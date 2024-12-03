Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии - 03.12.2024 Украина.ру
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Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии
Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии - 03.12.2024 Украина.ру
Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии
В силу сложных отношений с Турцией Россия не заинтересована в том, чтобы разгромить группы, которые пытаются демонстрировать угрозу в отношении Алеппо. Задействования всей мощи российской группировки в Сирии, наверно, не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2024-12-03T04:15
2024-12-03T04:15
новости
сирия
россия
алеппо
андрей грозин
эрдоган
башар асад
война
ближний восток
ресурсы
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Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46."Нас это (обострение сирийско-турецких отношений. — Ред.) касается только потому, что режим в Сирии является дружественным. И настолько, что мы держим на его территории воинские контингенты и заинтересованы в стабильности политической системы", — отметил эксперт.Все это потребует от Москвы отвлечения ресурсов, а российские ресурсы заточены на решение текущих вопросов в Восточной Европе. Россия — это сверхдержава, и она может найти ресурсы, чтобы парировать этот локальный вызов в сирийско-турецких отношениях, добавил он.Но проблема в том, что Россия в силу сложных отношений с Турцией не заинтересована в том, чтобы разгромить группы, которые пытаются демонстрировать угрозу в отношении Алеппо, указал Грозин."Задействования всей мощи российской группировки в Сирии, наверно, не будет. Не в силу того, что у российского контингента нет возможности закатать в песок иррегулярные формирования протурецких боевиков. А в силу того, отвечает ли подобный удар текущей целесообразности отношений с Эрдоганом и с Асадом", — подытожил собеседник издания.* Организация запрещена в РоссииПолный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.О том, будет ли впереди жесткая конфронтация между Израилем и Ираном — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.
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новости, сирия, россия, алеппо, андрей грозин, эрдоган, башар асад, война, ближний восток, ресурсы, турция, конфликт, боевики, детали
Новости, Сирия, Россия, Алеппо, Андрей Грозин, Эрдоган, Башар Асад, война, Ближний Восток, ресурсы, Турция, конфликт, Боевики, детали

Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии

04:15 03.12.2024
 
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В силу сложных отношений с Турцией Россия не заинтересована в том, чтобы разгромить группы, которые пытаются демонстрировать угрозу в отношении Алеппо. Задействования всей мощи российской группировки в Сирии, наверно, не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.
"Нас это (обострение сирийско-турецких отношений. — Ред.) касается только потому, что режим в Сирии является дружественным. И настолько, что мы держим на его территории воинские контингенты и заинтересованы в стабильности политической системы", — отметил эксперт.
Все это потребует от Москвы отвлечения ресурсов, а российские ресурсы заточены на решение текущих вопросов в Восточной Европе. Россия — это сверхдержава, и она может найти ресурсы, чтобы парировать этот локальный вызов в сирийско-турецких отношениях, добавил он.
Но проблема в том, что Россия в силу сложных отношений с Турцией не заинтересована в том, чтобы разгромить группы, которые пытаются демонстрировать угрозу в отношении Алеппо, указал Грозин.
"Задействования всей мощи российской группировки в Сирии, наверно, не будет. Не в силу того, что у российского контингента нет возможности закатать в песок иррегулярные формирования протурецких боевиков. А в силу того, отвечает ли подобный удар текущей целесообразности отношений с Эрдоганом и с Асадом", — подытожил собеседник издания.
* Организация запрещена в России
Полный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.
О том, будет ли впереди жесткая конфронтация между Израилем и Ираном — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
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