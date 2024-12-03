"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм. Войска будут обходить Харьков с трех сторон. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Ситуация на харьковском направлении полна не только неожиданностей, но и определенного непонимания у людей, не посвященных в тонкости военного тактического искусства, сказал эксперт.
"На самом деле, судя по всему, дела у российской армии идут вполне успешно и, несмотря на попытки сопротивления и контратаки ВСУ, наш солдат уверенно идёт вперёд. Харьков в бинокль пока не виден, но это лишь вопрос времени", — отметил Алехин.
Где находится сам город Харьков, многие понимают по географическому положению, там до границы с Белгородской областью три десятка километров, а расстояние от самого Харькова до Белгорода чуть больше 70 километров по прямой, указал полковник запаса.
На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм, сообщил эксперт.
"Общая тенденция, на мой взгляд, вполне понятна — Харьков российская армия будет обходить с трех сторон, с учетом того, что бои идут на линии Липцы — Глубокое, которая по реке Харьков находится не так далеко от одноименного города", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
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