https://ukraina.ru/20241202/1059348184.html
"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине
"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине - 02.12.2024 Украина.ру
"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине
Россия в рамках переговорного процесса по Украине не намерена обсуждать однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, "заморозку" конфликта. На это указала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает "Аргументы и факты"
2024-12-02T08:57
2024-12-02T08:57
2024-12-02T09:02
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украина
валентина матвиенко
россия
вашингтон
джо байден
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"В таком неустойчивом, ненадёжном внутриамериканском контексте, каким он видится в ближайшей перспективе, мы не должны и не будем делать предметом переговоров (по Украине – ред.) какие-то однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, обсуждать что-то типа кратковременной "заморозки" и так далее", - сказала политик.По ее словам, вопросы долгосрочной безопасности в регионе и в мире таким образом решены быть точно не могут.Кроме того, по ее словам, не нужно "оглядываться" на Вашингтон и останавливаться в ожидании какого-либо развития событий там."Нужно продолжать самим работать над достижением своих целей. И мы так и действуем. Системно и результативно преодолеваем тысячи незаконных санкций. И, главное, при этом продолжаем развиваться, в том числе в сторону технологического лидерства. Продвигаемся в зоне СВО на всех направлениях. Усиливаем свою безопасность. И демонстрация наших новых возможностей, таких, как гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник", тому подтверждение", - сказала она.Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.Также она подчеркнула, что уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры были невозможны, но до этого вряд ли дойдет.Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, валентина матвиенко, россия, вашингтон, джо байден
"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине
08:57 02.12.2024 (обновлено: 09:02 02.12.2024)
Россия в рамках переговорного процесса по Украине не намерена обсуждать однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, "заморозку" конфликта. На это указала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает "Аргументы и факты"
"В таком неустойчивом, ненадёжном внутриамериканском контексте, каким он видится в ближайшей перспективе, мы не должны и не будем делать предметом переговоров (по Украине – ред.) какие-то однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, обсуждать что-то типа кратковременной "заморозки" и так далее", - сказала политик.
По ее словам, вопросы долгосрочной безопасности в регионе и в мире таким образом решены быть точно не могут.
"Наш президент чётко сформулировал все условия. И только на их основе могут быть настоящие переговоры", - подчеркнула Матвиенко.
Кроме того, по ее словам, не нужно "оглядываться" на Вашингтон
и останавливаться в ожидании какого-либо развития событий там.
"Нужно продолжать самим работать над достижением своих целей. И мы так и действуем. Системно и результативно преодолеваем тысячи незаконных санкций. И, главное, при этом продолжаем развиваться, в том числе в сторону технологического лидерства. Продвигаемся в зоне СВО на всех направлениях. Усиливаем свою безопасность. И демонстрация наших новых возможностей, таких, как гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник", тому подтверждение", - сказала она.
Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.
Также она подчеркнула, что уходящая администрация президента США Джо Байдена
постарается сделать все, чтобы переговоры были невозможны, но до этого вряд ли дойдет.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.