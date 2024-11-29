https://ukraina.ru/20241129/1059308708.html

Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек

Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек - 29.11.2024 Украина.ру

Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек

"Сегодня у нас работают 29 школ и 26 детских садов. В городском округе почти 17 тысяч школьников, в детских садах - 3620 человек. Пять школ работают в две смены, а очередь в дошкольные учреждения составляет почти 800 человек. Это положительная динамика, мы видим постоянный рост числа детей", - сообщил изданию Украина.ру мэр Мариуполя Олег Моргун.

2024-11-29T14:12

2024-11-29T14:12

2024-11-29T14:12

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- Олег Валериевич, в медийных кругах циркулирует информация, что в Мариуполь вернулось уже порядка 200 тысяч человек. Есть ли у вас данные, какое количество граждан проживает сегодня в городе? Если эти данные есть, то как они получены? Кто именно установил эти цифры?- Это данные Росстата, и они соответствуют действительности. Мы видим как быстро восстанавливается Мариуполь. С помощью 16 регионов России ведется масштабная работа. Капитальным ремонтом охвачены многоэтажки и частный сектор, школы и детсады, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Динамика восстановления особенно заметна в инфраструктуре. Новые дороги, современное наружное освещение, доступность разнообразных коммерческих и госуслуг – по этим показателям Мариуполь уже абсолютно комфортный и развитый округ.- Сколько в городе проживало на момент освобождения? Сколько уехало? Есть ли понимание?- В целом порядка 200 тысяч человек уже вернулись в родной город. На сегодняшний день численность жителей округа - плюс-минус 320 тысяч. Грубо говоря, это на 100-120 тысяч человек меньше, чем в украинское время. В этом вопросе положительная динамика налицо.- Каково сейчас количество учащихся средних школ в городе? Сколько детей посещают дошкольные учебные учреждения? Всем ли детям хватает мест? Сколько еще Мариуполю нужно школ и дошкольных учреждений, чтобы не было дефицита мест?- Сегодня у нас работают 29 школ и 26 детских садов. В городском округе почти 17 тысяч школьников, в детских садах - 3620 человек. Пять школ работают в две смены, а очередь в дошкольные учреждения составляет почти 800 человек. Это положительная динамика, мы видим постоянный рост числа детей. Ряд объектов школьного и дошкольного образования находятся в ремонте. И мы не сбавляем темпов – ежегодно открываем до пяти учреждений образования. Сколько их понадобится в конечном счете, зависит от количества детей. Но мы обеспечим необходимую потребность. Для нас важно, чтобы город молодел.- Есть ли в городе работа? Какой уровень безработицы? Чем сейчас занимаются мариупольские металлурги, учитывая, что "Азовстать" и "им.Ильича" не работают?-Мариуполь строится. И строительство - ключевая сфера. Мы видим активный рост числа частных предпринимателей, есть инвестиции в малые производства. Растет сфера торговли и обслуживания. Есть дефицит кадров в медицине, сфере образования и культуры.Что касается металлургов. Понемногу возвращается к жизни комбинат имени Ильича. Основанный в 1897 году завод сейчас переживает свое второе рождение. На завершающем этапе находится дефектовка (акт визуального осмотра объекта, который подлежит ремонту - прим.) Стана 3000 и основного металлургического производства – аглофабрики, доменного и конвертерного цехов, готовится к запуску энергетическая инфраструктура.Также в ближайших планах ильичевцев – запуск трубосварочных цехов и блока ремонтных цехов, включая литейное и кузнечнопрессовое производство, ремонтный цех и цех металлоконструкций. Все это позволит трудоустроить тысячи мариупольцев и активно включиться в восстановление промышленного потенциала ДНР.Уже сейчас комбинат производит щебеночно-песчаную смесь, которая используется в строительных работах. Особенно востребована эта продукция ильичевцев при капитальном ремонте дорожных магистралей Республики.Металлургический комбинат имени Ильича известен и своими агроцехами, поставлявшими в дома Приазовья разнообразную овощную и мясомолочную продукцию, и санаторно-курортным комплексом, где поправляли здоровье не только сотрудники предприятия, но и жители всего города. Возобновление их работы – также в планах ближайшей перспективы.- Какое количество мариупольцев уже получило жилье? Сколько человек сегодня стоит в очереди на его получение?- Это важный вопрос. Правительства России и Донецкой Народной Республики делают все возможное, чтобы обеспечить людей, потерявших жилье во время боевых действий, новыми и достойными условиями проживания. Мы уже выдали практически пять тысяч ордеров на компенсационные квартиры, еще столько же семей стоят в очереди. Активно строится ипотека, где по льготной программе любой гражданин может приобрести новую квартиру. Мы также проводим инвентаризацию вторичной жилой недвижимости. С учетом дефицита компенсационного жилья, после капитального ремонта эти бесхозяйные квартиры будут передаваться в собственность муниципалитета, а затем выдаваться уже как компенсационное жилье. Так или иначе этот вопрос будет закрыт.- Не секрет, что сейчас для обладателей украинского паспорта есть трудности с возвращением домой: проверки на границе очень строгие – многих не пропускают. Насколько этот момент мешает мариупольцам возвращаться домой? Много ли среди тех, кто возвратился, ждунов и прямых агентов украинских спецслужб?- Мне не известно о таких массовых случаях, связанных с жителями Мариуполя. Учитывая время и обстановку, в которой мы все живем, вопрос безопасности – приоритетный. Мы всегда рады возвращению мариупольцев, которые любят свой город, готовы трудиться и развивать новый российский Мариуполь. Вскоре он станет одним из самых комфортных городов Юга России. Пройти этот путь нам помогает вся наша большая Родина – Россия.Читайте материал Александра Чаленко Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года

https://ukraina.ru/20230322/1044636778.html

https://ukraina.ru/20231026/1050491240.html

https://ukraina.ru/20230908/1049250856.html

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Александр Чаленко

интервью, мариуполь, донецкая народная республика, александр чаленко, россия, украина.ру