Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств - 10.04.2024 Украина.ру
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Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств
Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств - 10.04.2024 Украина.ру
Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств
Скандальная украинская газодобывающая компания Burisma Holdings причастна к финансированию терактов, осуществлявшихся на территории РФ. Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело
2024-04-10T17:16
2024-04-10T17:27
эксклюзив
burisma
украина
россия
ск рф
терроризм
хантер байден
джо байден
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Финансирование терроризмаПроверка была организована СК по обращению депутатов Государственной Думы и других лиц. Они просили проверить высших должностных лиц США и НАТО на предмет их участия в финансировании террористической деятельности.Следователи установили, что в снабжении террористов деньгами поучаствовала группа компаний Burisma, которая связана с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байденом.В ведомстве отметили, что во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада."Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами", - добавили в СК.Следком не назвал конкретные теракты, к финансированию которых причастна Burisma.За последние годы украинские спецслужбы действительно совершили ряд громких убийств политических и общественных деятелей (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Илья Кива, покушение на Захара Прилепина), а также атаковали при помощи дронов-камикадзе объекты инфраструктуры, например, нефтеперерабатывающие заводы.Кроме того, руководство ФСБ заявляло, что располагает доказательствами причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", в ходе которого погибли более 140 человек.Приход Хантера БайденаBurisma Holdings – частная украинская газодобывающая группа компаний со штаб-квартирой на Кипре. Основана в 2002 году олигархом Николаем Злочевским.До 2014 года компания особо не отсвечивала, добывая 1,8 млн куб. м природного газа в сутки и реализуя его на внутреннем рынке, однако победа Евромайдана привела к тому, что руководство группы решило сменить стратегию.К этому, судя по всему, боссов Burisma подтолкнули партнеры из-за океана, которые крепко подцепили на крючок новую украинскую власть и решили подзаработать при помощи компании Злочевского.С этого момента Burisma объявила, что строит планы по превращению в крупнейшую газодобывающую компанию в Восточной Европе и для этого приглашает в свой совет директоров "смотрящего" из США - экс-главу Антитеррористического центра ЦРУ Джозефа Кофера Блэка. До кучи на роль свадебного генерала туда же назначили бывшего президента Польши Александра Квасьневского.Вскоре стало известно, что в совет директоров Burisma "вашингтонским обкомом" кооптирован также Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов.Золотой ребенокБайден-младший – выпускник Джорджтаунского университета, закончил школу права Йельского университета, доктор юриспруденции.Сына будущего президента США сразу после получения высшего образования принялись с подачи отца засовывать в различные банковские и бизнес-структуры, где он заседал в советах директоров или же официально числился там консультантом.Уже тогда, в конце 1990-х, американская пресса обратила внимание на безоблачную карьеру Хантера Байдена.Журналистов тогда заинтересовала зарплата Хантера в MBNA America Bank, где он за свои консультации получал 100 тыс. долларов в год. Со временем финансовые аппетиты Байдена-младшего только росли: при провальной покупке им хедж-фонда Paradigm было прописано, что он должен получать 1,2 млн долларов за год.В 2014 году, в результате госпереворота на Украине, находившиеся у власти в США демократы получили контроль над этой страной. Тогда-то вице-президент Джо Байден и решил отправить на кормление в Burisma своего сына.К моменту своего назначения в украинскую компанию Хантер плотно сидел на наркотиках и имел проблемы с алкоголем, а львиную долю времени предпочитал проводить в обществе женщин легкого поведения.Все это не мешало ему зарабатывать на Украине, где за один только 2017 год он получил 500 тыс. долларов. Позднее на родине против Хантера заведут уголовное дело о неуплате налогов, в том числе и с доходов от Burisma.Убрать ШокинаВ 2016 году сомнительная деятельность сына американского вице-президента попала в поле зрения Генеральной прокуратуры Украины, которую в тот момент возглавлял Виктор Шокин.Его ретивость в этом деле не могла быть не замечена в США, которые стали оказывать давление на главу государства Петра Порошенко, чтобы он уволил Шокина и прикрыл дело Burisma.Официально Соединенные Штаты и ЕС обвинили украинского генпрокурора в том, что он мешает проведению реформ и тормозит расследования против местных олигархов, однако подлинная мотивация Запада вскоре вышла наружу.Произошло это благодаря депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, которого СМИ связывали с силами, ориентированными на Дональда Трампа.На пресс-конференции он обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, в которых американский вице-президент угрожал лишить Киев финансовой поддержки, если ситуация с Шокиным не будет урегулирована в нужном Вашингтону русле.Спустя какое-то время украинские власти все же пошли на попятную и отстранили генпрокурора через голосование в Верховной Раде.Внутриполитические разборки в СШАИстория с Burisma стала важным фактором в ходе противостояния президента Трампа и Джо Байдена, который рассчитывал занять его место, а демократы в это время пытались подвергнуть главу государства импичменту.Помимо Деркача, к сбору компромата на Байдена подключился адвокат Руди Джулиани, вместе с Трампом они продвигали версию о "сдаче" Шокина в обмен на деньги.Чуть позже группа Байдена нанесла ответный удар, слив разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 2019 года, где американский лидер предлагал своему украинскому коллеге взяться за публичное расследование дела Burisma в обмен на гарантированную финансовую помощь Киеву.Трампу удалось продвинуть тему коррупции Байдена и его сына на Украине на уровень Сената, который контролировали республиканцы. Комитетом по нацбезопасности и финансам было проведено расследование этих обвинений, а осенью 2020 года были озвучены выводы: Хантер наживался на имени своего отца, но никаких доказательств вины Байдена-старшего якобы не нашлось.Что сейчасХантер Байден "отработал" свой контракт c Burisma полностью, до 2019 года. Еще будучи в этой должности, он стал фигурантом нескольких скандалов, связанных с попаданием в сеть его личных компрометирующих фото и видео.В 2018-м он решил разжиться револьвером и при его покупке скрыл свое пристрастие к запрещенным веществам. На него было заведено дело о незаконном завладении оружием. Также его обвинили в уклонении от уплаты налогов, подачи ложных деклараций и т.д. В декабре 2023 года 54-летнему сыну президента США было выдвинуто девять обвинений.Тянувшийся несколько лет скандал вокруг Байденов и Burisma, по большому счету, так ни к чему и не привел. Импичмент Трампу провалился, Байден занял пост президента, победив на выборах, а Зеленский все продолжает торговаться с Западом по поводу очередной помощи.Что касается компании Burisma, то она, избавившись от Хантера Байдена, продолжает здравствовать и по сей день, принося доход своим бенефициарам. И, как теперь становится ясно, открывает новую, еще более скандальную страницу в своей истории – компании-спонсора украинского терроризма.
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, burisma, украина, россия, ск рф, терроризм, хантер байден, джо байден
Эксклюзив, Burisma, Украина, Россия, СК РФ, терроризм, Хантер Байден, Джо Байден

Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств

17:16 10.04.2024 (обновлено: 17:27 10.04.2024)
 
© Burisma GroupBurisma Group
Burisma Group
© Burisma Group
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Скандальная украинская газодобывающая компания Burisma Holdings причастна к финансированию терактов, осуществлявшихся на территории РФ. Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело
Финансирование терроризма
Проверка была организована СК по обращению депутатов Государственной Думы и других лиц. Они просили проверить высших должностных лиц США и НАТО на предмет их участия в финансировании террористической деятельности.
Следователи установили, что в снабжении террористов деньгами поучаствовала группа компаний Burisma, которая связана с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байденом.
"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба", - говорится в сообщении СК.
В ведомстве отметили, что во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.
"Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами", - добавили в СК.
Следком не назвал конкретные теракты, к финансированию которых причастна Burisma.
За последние годы украинские спецслужбы действительно совершили ряд громких убийств политических и общественных деятелей (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Илья Кива, покушение на Захара Прилепина), а также атаковали при помощи дронов-камикадзе объекты инфраструктуры, например, нефтеперерабатывающие заводы.
Кроме того, руководство ФСБ заявляло, что располагает доказательствами причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", в ходе которого погибли более 140 человек.
Приход Хантера Байдена
Burisma Holdings – частная украинская газодобывающая группа компаний со штаб-квартирой на Кипре. Основана в 2002 году олигархом Николаем Злочевским.
До 2014 года компания особо не отсвечивала, добывая 1,8 млн куб. м природного газа в сутки и реализуя его на внутреннем рынке, однако победа Евромайдана привела к тому, что руководство группы решило сменить стратегию.
К этому, судя по всему, боссов Burisma подтолкнули партнеры из-за океана, которые крепко подцепили на крючок новую украинскую власть и решили подзаработать при помощи компании Злочевского.
С этого момента Burisma объявила, что строит планы по превращению в крупнейшую газодобывающую компанию в Восточной Европе и для этого приглашает в свой совет директоров "смотрящего" из США - экс-главу Антитеррористического центра ЦРУ Джозефа Кофера Блэка. До кучи на роль свадебного генерала туда же назначили бывшего президента Польши Александра Квасьневского.
Вскоре стало известно, что в совет директоров Burisma "вашингтонским обкомом" кооптирован также Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов.
© AP / Pablo Martinez Monsivais, File
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP / Pablo Martinez Monsivais, File
Золотой ребенок
Байден-младший – выпускник Джорджтаунского университета, закончил школу права Йельского университета, доктор юриспруденции.
Сына будущего президента США сразу после получения высшего образования принялись с подачи отца засовывать в различные банковские и бизнес-структуры, где он заседал в советах директоров или же официально числился там консультантом.
Уже тогда, в конце 1990-х, американская пресса обратила внимание на безоблачную карьеру Хантера Байдена.
"Конечно, многие дети влиятельных родителей получают хорошую работу. Но ситуация с Байденом вызывает озабоченность", - писал журнал The American Spectator.
Журналистов тогда заинтересовала зарплата Хантера в MBNA America Bank, где он за свои консультации получал 100 тыс. долларов в год. Со временем финансовые аппетиты Байдена-младшего только росли: при провальной покупке им хедж-фонда Paradigm было прописано, что он должен получать 1,2 млн долларов за год.
В 2014 году, в результате госпереворота на Украине, находившиеся у власти в США демократы получили контроль над этой страной. Тогда-то вице-президент Джо Байден и решил отправить на кормление в Burisma своего сына.
К моменту своего назначения в украинскую компанию Хантер плотно сидел на наркотиках и имел проблемы с алкоголем, а львиную долю времени предпочитал проводить в обществе женщин легкого поведения.
© AP / Visar Kryeziu
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP / Visar Kryeziu
Все это не мешало ему зарабатывать на Украине, где за один только 2017 год он получил 500 тыс. долларов. Позднее на родине против Хантера заведут уголовное дело о неуплате налогов, в том числе и с доходов от Burisma.
Убрать Шокина
В 2016 году сомнительная деятельность сына американского вице-президента попала в поле зрения Генеральной прокуратуры Украины, которую в тот момент возглавлял Виктор Шокин.
Его ретивость в этом деле не могла быть не замечена в США, которые стали оказывать давление на главу государства Петра Порошенко, чтобы он уволил Шокина и прикрыл дело Burisma.
Официально Соединенные Штаты и ЕС обвинили украинского генпрокурора в том, что он мешает проведению реформ и тормозит расследования против местных олигархов, однако подлинная мотивация Запада вскоре вышла наружу.
© Фото : скриншот с видео 24tv.ua
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : скриншот с видео 24tv.ua
Произошло это благодаря депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, которого СМИ связывали с силами, ориентированными на Дональда Трампа.
На пресс-конференции он обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, в которых американский вице-президент угрожал лишить Киев финансовой поддержки, если ситуация с Шокиным не будет урегулирована в нужном Вашингтону русле.
Спустя какое-то время украинские власти все же пошли на попятную и отстранили генпрокурора через голосование в Верховной Раде.
Внутриполитические разборки в США
История с Burisma стала важным фактором в ходе противостояния президента Трампа и Джо Байдена, который рассчитывал занять его место, а демократы в это время пытались подвергнуть главу государства импичменту.
Помимо Деркача, к сбору компромата на Байдена подключился адвокат Руди Джулиани, вместе с Трампом они продвигали версию о "сдаче" Шокина в обмен на деньги.
Хроника выборов президента США
27 марта, 18:01
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Чуть позже группа Байдена нанесла ответный удар, слив разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 2019 года, где американский лидер предлагал своему украинскому коллеге взяться за публичное расследование дела Burisma в обмен на гарантированную финансовую помощь Киеву.
Трампу удалось продвинуть тему коррупции Байдена и его сына на Украине на уровень Сената, который контролировали республиканцы. Комитетом по нацбезопасности и финансам было проведено расследование этих обвинений, а осенью 2020 года были озвучены выводы: Хантер наживался на имени своего отца, но никаких доказательств вины Байдена-старшего якобы не нашлось.
Что сейчас
Хантер Байден "отработал" свой контракт c Burisma полностью, до 2019 года. Еще будучи в этой должности, он стал фигурантом нескольких скандалов, связанных с попаданием в сеть его личных компрометирующих фото и видео.
В 2018-м он решил разжиться револьвером и при его покупке скрыл свое пристрастие к запрещенным веществам. На него было заведено дело о незаконном завладении оружием. Также его обвинили в уклонении от уплаты налогов, подачи ложных деклараций и т.д. В декабре 2023 года 54-летнему сыну президента США было выдвинуто девять обвинений.
Хантер Байден
Хантер Байден
Хантер Байден
Тянувшийся несколько лет скандал вокруг Байденов и Burisma, по большому счету, так ни к чему и не привел. Импичмент Трампу провалился, Байден занял пост президента, победив на выборах, а Зеленский все продолжает торговаться с Западом по поводу очередной помощи.
Что касается компании Burisma, то она, избавившись от Хантера Байдена, продолжает здравствовать и по сей день, принося доход своим бенефициарам. И, как теперь становится ясно, открывает новую, еще более скандальную страницу в своей истории – компании-спонсора украинского терроризма.
 
ЭксклюзивBurismaУкраинаРоссияСК РФтерроризмХантер БайденДжо Байден
 
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