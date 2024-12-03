Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год - 03.12.2024 Украина.ру
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Аналитика
https://ukraina.ru/20241203/1059363792.html
Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год - 03.12.2024 Украина.ру
Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
На выходных президент Путин подписал закон о бюджете на 2025–2027 годах. Практически одновременно важнейший финансовый документ приняла и киевская власть.
2024-12-03T05:04
2024-12-03T05:36
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир путин
александр ходаковский
владимир зеленский
министерство финансов
бюджет
оборонный бюджет
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Это позволяет сравнить госбюджеты Украины и России, но не столько друг с другом — разница между странами драматична, — сколько с самими собой, чтобы понять, каким чиновники видят будущее как фронта, так и тыла.РоссияВ 2023 году, когда принимался бюджет на уже уходящий год, глава Министерства финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на 2024–2027 годы как "бюджет победы", а главной задачей Минфина — "финансово обеспечить цели СВО". Бюджет на 2025 год целиком и полностью укладывается в эту логику так как главная цель осталась неизменной.Характеризуя общие бюджетные показатели, стоит отметить рост доходной части федерального бюджета почти в два раза в 2024 году (и больше чем в 2 раза в 2025 году) по сравнению с 2021 годом.Важнейшее значение имеют расходы на оборону и безопасность. Автор объединяет две статьи расходов федерального бюджета намеренно, так как в зоне СВО службу несут не только части МО РФ, но и Росгвардии (например, бывший батальон "Восток" под командованием Александра Ходаковского входит в состав Росгвардии, а последней передаётся тяжёлое вооружение). Кроме того, милитаризация расходов происходит одновременно как на внешнем контуре (фронт), так и внутри (тыловые районы) в силу комплексности угроз государственной безопасности.В 2022 году (по сравнению с 2021 годом) расходы на оборону выросли на треть и достигли 4,67 трлн рублей. Вместе с расходами на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (2,8 трлн рублей) расходы составили 7,47 трлн рублей, или 5,8% от ВВП. В 2023 году расходы на оборону и безопасность достигли 9,4 трлн рублей, а в 2024 году превысили 14,2 трлн рублей. Тенденция к росту расходов на оборону и безопасность сохранится и в 2025–2027 годах, однако этот рост если отталкиваться от показателей год к году уже не столь значительный. Но если сравнивать 2025 год с базовым 2021 годом, то расходы на оборону и безопасность вырастут в 3 раза.УкраинаС украинским бюджетом всё интереснее и сложнее, чем с российским, особенно если перевести для более понятного сравнения все показатели в одну систему координат — российский рубль с привязкой к среднегодовому курсу.В качестве точки отсчёта автор берёт 2021 год, когда Украина "жила и воевала на свои", а доля внешней помощи в госбюджете находилась на нулевом уровне. В 2021 году на оборону Украина потратила 720 млрд рублей, что составляло 5,93% от ВВП страны.После 2022 года всё изменилось. Доходная часть бюджета выросла практически в 2 раза за счёт внешней помощи, а расходы на войну увеличились с 720 млрд рублей до 2,7 трлн рублей или 3,75 раза.Что характерно, если российский бюджет после принятия практически не меняется — в России всё куда лучше с бюджетной дисциплиной, чем на Украине, а сами бюджеты трёхлетние, — то украинский госбюджет регулярно пересматривается. Каждый раз киевская власть повышает военные расходы: если при принятии бюджета они находятся примерно на уровне показателей прошлого года, то затем увеличиваются. Впрочем, денег всё равно не хватает.В 2022 и 2023 годах на помощь приходили внешние источники финансирования — гранты и кредиты. В 2024 году пришлось вводить новые налоги, впрочем, с их принятием киевская власть тянула как могла и вместо повышения налогов с 1 октября задним числом их ввели с 1 декабря. Тянула киевская власть не только по техническим причинам, но и по политическим — Киев пытался переложить бремя расходов на своих спонсоров, чтобы не замедлить скорость падения рейтингов Зеленского, на которого стали вешать всех собак и подталкивать к проведению выборов.И, как видно из общих показателей госбюджета Украины на 2025 год, расходы на оборону остаются примерно на уровне прошлого года, но если брать в качестве точки отсчёта 2021 год, то они выросли с 5,93% от ВВП Украины до 26,3% от ВВП. Правда стоит учитывать, что ВВП Украины по итогам 2022 года рухнул на треть, однако рост впечатляет. И, к слову, уровень милитаризации госбюджета Украины не идёт ни в какое сравнение с Россией, где расходы на оборону и безопасность в 2025 году увеличатся до 7,9% от ВВП (против 4,81% по итогам 2022 года). Это, к слову, является показателем того, что в России и с управлением экономикой, и с бюджетной дисциплиной дела обстоят значительно лучше, чем на Украине.ВыводыЕстественно, для финансирования возросших расходов бюрократии по обе линии фронта приходится проявлять творческий подход.Несмотря на то, что Россия воюет за свои деньги, а Украина за деньги от Запада — если в 2023 году 70% собираемых налогов и сборов направлялись на войну, то в 2024 году уже 100%, — меры поддержания бюджета схожие.Во-первых, приходится вводить новые налоги, но если на Украине они непосредственно бьют по гражданам в силу общей деиндустриализации, то в России — опосредованно в виде инфляции от возросших издержек, которые бизнес в итоге пытается переложить на потребителей.Во-вторых, приходится прибегать к заимствованиям, но Россия занимает деньги внутри страны через выпуск облигаций внутреннего займа, а Украина берёт в долг у всех, у кого только можно. Как следствие, в бюджет Украины на 2025 год заложен госдолг в размере 97% от ВВП.В-третьих, приходится девальвировать национальные валюты. Но в силу разной структуры экономик и экспорта бремя от девальвации сильно разнится. И там, и там она снижает покупательную способность населения, но Украина куда сильнее зависит от импорта товаров повседневного спроса, чем Россия. Кроме того, Россия при девальвации рубля увеличивает доходы федерального бюджета как от экспорта энергоносителей, так и от экспорта многих товаров, на которые введены экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара. А ещё в России девальвация стимулирует импортозамещение. К слову, дефицит торгового баланса (соотношение между экспортом и импортом) к концу 2025 года на Украине ожидается с глубоким "минусом". Импорт превысит экспорт на 40 млрд долларов.При этом, что особенно важно, Россия, в отличие от Украины:1. Воздерживается от сокращения социальных расходов и компенсирует растущее общее налоговое бремя увеличением объёмом поддержки уязвимых слоёв населения с помощью перераспределения;2. Активно пытается повысить эффективность военных расходов через антикоррупционную кампанию в Министерстве обороны;И, как видно, из общих расходов бюджетов двух противоборствующих сторон, ни одна из них не собирается сдаваться, пытаясь увеличить доходы, чтобы облегчить себе противостояние. Но, как показывает практика, подход России "воевать за свои" куда надёжнее. Особенно если качество госуправления при этом значительно выше, а к третьему году противостояния уже всем очевидно, что не всё решается деньгами, которых у Запада, стоящего за спиной Украины, формально куда больше, чем у России.Подробнее о заимствованиях Украины - в статье "Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО"
https://ukraina.ru/20241201/1059342576.html
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир путин, александр ходаковский, владимир зеленский, министерство финансов, бюджет, оборонный бюджет
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Александр Ходаковский, Владимир Зеленский, Министерство финансов, бюджет, оборонный бюджет, Аналитика

Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год

05:04 03.12.2024 (обновлено: 05:36 03.12.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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На выходных президент Путин подписал закон о бюджете на 2025–2027 годах. Практически одновременно важнейший финансовый документ приняла и киевская власть.
Это позволяет сравнить госбюджеты Украины и России, но не столько друг с другом — разница между странами драматична, — сколько с самими собой, чтобы понять, каким чиновники видят будущее как фронта, так и тыла.
Россия
В 2023 году, когда принимался бюджет на уже уходящий год, глава Министерства финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на 2024–2027 годы как "бюджет победы", а главной задачей Минфина — "финансово обеспечить цели СВО". Бюджет на 2025 год целиком и полностью укладывается в эту логику так как главная цель осталась неизменной.
Характеризуя общие бюджетные показатели, стоит отметить рост доходной части федерального бюджета почти в два раза в 2024 году (и больше чем в 2 раза в 2025 году) по сравнению с 2021 годом.
Важнейшее значение имеют расходы на оборону и безопасность. Автор объединяет две статьи расходов федерального бюджета намеренно, так как в зоне СВО службу несут не только части МО РФ, но и Росгвардии (например, бывший батальон "Восток" под командованием Александра Ходаковского входит в состав Росгвардии, а последней передаётся тяжёлое вооружение). Кроме того, милитаризация расходов происходит одновременно как на внешнем контуре (фронт), так и внутри (тыловые районы) в силу комплексности угроз государственной безопасности.
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В 2022 году (по сравнению с 2021 годом) расходы на оборону выросли на треть и достигли 4,67 трлн рублей. Вместе с расходами на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (2,8 трлн рублей) расходы составили 7,47 трлн рублей, или 5,8% от ВВП. В 2023 году расходы на оборону и безопасность достигли 9,4 трлн рублей, а в 2024 году превысили 14,2 трлн рублей. Тенденция к росту расходов на оборону и безопасность сохранится и в 2025–2027 годах, однако этот рост если отталкиваться от показателей год к году уже не столь значительный. Но если сравнивать 2025 год с базовым 2021 годом, то расходы на оборону и безопасность вырастут в 3 раза.
Украина
С украинским бюджетом всё интереснее и сложнее, чем с российским, особенно если перевести для более понятного сравнения все показатели в одну систему координат — российский рубль с привязкой к среднегодовому курсу.
В качестве точки отсчёта автор берёт 2021 год, когда Украина "жила и воевала на свои", а доля внешней помощи в госбюджете находилась на нулевом уровне. В 2021 году на оборону Украина потратила 720 млрд рублей, что составляло 5,93% от ВВП страны.
После 2022 года всё изменилось. Доходная часть бюджета выросла практически в 2 раза за счёт внешней помощи, а расходы на войну увеличились с 720 млрд рублей до 2,7 трлн рублей или 3,75 раза.
Что характерно, если российский бюджет после принятия практически не меняется — в России всё куда лучше с бюджетной дисциплиной, чем на Украине, а сами бюджеты трёхлетние, — то украинский госбюджет регулярно пересматривается. Каждый раз киевская власть повышает военные расходы: если при принятии бюджета они находятся примерно на уровне показателей прошлого года, то затем увеличиваются. Впрочем, денег всё равно не хватает.
В 2022 и 2023 годах на помощь приходили внешние источники финансирования — гранты и кредиты. В 2024 году пришлось вводить новые налоги, впрочем, с их принятием киевская власть тянула как могла и вместо повышения налогов с 1 октября задним числом их ввели с 1 декабря. Тянула киевская власть не только по техническим причинам, но и по политическим — Киев пытался переложить бремя расходов на своих спонсоров, чтобы не замедлить скорость падения рейтингов Зеленского, на которого стали вешать всех собак и подталкивать к проведению выборов.
И, как видно из общих показателей госбюджета Украины на 2025 год, расходы на оборону остаются примерно на уровне прошлого года, но если брать в качестве точки отсчёта 2021 год, то они выросли с 5,93% от ВВП Украины до 26,3% от ВВП. Правда стоит учитывать, что ВВП Украины по итогам 2022 года рухнул на треть, однако рост впечатляет. И, к слову, уровень милитаризации госбюджета Украины не идёт ни в какое сравнение с Россией, где расходы на оборону и безопасность в 2025 году увеличатся до 7,9% от ВВП (против 4,81% по итогам 2022 года). Это, к слову, является показателем того, что в России и с управлением экономикой, и с бюджетной дисциплиной дела обстоят значительно лучше, чем на Украине.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Выводы
Естественно, для финансирования возросших расходов бюрократии по обе линии фронта приходится проявлять творческий подход.
Несмотря на то, что Россия воюет за свои деньги, а Украина за деньги от Запада — если в 2023 году 70% собираемых налогов и сборов направлялись на войну, то в 2024 году уже 100%, — меры поддержания бюджета схожие.
Во-первых, приходится вводить новые налоги, но если на Украине они непосредственно бьют по гражданам в силу общей деиндустриализации, то в России — опосредованно в виде инфляции от возросших издержек, которые бизнес в итоге пытается переложить на потребителей.
Во-вторых, приходится прибегать к заимствованиям, но Россия занимает деньги внутри страны через выпуск облигаций внутреннего займа, а Украина берёт в долг у всех, у кого только можно. Как следствие, в бюджет Украины на 2025 год заложен госдолг в размере 97% от ВВП.
В-третьих, приходится девальвировать национальные валюты. Но в силу разной структуры экономик и экспорта бремя от девальвации сильно разнится. И там, и там она снижает покупательную способность населения, но Украина куда сильнее зависит от импорта товаров повседневного спроса, чем Россия. Кроме того, Россия при девальвации рубля увеличивает доходы федерального бюджета как от экспорта энергоносителей, так и от экспорта многих товаров, на которые введены экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара. А ещё в России девальвация стимулирует импортозамещение. К слову, дефицит торгового баланса (соотношение между экспортом и импортом) к концу 2025 года на Украине ожидается с глубоким "минусом". Импорт превысит экспорт на 40 млрд долларов.
При этом, что особенно важно, Россия, в отличие от Украины:
1. Воздерживается от сокращения социальных расходов и компенсирует растущее общее налоговое бремя увеличением объёмом поддержки уязвимых слоёв населения с помощью перераспределения;
2. Активно пытается повысить эффективность военных расходов через антикоррупционную кампанию в Министерстве обороны;
И, как видно, из общих расходов бюджетов двух противоборствующих сторон, ни одна из них не собирается сдаваться, пытаясь увеличить доходы, чтобы облегчить себе противостояние. Но, как показывает практика, подход России "воевать за свои" куда надёжнее. Особенно если качество госуправления при этом значительно выше, а к третьему году противостояния уже всем очевидно, что не всё решается деньгами, которых у Запада, стоящего за спиной Украины, формально куда больше, чем у России.
Подробнее о заимствованиях Украины - в статье "Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО"
 
АналитикаЭксклюзивУкраинаРоссияЗападВладимир ПутинАлександр ХодаковскийВладимир ЗеленскийМинистерство финансовбюджетоборонный бюджет
 
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