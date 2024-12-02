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Rheinmetall призвал Шольца ежегодно выделять €10 млрд для ВСУ и добавить бундесверу

Rheinmetall призвал Шольца ежегодно выделять €10 млрд для ВСУ и добавить бундесверу - 02.12.2024 Украина.ру

Rheinmetall призвал Шольца ежегодно выделять €10 млрд для ВСУ и добавить бундесверу

Правительству ФРГ следует увеличить военную помощь Киеву до €10 млрд. Об этом 2 декабря в интервью журналу Der Spiegel заявил глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

2024-12-02T17:09

2024-12-02T17:09

2024-12-02T17:19

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der spiegel

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Глава Rheinmetall уверен, что правительству ФРГ следует ежегодно тратить 10 миллиардов евро бюджетных средств на военную помощь нынешнему руководству Украины. Такое расходование средств немецких налогоплательщиков, по словам Паппергера, позволит обеспечить бесперебойную работу завода концерна по производству боеприпасов.Паппергер также призвал выделить дополнительно сотни миллиардов евро для нужд немецкой армии. Эти бюджетные средства следует, по мнению Rheinmetall, направить в специальный фонд, из которого"У нас было €100 млрд в спецфонде, так что не хватает еще от €250 млрд до €300 млрд", — сообщил глава Rheinmetall.Ранее концерн Rheinmetall регулярно сообщал о больших доходах, которые связал с правильной стратегией, учитывающей госпереворот 2014 года на Украине и последовавшие за этим АТО и СВО. Акции немецкого производителя вооружений росли одновременно с ростом заказов и продаж. Они обеспечивались в том числе и правительством ФРГ во главе с Олафом Шольцем.В частности, по итогам Iполугодия 2024 года Rheinmetall увеличил продажи почти на треть. Оборот концерна в 2023 году вырос на 12% до €7,1 млрд. Росту продаж способствовало испытание новейшей продукции концерна на Украине в ходе СВО.Правительство ФРГ сообщало о многомиллиардной помощи режиму Владимира Зеленского и всесторонней поддержке ВСУ. Для снабжения украинской армии правительством ФРГ изымались вооружения и боеприпасы, другое военное имущество со складов бундесвера. В учебных центрах Германии проходило обучение украинских военнослужащих. Немецкой армии была обещана новая техника в рамках программы модернизации.В проекте бюджета ФРГ на 2025 год правительство ФРГ намеревалось сократить помощь Киеву с €8 до €4 млрд. При дефицитном бюджете сторонники экономии госрасходов - в том числе по "украинским" статьям, лишились своих должностей. В частности, канцлер уволил министра финансов Кристиана Линднера (лидера СвДП в коалиционном правительстве). Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что военная, финансовая и иная помощь Киеву за счёт немецких налогоплательщиков будет продолжена.В понедельник 2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Состоялись его переговоры с Владимиром Зеленским. Подробности в публикации Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабряТакже сообщалось, что Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину Тем временем Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

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