых возможностей, таких, как гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник", тому подтверждение", - сказала она.Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.Также она подчеркнула, что уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры были невозможны, но до этого вряд ли дойдет.Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.

украина

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, валентина матвиенко, россия, вашингтон, джо байден