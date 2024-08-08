https://ukraina.ru/20240808/1056769775.html
Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину
Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину - 08.08.2024 Украина.ру
Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину
Крупный производитель вооружений и боеприпасов немецкий концерн Rheinmetall AG почти на треть нарастил продажи в I полугодии 2024 года. О вкладе в очень прибыльный бизнес поставок на Украину сказано в опубликованном концерном пресс-релизе
2024-08-08T17:26
2024-08-08T17:26
2024-08-08T17:26
новости
украина
германия
крым
rheinmetall ag
бундесвер
ес
военная помощь
вооружения
гонка вооружений
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179350_0:2:3636:2047_1920x0_80_0_0_479028ce709da72bf92c44e3c9265326.jpg
"Продажи группы заметно выросли на 955 миллионов евро, или на 33%, до 3815 миллионов евро в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (предыдущий год: 2861 миллион евро). С поправкой на валютные эффекты продажи были примерно на 34% выше, чем в предыдущем году", - сказано в публикации концерна.Там отмечено, что зарубежные продажи немецкого концерна достигли 76%. При этом "операционный результат по состоянию на 30 июня 2024 года составил 404 миллиона евро, что на 192 миллиона евро или на 91% выше показателя предыдущего года в 212 миллионов евро". Росли и объёмы продаж, и прибыль. Например, за IIквартал рост продаж составил 2,234 млн евро, что почти на 49% лучше такого же прошлогоднего показателя. За полугодие акции немецкого оружейного концерна подорожали более чем в полтора раза, а стоимость всей компании – более чем вдвое.Там также отметили, что на рост продаж в первой половине 2024 года также повлияли сделки со "странами-партнёрами в ЕС и НАТО". Также улучшились продажи оружейного концерна "в гражданском секторе"."Мы никогда прежде не росли так сильно. В ближайшие годы мы также ожидаем ежегодный прирост оборота продаж примерно на 2 миллиарда евро", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.При этом Паппергер связал итоги "чрезвычайно позитивного развития" в процессе реализации "стратегического плана" компании с 2014 года – упомянув при этом воссоединение Крыма с Россией. Глава компании добавил: "Мы значительно расширили мощности, осуществили приобретения и сейчас строим новые заводы, например, в Литве, Венгрии, Румынии и Украине. Перспективное сотрудничество на важных рынках также приближает нас к нашей цели — стать мировым чемпионом в отрасли вооружений".Ранее о планах германского производителя вооружений Украина.ру информировала в публикации Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева
украина
германия
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179350_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_ec1a509c73c38ca7125857f274bdd6d8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, крым, rheinmetall ag, бундесвер, ес, военная помощь, вооружения, гонка вооружений, впк, leopard-2 (танк), танки, боеприпасы, нато, украина-нато, сво
Новости, Украина, Германия, Крым, Rheinmetall AG, Бундесвер, ЕС, военная помощь, вооружения, гонка вооружений, ВПК, Leopard-2 (танк), танки, боеприпасы, НАТО, Украина-НАТО, СВО
Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину
Крупный производитель вооружений и боеприпасов немецкий концерн Rheinmetall AG почти на треть нарастил продажи в I полугодии 2024 года. О вкладе в очень прибыльный бизнес поставок на Украину сказано в опубликованном концерном пресс-релизе
"Продажи группы заметно выросли на 955 миллионов евро, или на 33%, до 3815 миллионов евро в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (предыдущий год: 2861 миллион евро). С поправкой на валютные эффекты продажи были примерно на 34% выше, чем в предыдущем году", - сказано в публикации
концерна.
Там отмечено, что зарубежные продажи немецкого концерна достигли 76%. При этом "операционный результат по состоянию на 30 июня 2024 года составил 404 миллиона евро, что на 192 миллиона евро или на 91% выше показателя предыдущего года в 212 миллионов евро".
Росли и объёмы продаж, и прибыль. Например, за IIквартал рост продаж составил 2,234 млн евро, что почти на 49% лучше такого же прошлогоднего показателя. За полугодие акции немецкого оружейного концерна подорожали более чем в полтора раза, а стоимость всей компании – более чем вдвое.
"Важными факторами для этого были, среди прочего, заказы из Германии –прежде всего из специальных фондов Бундесвера, а также поддержка Украины", - пояснили секрет успеха в Rheinmetall.
Там также отметили, что на рост продаж в первой половине 2024 года также повлияли сделки со "странами-партнёрами в ЕС и НАТО". Также улучшились продажи оружейного концерна "в гражданском секторе".
"Мы никогда прежде не росли так сильно. В ближайшие годы мы также ожидаем ежегодный прирост оборота продаж примерно на 2 миллиарда евро", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
При этом Паппергер связал итоги "чрезвычайно позитивного развития" в процессе реализации "стратегического плана" компании с 2014 года – упомянув при этом воссоединение Крыма с Россией.
Глава компании добавил: "Мы значительно расширили мощности, осуществили приобретения и сейчас строим новые заводы, например, в Литве, Венгрии, Румынии и Украине. Перспективное сотрудничество на важных рынках также приближает нас к нашей цели — стать мировым чемпионом в отрасли вооружений".
Ранее о планах германского производителя вооружений Украина.ру информировала в публикации Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева