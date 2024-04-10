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Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств

Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств - 10.04.2024 Украина.ру

Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств

Скандальная украинская газодобывающая компания Burisma Holdings причастна к финансированию терактов, осуществлявшихся на территории РФ. Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело

2024-04-10T17:16

2024-04-10T17:16

2024-04-10T17:27

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Финансирование терроризмаПроверка была организована СК по обращению депутатов Государственной Думы и других лиц. Они просили проверить высших должностных лиц США и НАТО на предмет их участия в финансировании террористической деятельности.Следователи установили, что в снабжении террористов деньгами поучаствовала группа компаний Burisma, которая связана с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байденом.В ведомстве отметили, что во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада."Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами", - добавили в СК.Следком не назвал конкретные теракты, к финансированию которых причастна Burisma.За последние годы украинские спецслужбы действительно совершили ряд громких убийств политических и общественных деятелей (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Илья Кива, покушение на Захара Прилепина), а также атаковали при помощи дронов-камикадзе объекты инфраструктуры, например, нефтеперерабатывающие заводы.Кроме того, руководство ФСБ заявляло, что располагает доказательствами причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", в ходе которого погибли более 140 человек.Приход Хантера БайденаBurisma Holdings – частная украинская газодобывающая группа компаний со штаб-квартирой на Кипре. Основана в 2002 году олигархом Николаем Злочевским.До 2014 года компания особо не отсвечивала, добывая 1,8 млн куб. м природного газа в сутки и реализуя его на внутреннем рынке, однако победа Евромайдана привела к тому, что руководство группы решило сменить стратегию.К этому, судя по всему, боссов Burisma подтолкнули партнеры из-за океана, которые крепко подцепили на крючок новую украинскую власть и решили подзаработать при помощи компании Злочевского.С этого момента Burisma объявила, что строит планы по превращению в крупнейшую газодобывающую компанию в Восточной Европе и для этого приглашает в свой совет директоров "смотрящего" из США - экс-главу Антитеррористического центра ЦРУ Джозефа Кофера Блэка. До кучи на роль свадебного генерала туда же назначили бывшего президента Польши Александра Квасьневского.Вскоре стало известно, что в совет директоров Burisma "вашингтонским обкомом" кооптирован также Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов.Золотой ребенокБайден-младший – выпускник Джорджтаунского университета, закончил школу права Йельского университета, доктор юриспруденции.Сына будущего президента США сразу после получения высшего образования принялись с подачи отца засовывать в различные банковские и бизнес-структуры, где он заседал в советах директоров или же официально числился там консультантом.Уже тогда, в конце 1990-х, американская пресса обратила внимание на безоблачную карьеру Хантера Байдена.Журналистов тогда заинтересовала зарплата Хантера в MBNA America Bank, где он за свои консультации получал 100 тыс. долларов в год. Со временем финансовые аппетиты Байдена-младшего только росли: при провальной покупке им хедж-фонда Paradigm было прописано, что он должен получать 1,2 млн долларов за год.В 2014 году, в результате госпереворота на Украине, находившиеся у власти в США демократы получили контроль над этой страной. Тогда-то вице-президент Джо Байден и решил отправить на кормление в Burisma своего сына.К моменту своего назначения в украинскую компанию Хантер плотно сидел на наркотиках и имел проблемы с алкоголем, а львиную долю времени предпочитал проводить в обществе женщин легкого поведения.Все это не мешало ему зарабатывать на Украине, где за один только 2017 год он получил 500 тыс. долларов. Позднее на родине против Хантера заведут уголовное дело о неуплате налогов, в том числе и с доходов от Burisma.Убрать ШокинаВ 2016 году сомнительная деятельность сына американского вице-президента попала в поле зрения Генеральной прокуратуры Украины, которую в тот момент возглавлял Виктор Шокин.Его ретивость в этом деле не могла быть не замечена в США, которые стали оказывать давление на главу государства Петра Порошенко, чтобы он уволил Шокина и прикрыл дело Burisma.Официально Соединенные Штаты и ЕС обвинили украинского генпрокурора в том, что он мешает проведению реформ и тормозит расследования против местных олигархов, однако подлинная мотивация Запада вскоре вышла наружу.Произошло это благодаря депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, которого СМИ связывали с силами, ориентированными на Дональда Трампа.На пресс-конференции он обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, в которых американский вице-президент угрожал лишить Киев финансовой поддержки, если ситуация с Шокиным не будет урегулирована в нужном Вашингтону русле.Спустя какое-то время украинские власти все же пошли на попятную и отстранили генпрокурора через голосование в Верховной Раде.Внутриполитические разборки в СШАИстория с Burisma стала важным фактором в ходе противостояния президента Трампа и Джо Байдена, который рассчитывал занять его место, а демократы в это время пытались подвергнуть главу государства импичменту.Помимо Деркача, к сбору компромата на Байдена подключился адвокат Руди Джулиани, вместе с Трампом они продвигали версию о "сдаче" Шокина в обмен на деньги.Чуть позже группа Байдена нанесла ответный удар, слив разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 2019 года, где американский лидер предлагал своему украинскому коллеге взяться за публичное расследование дела Burisma в обмен на гарантированную финансовую помощь Киеву.Трампу удалось продвинуть тему коррупции Байдена и его сына на Украине на уровень Сената, который контролировали республиканцы. Комитетом по нацбезопасности и финансам было проведено расследование этих обвинений, а осенью 2020 года были озвучены выводы: Хантер наживался на имени своего отца, но никаких доказательств вины Байдена-старшего якобы не нашлось.Что сейчасХантер Байден "отработал" свой контракт c Burisma полностью, до 2019 года. Еще будучи в этой должности, он стал фигурантом нескольких скандалов, связанных с попаданием в сеть его личных компрометирующих фото и видео.В 2018-м он решил разжиться револьвером и при его покупке скрыл свое пристрастие к запрещенным веществам. На него было заведено дело о незаконном завладении оружием. Также его обвинили в уклонении от уплаты налогов, подачи ложных деклараций и т.д. В декабре 2023 года 54-летнему сыну президента США было выдвинуто девять обвинений.Тянувшийся несколько лет скандал вокруг Байденов и Burisma, по большому счету, так ни к чему и не привел. Импичмент Трампу провалился, Байден занял пост президента, победив на выборах, а Зеленский все продолжает торговаться с Западом по поводу очередной помощи.Что касается компании Burisma, то она, избавившись от Хантера Байдена, продолжает здравствовать и по сей день, принося доход своим бенефициарам. И, как теперь становится ясно, открывает новую, еще более скандальную страницу в своей истории – компании-спонсора украинского терроризма.

https://ukraina.ru/20240327/1054150439.html

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Павел Котов

эксклюзив, burisma, украина, россия, ск рф, терроризм, хантер байден, джо байден