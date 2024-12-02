https://ukraina.ru/20241202/1059353671.html

Байден на примере своего сына показал, что такое американское "правосудие" и "демократия"

Байден на примере своего сына показал, что такое американское "правосудие" и "демократия" - 02.12.2024 Украина.ру

Байден на примере своего сына показал, что такое американское "правосудие" и "демократия"

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, которому ранее предъявили обвинения по двум уголовным делам

2024-12-02T12:06

2024-12-02T12:06

2024-12-02T12:06

эксклюзив

сша

украина

хантер байден

джо байден

дональд трамп

burisma

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Декабрь 2023 года. У пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросили, помилует ли Джо Байден своего сына Хантера."Ответ по-прежнему "нет" и таковым он останется. Ответ: "нет" и мне нечего к этому добавить. Типа "Ну а, может, все-таки помилует?" Нет!" - заявила она.Ровно год спустя Джо Байден помиловал своего отпрыска.Решение отца и президентаЗаверения о том, что действующий глава государства примет вердикт суда и не будет освобождать своего 54-летнего сына от наказания звучали неоднократно.В июне этого года об этом предельно четко высказывался сам президент.Американские журналисты неоднократно атаковали пресс-секретаря Карин Жан-Пьер аналогичными вопросами."Я предельно ясно дала понять: президент не собирается помиловать своего сына", - отбивалась она.И вот, когда до вынесения приговоров оставалось несколько недель, Байден-таки "прозрел" и разглядел в деле Хантера "сырую политику"."С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений министерством юстиции, и я держал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют", - говорится в специальном заявлении президента.По его словам, преследование Хантера Байдена якобы политически мотивировано."Я верю в правовую систему, но я также считаю, что сырая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке", - подчеркнул президент США.Он также понадеялся, что "американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению".Легкие деньги и тяжелые наркотикиХантер Байден – классический "золотой ребенок", наркоман, алкоголик, неисправимый повеса, погрязший в криминальных делишках.Выпускник Джорджтаунского университета, закончил школу права Йельского университета, доктор юриспруденции.Сына будущего президента США сразу после получения высшего образования принялись с подачи отца засовывать в различные банковские и бизнес-структуры, где он заседал в советах директоров или же официально числился там консультантом.Уже тогда, в конце 1990-х, американская пресса обратила внимание на слишком гладкую карьеру Хантера Байдена."Конечно, многие дети влиятельных родителей получают хорошую работу. Но ситуация с Байденом вызывает озабоченность", - писал журнал The American Spectator.Журналистов тогда заинтересовала зарплата Хантера в MBNA America Bank, где он за свои консультации получал 100 тыс. долларов в год. Со временем финансовые аппетиты Байдена-младшего только росли: при провальной покупке им хедж-фонда Paradigm было прописано, что он должен получать 1,2 млн долларов за год.Золотая, в прямом и переносном смысле, пора настала для семейства Байденов в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот. Правящая на тот момент в США Демпартия получила прямой доступ к украинским активам через своих ручных политиков в этой стране.Дело BurismaБайден старший на тот момент занимал должность вице-президента Соединенных Штатов. Ему не составило труда трудоустроить своего сына в газодобывающую компанию Burisma Holdings, которая по сей день работает на Украине.Эта компания была основана в 2002 году олигархом Николаем Злочевским. До 2014 года эта структура особо не отсвечивала, добывая 1,8 млн куб. м природного газа в сутки и реализуя его на внутреннем рынке, однако победа Евромайдана привела к тому, что руководство группы решило сменить стратегию.К этому, судя по всему, боссов Burisma подтолкнули партнеры из-за океана, которые крепко подцепили на крючок новую украинскую власть и решили подзаработать при помощи компании Злочевского.С этого момента Burisma объявила, что строит планы по превращению в крупнейшую газодобывающую компанию в Восточной Европе и для этого приглашает в свой совет директоров "смотрящего" из США - экс-главу Антитеррористического центра ЦРУ Джозефа Кофера Блэка. До кучи на роль свадебного генерала туда же назначили бывшего президента Польши Александра Квасьневского.К ним в итоге и присоединился Хантер Байден, который занял в компании место в совете директоров. За один только 2017 год он заработал в Burisma 500 тыс. долларов.В Соединенных Штатах появление Байдена младшего на Украине назвали конфликтом интересов, за эту тему уцепился ставший в 2016-м президентом США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани.История стремительно закрутилась, один за одним стали всплывать скандальные факты. Например, Джо Байден давил на украинские власти, чтобы они уволили тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который начал расследовать деятельность Burisma. Также стало известно, что Burisma заплатила Хантеру и его партнеру Девону Арчеру 4 млн долларов за то, чтобы они вошли в совет директоров компании и лоббировали ее интересы на самом верху.Махинации с налогами, покупка пистолета "под кайфом"Несмотря на длинный шлейф скандалов и разбирательств, деятельность сына Джо Байдена на Украине так и осталась вне сферы внимания американского правосудия, однако за свою карьеру он все равно "наработал" не на одно уголовное дело.Некоторое время назад его обвинили в неуплате федеральных налогов. За несколько лет, по версии обвинения, он благодаря специальной схеме уклонился от уплаты в казну государства 1,4 млн долларов.Второе дело касается покупки оружия. В 2018-м сын Байдена решил разжиться револьвером Colt Cobra 38, оформил все бумаги, но не стал сообщать, что в это же время он употреблял запрещенные вещества, что является нарушением законодательства.Любовь к наркотикам сына нынешнего президента США давно известна. В 2020 году был взломан ноутбук Хантера Байдена, в котором нашлись множество фото и видео, где он употребляет кокаин. Часто это делалось во время оргий, на которые приглашались девушки легкого поведения. Все это, в частности, продемонстрировали на суде по этому делу.В итоге, по совокупности обвинений Хантеру грозило 25 лет тюремного заключения.В сентябре этого года сын Джо Байдена признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Симпатизирующие демократам американские СМИ не скрывали своих восторгов от этого, на первый взгляд, отважного решения."Хантер Байден предпринял внезапный и драматичный шаг, отдав свою судьбу на милость суда, при этом с вполне реальным риском провести годы в тюрьме", - комментировал ведущий корреспондент правового отдела телеканала ABC News Пьер Томас.Смелость здесь, однако, ни при чем. Все дело в том, что признание вины позволило Хантеру избежать публичного процесса, что должно было помочь скрыть от общественности новые факты, порочащие семью Байденов.Теперь же он и вовсе помилован отцом, а значит эти два уголовных дела против него автоматически закрываются. Хантер уже заявил, что намерен теперь на досуге помогать другим наркоманам избавиться от этой пагубной зависимости."Карикатура на демократию"Решение Байдена помиловать своего сына – "злоупотребление и нарушение правосудия", заявил следующий президент Дональд Трамп. Он напомнил, что по сей день в тюрьмах находятся те, кто участвовал в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники республиканца штурмовали Капитолий."Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на заложников 6 января, которые уже много лет находятся в заключении?" - задался вопросом Трамп.Своим мнением по поводу произошедшего поделился и миллиардер Илон Маск, который является одним из ключевых членов команды Трампа. Он увидел в решении Байдена угрозу целостности США."Меня не волнуют проблемы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — ненормально", - написал Маск в соцсети Х.Сын будущего главы государства Дональд Трамп младший заявил, что помилование Хантера было вопросом времени."Все понимали, что он (Джо Байден – ред.) сделает это", - прокомментировал Трамп младший.По его словам, этого не произошло раньше, так как демократы опасались ущерба, который это могло бы принести предвыборной кампании кандидата от Демпартии.На "особенности" правосудия по-американски обратили внимание и в России."Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что "демократические институты", "независимая судебная система" и прочие "прелести" американской демократии — сказка для стран третьего мира", - написал у себя в телеграм-канале член Совета Федерации, руководитель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.Аналогичным образом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии "Известиям" она назвала решение Байдена "карикатурой на демократию"О том, как компания Burisma финансирует террористические акты на территории РФ - в материале издания Украина.ру Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств.

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Павел Котов

эксклюзив, сша, украина, хантер байден, джо байден, дональд трамп, burisma