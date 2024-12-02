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Трамп не сможет отменить помилование сына Байдена — Politico
Трамп не сможет отменить помилование сына Байдена — Politico - 02.12.2024 Украина.ру
Трамп не сможет отменить помилование сына Байдена — Politico
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после вступления в должность не сможет отменить помилование сына действующего президента США Джо Байдена, пишет газета Politico
2024-12-02T11:03
2024-12-02T11:03
2024-12-02T11:39
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"Трамп не сможет отменить помилование, когда вступит в должность. А его всеобъемлющий характер означает, что министерство юстиции при Трампе не сможет возобновить давно идущее уголовное расследование в отношении сына президента (Байдена)", - объяснил юрист Сэмюэль Морисон, специализирующийся на вопросах помилования.Опрошенные изданием эксперты вспомнили только одного человека, который получил столь всеобъемлющее президентское помилование за последние несколько поколений - это Ричард Никсон, которому Джеральд Форд, будучи президентом США, даровал всеобъемлющее помилование в 1974 году.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Подробнее о сыне американского лидера - в материале Сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики — СМИ на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп не сможет отменить помилование сына Байдена — Politico
11:03 02.12.2024 (обновлено: 11:39 02.12.2024)
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после вступления в должность не сможет отменить помилование сына действующего президента США Джо Байдена, пишет газета Politico
"Трамп не сможет отменить помилование, когда вступит в должность. А его всеобъемлющий характер означает, что министерство юстиции при Трампе не сможет возобновить давно идущее уголовное расследование в отношении сына президента (Байдена)", - объяснил юрист Сэмюэль Морисон, специализирующийся на вопросах помилования.
Опрошенные изданием эксперты вспомнили только одного человека, который получил столь всеобъемлющее президентское помилование за последние несколько поколений - это Ричард Никсон, которому Джеральд Форд, будучи президентом США, даровал всеобъемлющее помилование в 1974 году.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.
Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Подробнее о сыне американского лидера - в материале Сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики — СМИ на сайте Украина.ру.