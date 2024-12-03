https://ukraina.ru/20241203/1059354531.html

"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении

"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении - 03.12.2024 Украина.ру

"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении

На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм. Войска будут обходить Харьков с трех сторон. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-03T04:00

2024-12-03T04:00

2024-12-03T04:00

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харьков

россия

белгородская область

геннадий алехин

наступление

днр

лнр

волчанск

купянск

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Ситуация на харьковском направлении полна не только неожиданностей, но и определенного непонимания у людей, не посвященных в тонкости военного тактического искусства, сказал эксперт.Где находится сам город Харьков, многие понимают по географическому положению, там до границы с Белгородской областью три десятка километров, а расстояние от самого Харькова до Белгорода чуть больше 70 километров по прямой, указал полковник запаса.На Харьковском направлении есть места, где ВС РФ ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм, сообщил эксперт."Общая тенденция, на мой взгляд, вполне понятна — Харьков российская армия будет обходить с трех сторон, с учетом того, что бои идут на линии Липцы — Глубокое, которая по реке Харьков находится не так далеко от одноименного города", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, как восстанавливается Мариуполь, сколько людей вернулось в город и чем занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html

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