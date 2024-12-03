"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении - 03.12.2024 Украина.ру
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"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении - 03.12.2024 Украина.ру
"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм. Войска будут обходить Харьков с трех сторон. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T04:00
2024-12-03T04:00
новости
харьков
россия
белгородская область
геннадий алехин
наступление
днр
лнр
волчанск
купянск
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Ситуация на харьковском направлении полна не только неожиданностей, но и определенного непонимания у людей, не посвященных в тонкости военного тактического искусства, сказал эксперт.Где находится сам город Харьков, многие понимают по географическому положению, там до границы с Белгородской областью три десятка километров, а расстояние от самого Харькова до Белгорода чуть больше 70 километров по прямой, указал полковник запаса.На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм, сообщил эксперт."Общая тенденция, на мой взгляд, вполне понятна — Харьков российская армия будет обходить с трех сторон, с учетом того, что бои идут на линии Липцы — Глубокое, которая по реке Харьков находится не так далеко от одноименного города", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, как восстанавливается Мариуполь, сколько людей вернулось в город и чем занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html
харьков
россия
белгородская область
днр
лнр
волчанск
купянск
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новости, харьков, россия, белгородская область, геннадий алехин, наступление, днр, лнр, волчанск, купянск, сво, детали, спецоперация
Новости, Харьков, Россия, Белгородская область, Геннадий Алехин, наступление, ДНР, ЛНР, Волчанск, Купянск, СВО, детали, Спецоперация

"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении

04:00 03.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм. Войска будут обходить Харьков с трех сторон. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Ситуация на харьковском направлении полна не только неожиданностей, но и определенного непонимания у людей, не посвященных в тонкости военного тактического искусства, сказал эксперт.
"На самом деле, судя по всему, дела у российской армии идут вполне успешно и, несмотря на попытки сопротивления и контратаки ВСУ, наш солдат уверенно идёт вперёд. Харьков в бинокль пока не виден, но это лишь вопрос времени", — отметил Алехин.
Где находится сам город Харьков, многие понимают по географическому положению, там до границы с Белгородской областью три десятка километров, а расстояние от самого Харькова до Белгорода чуть больше 70 километров по прямой, указал полковник запаса.
На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм, сообщил эксперт.
"Общая тенденция, на мой взгляд, вполне понятна — Харьков российская армия будет обходить с трех сторон, с учетом того, что бои идут на линии Липцы — Глубокое, которая по реке Харьков находится не так далеко от одноименного города", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, как восстанавливается Мариуполь, сколько людей вернулось в город и чем занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.
Коловрат интервью
1 декабря, 14:29
Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидалВ середине августа сеть облетели фотографии одной из первых колонн ВСУ, уничтоженных в Курской области, которые заметно взбодрили обеспокоенное российское общество. О том, как протекал тот бой, что было до и после него, журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным "Коловрат".
 
НовостиХарьковРоссияБелгородская областьГеннадий АлехиннаступлениеДНРЛНРВолчанскКупянскСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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05:34Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
05:30"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
05:15"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
05:11Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
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05:04Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
05:00Могут добивать до Байкала: Ищенко объяснил, почему ракеты на 5000 км — серьезная угроза для России
04:45Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе
04:30Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"
04:15Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии
04:00"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
03:45Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт
03:30Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово
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20:30Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
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