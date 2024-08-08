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Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину

Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину - 08.08.2024 Украина.ру

Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину

Крупный производитель вооружений и боеприпасов немецкий концерн Rheinmetall AG почти на треть нарастил продажи в I полугодии 2024 года. О вкладе в очень прибыльный бизнес поставок на Украину сказано в опубликованном концерном пресс-релизе

2024-08-08T17:26

2024-08-08T17:26

2024-08-08T17:26

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"Продажи группы заметно выросли на 955 миллионов евро, или на 33%, до 3815 миллионов евро в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (предыдущий год: 2861 миллион евро). С поправкой на валютные эффекты продажи были примерно на 34% выше, чем в предыдущем году", - сказано в публикации концерна.Там отмечено, что зарубежные продажи немецкого концерна достигли 76%. При этом "операционный результат по состоянию на 30 июня 2024 года составил 404 миллиона евро, что на 192 миллиона евро или на 91% выше показателя предыдущего года в 212 миллионов евро". Росли и объёмы продаж, и прибыль. Например, за IIквартал рост продаж составил 2,234 млн евро, что почти на 49% лучше такого же прошлогоднего показателя. За полугодие акции немецкого оружейного концерна подорожали более чем в полтора раза, а стоимость всей компании – более чем вдвое.Там также отметили, что на рост продаж в первой половине 2024 года также повлияли сделки со "странами-партнёрами в ЕС и НАТО". Также улучшились продажи оружейного концерна "в гражданском секторе"."Мы никогда прежде не росли так сильно. В ближайшие годы мы также ожидаем ежегодный прирост оборота продаж примерно на 2 миллиарда евро", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.При этом Паппергер связал итоги "чрезвычайно позитивного развития" в процессе реализации "стратегического плана" компании с 2014 года – упомянув при этом воссоединение Крыма с Россией. Глава компании добавил: "Мы значительно расширили мощности, осуществили приобретения и сейчас строим новые заводы, например, в Литве, Венгрии, Румынии и Украине. Перспективное сотрудничество на важных рынках также приближает нас к нашей цели — стать мировым чемпионом в отрасли вооружений".Ранее о планах германского производителя вооружений Украина.ру информировала в публикации Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева

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