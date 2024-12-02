https://ukraina.ru/20241202/1059368922.html

Россия не отступит: Дмитрий Киселев о беспрецедентно жестком тоне Путина по отношению к Западу

Россия не отступит: Дмитрий Киселев о беспрецедентно жестком тоне Путина по отношению к Западу - 02.12.2024 Украина.ру

Россия не отступит: Дмитрий Киселев о беспрецедентно жестком тоне Путина по отношению к Западу

Центральной темой передачи "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым 1 декабря 2024 года стало изменение риторики президента РФ Владимира Путина по отношению к Западу. Посыл предопределили повторные удары дальнобойными ракетами по Курской области и возможности ответа, которые продемонстрировала Россия.

2024-12-02T19:43

2024-12-02T19:43

2024-12-02T19:43

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владимир путин

дмитрий киселев

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служба внешней разведки

нато

эксклюзив

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Дмитрий Киселев отметил, что тон Владимира Путина на этой неделе по отношению к Западу был беспрецедентно жестким."Перемена интонации президента очевидна. Если раньше Путин предостерегал, убеждал, апеллировал к логике и даже к чувству самосохранения, то сейчас в ответ на вопрос о прогнозах говорит, что "все возможно". Да, в несколько шутливой форме, но от таких шуток на Западе – мороз по коже", — считает телеведущий."Знаете, в советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: "Сегодня в течение дня все возможно", – сказал президент. При этом Владимир Путин подчеркнул, что в ответ на управляемые натовскими офицерами ракетные удары по России мы будем уничтожать "значительные цели", в том числе "центры принятия решений", в том числе и в Киеве. Значит, и не в Киеве тоже, объясняет Киселев.По мнению генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", это главное с февраля 2022 года предупреждение со стороны Путина. Более жестко президент России с тех пор не говорил."Безусловно, это ответ на паническую эскалацию приемов Запада в битве с Россией на территории Украины. Враг начал осознавать, что дело идет к катастрофе, ведь фронт сыпется. Отсюда и паника, судорожные попытки удержать ситуацию любым путем", — считает журналист.В условиях вероятной потерей Украиной государственности Запад под видом "миротворческого контингента" планирует ввести свои оккупационные войска на Украину. Об этом уже проговорился британский экс-премьера Борис Джонсон: "Я не думаю, что следует отправлять боевые войска, чтобы противостоять русским, но считаю, что часть решения заключается в том, чтобы многонациональные европейские миротворческие силы контролировали границу и помогали украинцам. И я не представляю, чтобы такая миротворческая операция могла произойти без британцев. Мы должны быть там".Служба внешней разведки России объяснила, что стоит за этими словами. НАТО планирует ввести 100 тысяч так называемых миротворцев и распределить между ними территории: Черноморское побережье – Румыния; западные области Украины – Польша; центр и восток страны – Германия; северные области, в том числе столичный регион, – Британия.Для этого, по данным СВР, натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев.Понятно, что такой сценарий Россию точно не устраивает, отметил Дмитрий Киселев. Отсюда и радикальная перемена в интонации Путина на этой неделе – неделе, которую определенно можно считать переломной.При этом на Западе есть люди, которые понимают, что Россия не отступит."Запад сейчас находится в состоянии чуть ли не прямой войны с Россией, убежденный, что Москва станет пассивно принимать все оскорбления, неуважение и угрозы. Тот факт, что Путин не нанес по Америке упреждающий ядерный удар, считают там доказательством того, что можно чужими руками нацеливать свои ракеты на Россию без каких-либо последствий. Безрассудное и глупое предположение. Безрассудно оно потому, что конфронтация с великой и к тому же ядерной державой из-за экзистенциальных для нее интересов влечет риск потерять все", — говорится в редакционной статье журнала "Американский консерватор". В той же публикации авторы пишут, что Трамп должен прекратить разжигать конфликт, который медленно, но верно утягивает США в пропасть.Американской экономист Ричард Вольф сравнивает прорыв России с "Орешником" с советским спутником в 1957-м, когда весь мир обомлел. "Мы стали свидетелями появления новой технологии, которая представляет собой совершенно новый тип российских ракет. <…> Американцы убедили себя в том, что статус, который они получили после распада Британской империи и после Первой и Второй мировых войн, будет сохраняться вечно. Они подумали, что Соединенные Штаты вечно будут центром вселенной. И поэтому теперь, когда они осознают, что все далеко не так, их охватывают тревога и страх", - отметил Вольф.Экс-сотрудник Госдепа США Мэтью Хох считает, что новая российская гиперзвуковая ракета "Орешник" меняет ход игры. "Когда все, наконец, закончится, и мы оглянемся назад, то без сомнений увидим здесь переломный момент, ключевой ориентир и историческое решение. Но как поступит Белый дом с союзниками по НАТО, которые до смерти боятся, что Трамп придет к власти и положит конец этому конфликту, как будто в этом есть что-то плохое? Нужно серьезно, мудро и зрело проанализировать ситуацию, в которой мы оказались, только вот в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе этого не осознают", - заявил он.По словам Киселева, это осознают не все в коридорах власти западных столиц и кое-кто уже выступает за то, чтобы вернуть Киеву ядерное оружие. Однако реакция России в этом случае будет однозначная. Путин на этой неделе сказал, что "в этом случае мы будем использовать все имеющиеся в распоряжении России средства поражения".Телеведущий обратил внимание на то, что киевский режим продолжает вести себя безрассудно, позволяя американским и английским офицерам использовать территорию Украины для наведения и пуска. "Не Америка, Англия и Франция дали разрешение Киеву использовать свои ракеты, а все наоборот: бандеровский режим не против того, чтобы Украина стала, образно говоря, пусковым лафетом. А впрочем, кто Киев сейчас о чем спрашивает? Натовцы уже с ногами туда залезли", — сказал Киселев.Владимир Путин, говоря об ударах, нанесенных армией РФ на этой неделе, подчеркнул, что они состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS, и добавил, что со стороны России "ответ всегда будет".О том, как Запад требует от Украины "заморозить" конфликт — в материале "Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен"

https://ukraina.ru/20241202/1059360029.html

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россия, запад, украина, владимир путин, дмитрий киселев, дональд трамп, служба внешней разведки , нато, эксклюзив