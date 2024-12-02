https://ukraina.ru/20241202/1059361078.html

Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен

Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен - 02.12.2024 Украина.ру

Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен

Запад начал готовить Украину к замораживанию боевых действий и отказу от планов по возвращению утраченных территорий. Такой вывод можно сделать из высказывания экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга и визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев 2 декабря

2024-12-02T17:13

2024-12-02T17:13

2024-12-02T17:13

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запад

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олаф шольц

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Временный отказСтолтенберг, который 1 октября этого года покинул должность генерального секретаря Североатлантического альянса, дал интервью порталу Table.Media. В нем он выступил за приостановку боевых действий."Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории. Украина ради этого может временно отказаться от части территорий. Но это не очень реалистично в ближайшем будущем", - сказал Столтенберг.По его словам, если Киев пойдет на такую заморозку и откажется от территорий, то взамен Украина должна получить гарантии безопасности. Одним из вариантов он назвал принятие этой страны в НАТО, но при этом упомянул, что есть "другие способы вооружить и поддержать украинцев".Столтенберг подчеркнул, что имеет ввиду временный отказ киевского режима от утраченных регионов, однако известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Визит канцлераВ это же время на Украину приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц. СМИ сразу вспомнили, что совсем недавно он по своей инициативе позвонил президенту России Владимиру Путину. Разговор между лидерами двух государств состоялся впервые почти за два года.Как отмечали в пресс-службе Кремля, стороны обменялись соображениями касательно ситуации на Украине, однако каждый из собеседников остался при своем мнении.Теперь же, когда Шольц прибыл в Киев, пошли слухи, что глава российского государства мог через канцлера передать некое послание Киеву. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких посланий президент РФ не передавал."Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины", - отметил Песков в комментарии журналистам.Официально канцлер прибыл на Украину представить новый пакет военной помощи, который состоит из уже ранее обещанного вооружения. Неофициально поговаривают, что во время визита он хочет прощупать мнение украинского руководство о возможной заморозки конфликта.Так, немецкое издание Bild пишет, что Шольц намерен "выяснить, на что готовы пойти [Владимир] Зеленский и его страна" для прекращения огня.Примечательно, что в это же время вопросами украинского конфликта занимается глава МИД Германии Анналена Бербок, которая приехала обсуждать эту тему в Китай.Влияние ТрампаКулуарные разговоры в высоких европейских кабинетах о необходимости заморозки конфликта на Украине активизировались после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Внятной позиции по происходящему он не озвучил до сих пор, однако и с его стороны, и со стороны его команды неоднократно звучали сигналы о нежелании будущей администрации тянуть на себе поддержку Украины.На прошлой неделе Трамп анонсировал назначение своим спецпредставителем по Украине Кита Келлога. Американские СМИ писали, что он ранее представил будущему президенту свои идеи, среди которых заморозка войны по нынешней линии фронта, нейтральный статус Украины на ближайшие десятилетия, частичная отмена антироссийских санкций в обмен на отказ Кремля наступать дальше.Следствием перемены настроений в Вашингтоне и стали попытки Шольца с оглядкой на США выйти на контакт с Москвой. Судя по заявлению Столтенберга, пресловутый выход на границы 1991 года больше не рассматривается Западом как реалистичная цель, ради которой стоит впрягаться за киевский режим.Сил не хватаетПонимают это и на Украине. Как бы не повернул Трамп свою политику на украинском направлении, режим наибольшего благоприятствования для Киева на Западе постепенно подходит к концу.Даже если новая американская администрация сохранит поддержку Украины или увеличит ее, Трамп, как умеющий отслеживать свои инвестиции бизнесмен, будет требовать от киевского режима более ощутимого результата, чем сказки о скором возвращении Крыма.Поэтому стелить соломку Зеленский начал уже сейчас. В недавнем интервью Fox News он признал, что одержать верх в конфликте только лишь военными методами у него не получится. Зеленский по-прежнему просится в НАТО, однако теперь Украина готова вступать туда в том виде, в каком она сейчас есть."Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять "под зонтик НАТО" территорию Украины, которая находится под нашим контролем", - заявил он каналу SkyNews.В интервью японскому агентству Kyodo он повторил, что военным путем все территории не вернуть."Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение", - сказал Зеленский.Таким образом, украинские власти начали готовить свою общественность к тому, что все разговоры об "освобождении" Крыма и Донбасса так и останутся разговорами, а впереди - "дипломатическое решение".На изменчивую позицию киевского режима также влияет продолжающееся наступление ВС РФ в Донбассе и на других направлениях. Проблемы усугубляются, на Западе уже предлагают Зеленскому поставить под ружье 18-летних. В этих условиях властям Украины не до жиру, а в прямом смысле быть бы живу. Россия не намерена идти на полумеры и временные заморозки конфликта, бесполезные в условиях неустойчивого внутриамериканского контекста, заявила в этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "АиФ". По ее словам, Владимир Путин четко сформулировал все условия и "только на их основе могут быть настоящие переговоры". РФ будет продолжать действовать для достижения своих целей без оглядки на США, подчеркнула Матвиенко.Подробнее о том, что может из себя представлять стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир издания Украина.ру.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, запад, дональд трамп, йенс столтенберг, олаф шольц, нато, сво, россия