Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек - 29.11.2024 Украина.ру
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Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек
Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек - 29.11.2024 Украина.ру
Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек
"Сегодня у нас работают 29 школ и 26 детских садов. В городском округе почти 17 тысяч школьников, в детских садах - 3620 человек. Пять школ работают в две смены, а очередь в дошкольные учреждения составляет почти 800 человек. Это положительная динамика, мы видим постоянный рост числа детей", - сообщил изданию Украина.ру мэр Мариуполя Олег Моргун.
2024-11-29T14:12
2024-11-29T14:12
интервью
мариуполь
донецкая народная республика
александр чаленко
россия
украина.ру
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- Олег Валериевич, в медийных кругах циркулирует информация, что в Мариуполь вернулось уже порядка 200 тысяч человек. Есть ли у вас данные, какое количество граждан проживает сегодня в городе? Если эти данные есть, то как они получены? Кто именно установил эти цифры?- Это данные Росстата, и они соответствуют действительности. Мы видим как быстро восстанавливается Мариуполь. С помощью 16 регионов России ведется масштабная работа. Капитальным ремонтом охвачены многоэтажки и частный сектор, школы и детсады, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Динамика восстановления особенно заметна в инфраструктуре. Новые дороги, современное наружное освещение, доступность разнообразных коммерческих и госуслуг – по этим показателям Мариуполь уже абсолютно комфортный и развитый округ.- Сколько в городе проживало на момент освобождения? Сколько уехало? Есть ли понимание?- В целом порядка 200 тысяч человек уже вернулись в родной город. На сегодняшний день численность жителей округа - плюс-минус 320 тысяч. Грубо говоря, это на 100-120 тысяч человек меньше, чем в украинское время. В этом вопросе положительная динамика налицо.- Каково сейчас количество учащихся средних школ в городе? Сколько детей посещают дошкольные учебные учреждения? Всем ли детям хватает мест? Сколько еще Мариуполю нужно школ и дошкольных учреждений, чтобы не было дефицита мест?- Сегодня у нас работают 29 школ и 26 детских садов. В городском округе почти 17 тысяч школьников, в детских садах - 3620 человек. Пять школ работают в две смены, а очередь в дошкольные учреждения составляет почти 800 человек. Это положительная динамика, мы видим постоянный рост числа детей. Ряд объектов школьного и дошкольного образования находятся в ремонте. И мы не сбавляем темпов – ежегодно открываем до пяти учреждений образования. Сколько их понадобится в конечном счете, зависит от количества детей. Но мы обеспечим необходимую потребность. Для нас важно, чтобы город молодел.- Есть ли в городе работа? Какой уровень безработицы? Чем сейчас занимаются мариупольские металлурги, учитывая, что "Азовстать" и "им.Ильича" не работают?-Мариуполь строится. И строительство - ключевая сфера. Мы видим активный рост числа частных предпринимателей, есть инвестиции в малые производства. Растет сфера торговли и обслуживания. Есть дефицит кадров в медицине, сфере образования и культуры.Что касается металлургов. Понемногу возвращается к жизни комбинат имени Ильича. Основанный в 1897 году завод сейчас переживает свое второе рождение. На завершающем этапе находится дефектовка (акт визуального осмотра объекта, который подлежит ремонту - прим.) Стана 3000 и основного металлургического производства – аглофабрики, доменного и конвертерного цехов, готовится к запуску энергетическая инфраструктура.Также в ближайших планах ильичевцев – запуск трубосварочных цехов и блока ремонтных цехов, включая литейное и кузнечнопрессовое производство, ремонтный цех и цех металлоконструкций. Все это позволит трудоустроить тысячи мариупольцев и активно включиться в восстановление промышленного потенциала ДНР.Уже сейчас комбинат производит щебеночно-песчаную смесь, которая используется в строительных работах. Особенно востребована эта продукция ильичевцев при капитальном ремонте дорожных магистралей Республики.Металлургический комбинат имени Ильича известен и своими агроцехами, поставлявшими в дома Приазовья разнообразную овощную и мясомолочную продукцию, и санаторно-курортным комплексом, где поправляли здоровье не только сотрудники предприятия, но и жители всего города. Возобновление их работы – также в планах ближайшей перспективы.- Какое количество мариупольцев уже получило жилье? Сколько человек сегодня стоит в очереди на его получение?- Это важный вопрос. Правительства России и Донецкой Народной Республики делают все возможное, чтобы обеспечить людей, потерявших жилье во время боевых действий, новыми и достойными условиями проживания. Мы уже выдали практически пять тысяч ордеров на компенсационные квартиры, еще столько же семей стоят в очереди. Активно строится ипотека, где по льготной программе любой гражданин может приобрести новую квартиру. Мы также проводим инвентаризацию вторичной жилой недвижимости. С учетом дефицита компенсационного жилья, после капитального ремонта эти бесхозяйные квартиры будут передаваться в собственность муниципалитета, а затем выдаваться уже как компенсационное жилье. Так или иначе этот вопрос будет закрыт.- Не секрет, что сейчас для обладателей украинского паспорта есть трудности с возвращением домой: проверки на границе очень строгие – многих не пропускают. Насколько этот момент мешает мариупольцам возвращаться домой? Много ли среди тех, кто возвратился, ждунов и прямых агентов украинских спецслужб?- Мне не известно о таких массовых случаях, связанных с жителями Мариуполя. Учитывая время и обстановку, в которой мы все живем, вопрос безопасности – приоритетный. Мы всегда рады возвращению мариупольцев, которые любят свой город, готовы трудиться и развивать новый российский Мариуполь. Вскоре он станет одним из самых комфортных городов Юга России. Пройти этот путь нам помогает вся наша большая Родина – Россия.Читайте материал Александра Чаленко Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года
https://ukraina.ru/20230322/1044636778.html
https://ukraina.ru/20231026/1050491240.html
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мариуполь
донецкая народная республика
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, мариуполь, донецкая народная республика, александр чаленко, россия, украина.ру
Интервью, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Россия, Украина.ру

Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек

14:12 29.11.2024
 
© Александр ЧаленкоОлег Моргун интервью
Олег Моргун интервью
© Александр Чаленко
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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"Сегодня у нас работают 29 школ и 26 детских садов. В городском округе почти 17 тысяч школьников, в детских садах - 3620 человек. Пять школ работают в две смены, а очередь в дошкольные учреждения составляет почти 800 человек. Это положительная динамика, мы видим постоянный рост числа детей", - сообщил изданию Украина.ру мэр Мариуполя Олег Моргун.
- Олег Валериевич, в медийных кругах циркулирует информация, что в Мариуполь вернулось уже порядка 200 тысяч человек. Есть ли у вас данные, какое количество граждан проживает сегодня в городе? Если эти данные есть, то как они получены? Кто именно установил эти цифры?
- Это данные Росстата, и они соответствуют действительности. Мы видим как быстро восстанавливается Мариуполь. С помощью 16 регионов России ведется масштабная работа. Капитальным ремонтом охвачены многоэтажки и частный сектор, школы и детсады, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.
Динамика восстановления особенно заметна в инфраструктуре. Новые дороги, современное наружное освещение, доступность разнообразных коммерческих и госуслуг – по этим показателям Мариуполь уже абсолютно комфортный и развитый округ.
Олег Моргун интервью
22 марта 2023, 17:39
Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года"Утром 19 марта, в воскресенье, когда я проснулся, мне начали задавать вопросы в канун моего дня рождения: Владимир Владимирович приезжал тебя поздравлять? Так пошутили" - рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун Украина.ру о том, как он узнал о визите президента Мариуполь в субботу ,18 марта
- Сколько в городе проживало на момент освобождения? Сколько уехало? Есть ли понимание?
- В целом порядка 200 тысяч человек уже вернулись в родной город. На сегодняшний день численность жителей округа - плюс-минус 320 тысяч. Грубо говоря, это на 100-120 тысяч человек меньше, чем в украинское время. В этом вопросе положительная динамика налицо.
- Каково сейчас количество учащихся средних школ в городе? Сколько детей посещают дошкольные учебные учреждения? Всем ли детям хватает мест? Сколько еще Мариуполю нужно школ и дошкольных учреждений, чтобы не было дефицита мест?

- Сегодня у нас работают 29 школ и 26 детских садов. В городском округе почти 17 тысяч школьников, в детских садах - 3620 человек. Пять школ работают в две смены, а очередь в дошкольные учреждения составляет почти 800 человек. Это положительная динамика, мы видим постоянный рост числа детей.
Ряд объектов школьного и дошкольного образования находятся в ремонте. И мы не сбавляем темпов – ежегодно открываем до пяти учреждений образования. Сколько их понадобится в конечном счете, зависит от количества детей. Но мы обеспечим необходимую потребность. Для нас важно, чтобы город молодел.
Города России. Мариуполь - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября 2023, 00:07
Город Мариуполь. Пять тысяч лет спустяМариуполь — город с необычной для нашего времени судьбой. То, что он за полтора года после катастрофических разрушений возродился почти что из пепла, знают все или почти все, кто интересуется происходящим в зоне специальной военной операции. Но есть другие признаки его особой индивидуальности
- Есть ли в городе работа? Какой уровень безработицы? Чем сейчас занимаются мариупольские металлурги, учитывая, что "Азовстать" и "им.Ильича" не работают?
-Мариуполь строится. И строительство - ключевая сфера. Мы видим активный рост числа частных предпринимателей, есть инвестиции в малые производства. Растет сфера торговли и обслуживания. Есть дефицит кадров в медицине, сфере образования и культуры.
Что касается металлургов. Понемногу возвращается к жизни комбинат имени Ильича. Основанный в 1897 году завод сейчас переживает свое второе рождение. На завершающем этапе находится дефектовка (акт визуального осмотра объекта, который подлежит ремонту - прим.) Стана 3000 и основного металлургического производства – аглофабрики, доменного и конвертерного цехов, готовится к запуску энергетическая инфраструктура.
Также в ближайших планах ильичевцев – запуск трубосварочных цехов и блока ремонтных цехов, включая литейное и кузнечнопрессовое производство, ремонтный цех и цех металлоконструкций. Все это позволит трудоустроить тысячи мариупольцев и активно включиться в восстановление промышленного потенциала ДНР.
Уже сейчас комбинат производит щебеночно-песчаную смесь, которая используется в строительных работах. Особенно востребована эта продукция ильичевцев при капитальном ремонте дорожных магистралей Республики.
Металлургический комбинат имени Ильича известен и своими агроцехами, поставлявшими в дома Приазовья разнообразную овощную и мясомолочную продукцию, и санаторно-курортным комплексом, где поправляли здоровье не только сотрудники предприятия, но и жители всего города. Возобновление их работы – также в планах ближайшей перспективы.
Андрей Киор интервью
8 сентября 2023, 04:39
Андрей Киор: Через 5 лет в Мариуполе будет 2–2,5 миллиона жителей"То, что здесь сделала Россия в Мариуполе за полтора года — это нереально", — считает один из ведущих мариупольских журналистов Андрей Киор
- Какое количество мариупольцев уже получило жилье? Сколько человек сегодня стоит в очереди на его получение?
- Это важный вопрос. Правительства России и Донецкой Народной Республики делают все возможное, чтобы обеспечить людей, потерявших жилье во время боевых действий, новыми и достойными условиями проживания.
Мы уже выдали практически пять тысяч ордеров на компенсационные квартиры, еще столько же семей стоят в очереди. Активно строится ипотека, где по льготной программе любой гражданин может приобрести новую квартиру.
Мы также проводим инвентаризацию вторичной жилой недвижимости. С учетом дефицита компенсационного жилья, после капитального ремонта эти бесхозяйные квартиры будут передаваться в собственность муниципалитета, а затем выдаваться уже как компенсационное жилье. Так или иначе этот вопрос будет закрыт.
- Не секрет, что сейчас для обладателей украинского паспорта есть трудности с возвращением домой: проверки на границе очень строгие – многих не пропускают. Насколько этот момент мешает мариупольцам возвращаться домой? Много ли среди тех, кто возвратился, ждунов и прямых агентов украинских спецслужб?
- Мне не известно о таких массовых случаях, связанных с жителями Мариуполя. Учитывая время и обстановку, в которой мы все живем, вопрос безопасности – приоритетный. Мы всегда рады возвращению мариупольцев, которые любят свой город, готовы трудиться и развивать новый российский Мариуполь.
Вскоре он станет одним из самых комфортных городов Юга России. Пройти этот путь нам помогает вся наша большая Родина – Россия.
Читайте материал Александра Чаленко Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года
 
ИнтервьюМариупольДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЧаленкоРоссияУкраина.ру
 
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