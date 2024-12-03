Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии
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© Министерство обороны РФ
В силу сложных отношений с Турцией Россия не заинтересована в том, чтобы разгромить группы, которые пытаются демонстрировать угрозу в отношении Алеппо. Задействования всей мощи российской группировки в Сирии, наверно, не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.
"Нас это (обострение сирийско-турецких отношений. — Ред.) касается только потому, что режим в Сирии является дружественным. И настолько, что мы держим на его территории воинские контингенты и заинтересованы в стабильности политической системы", — отметил эксперт.
Все это потребует от Москвы отвлечения ресурсов, а российские ресурсы заточены на решение текущих вопросов в Восточной Европе. Россия — это сверхдержава, и она может найти ресурсы, чтобы парировать этот локальный вызов в сирийско-турецких отношениях, добавил он.
Но проблема в том, что Россия в силу сложных отношений с Турцией не заинтересована в том, чтобы разгромить группы, которые пытаются демонстрировать угрозу в отношении Алеппо, указал Грозин.
"Задействования всей мощи российской группировки в Сирии, наверно, не будет. Не в силу того, что у российского контингента нет возможности закатать в песок иррегулярные формирования протурецких боевиков. А в силу того, отвечает ли подобный удар текущей целесообразности отношений с Эрдоганом и с Асадом", — подытожил собеседник издания.
* Организация запрещена в России
Полный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.
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