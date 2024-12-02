https://ukraina.ru/20241202/1059318671.html

Ростислав Ищенко о том, почему вирус майданизма победил на Украине, а в России и Белоруссии проиграл

Ростислав Ищенко о том, почему вирус майданизма победил на Украине, а в России и Белоруссии проиграл - 02.12.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, почему вирус майданизма победил на Украине, а в России и Белоруссии проиграл

Майдан — это психологическая зависимость, но она формируется в обществе. И формируется обязательно при участии местной власти. То есть если нет готовности местной власти уступать, никаких майданов не будет.

2024-12-02T07:00

2024-12-02T07:00

2024-12-02T07:00

интервью

россия

украина

белоруссия

виктор янукович

ростислав ищенко

александр лукашенко

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, поговорим о том, с чего все начиналось в украинском конфликте. На днях исполнилось 20 лет первому майдану на Украине. Тогда люди, которые участвовали в этих событиях, уверяли. Что большее никогда на майдан не выйдут. Однако через девять лет все повторилось, и сейчас мы видим, к чему это привело. Есть ли разница в менталитете россиян и украинцев, ведь в России тоже были попытки майдана, как и в Белоруссии? Все дело в менталитете или во власти в каждой из этих стран?- Майдан — это психологическая зависимость, но она формируется в обществе. И формируется обязательно при участии местной власти. То есть если нет готовности местной власти уступать, никаких майданов не будет.Кучма мог разогнать майдан, Янукович мог разогнать. Причем у Януковича несколько раз дело доходило до фактического разгона, когда оставалось зачистить последние квадратные метры. И милиция отзывалась назад.А о каком разном менталитете может идти речь, если процентов тридцать из стоявших на Майдане были люди, приехавшие из России и жившие на Украине.- Все-таки место сидения определяет точку зрения.- Они были частью этого общества. Если бы они жили в Киргизии, то так бы местное общество не интегрировались. А украинец, когда пересекает российскую границу, быстро становится русским. Люди не чувствуют разницы межу обществом там и обществом здесь.Поэтому русские, которые попадали в украинское общество, быстро попадали под его влияние. Человек существо стадное, и ему важно чувствовать, что он не отрывается от общества. Единицы могут противостоять общественному мнению. Это как поветрие, чума. Не случайно вирус майданизма сравнивают с воздушно-капельной инфекцией.Но ключевой всегда является позиция власти. Методичка Шарпа — это комиксы для идиотов, но почитайте Ленина, с которого эта методичка списана. Там все направлено на то, чтобы во время революции парализовать действия власти, не дать ей возможность применить силу.Временное правительство в октябре 1917 года не заметило, как оно потеряло власть. Это один и тот же механизм, который эффективно работает, если власть не умеет этому противостоять.Все зависит от поведения власти. Это очень хорошо было видно в России. Пока майдану на Болотной площади давали развиваться на Болотной площади, он развивался по классической схеме. Туда стекалось все больше людей, появлялось все больше колеблющихся, которые переходили на "сторону света".И когда стало ясно, что народ по другую сторону. А вас сейчас в лучшем случае интернируют, а в худшем будете долго шить тапочки на территориях с плохим климатом, оказалось, что там не так много последовательных сторонников. Марши миллионов стали собирать по 200-300 человек, которые потом разъехались.А если бы власть не реагировала и ждала, что само рассосется, люди проходили бы мимо и думали, что это правильно, если стоят, значит, можно, если можно, значит, нужно. И в Белоруссии это тоже было видно. Там же был заговор, причем в верхушке. И пока силы сопротивления были парализованы, правительственные силы вели безнадежную оборону. Лукашенко не случайно летал с автоматом, демонстрируя, что как президент Альенде готов погибнуть на ступенях своего дворца.Но когда Россия заявила, что готова поддержать силой, в белорусской элите возникло колебание в противоположную сторону. Если раньше всем было понятно, что Лукашенко не жилец, народ начинал беспокоиться о своем будущем и переходить на сторону победителей. И тут выяснилось, что победителями будут другие.И начиналось обратное движение. Те, кто не успел сильно засветиться на стороне майдана, тут же прониклись ненавистью к змагарству. Тусовка стала сокращаться и свелась к Тихановской и сотне-другой беженцев, которые выживают в Польше и рассказывают, как вернутся в Белоруссию на белом коне, но в обозе польской армии.Здесь пример того, как власть склонилась до конца. Причем власть, готовая сопротивляться, но не имеющая достаточно сил, потому что при подготовке майдана готовятся и люди внутри власти, закладки, которые парализуют ее действия на нужный период, а потом действовать бывает поздно.И вот власть склонилась до конца, но условия для нее стали благоприятными, и майдан рассосался. Да, не так быстро, как в России, там были сильные протестные настроения. Потом общество осознало, на какой грани оно находилось.На Украине Януковичу предлагали то же самое. Ему говорили, что мы готовы поддержать, но и ты начинай что-то делать. То есть не мы приедем разгонять, а ты предпринимай шаги. А когда само не рассосалось, когда Янукович не контролировал страну и находился в положении загнанного зайца, он попросил войска, чтобы его спасли. Его-то спасли, но было уже поздно.Поэтому это не воздушно-капельная инфекция, это хорошо отработанная технология. Но ключевым в противостоянии с майданом является позиция национального правительства. В Венесуэле пытались майдан организовать, но власть удержалась, хотя ситуация была хуже, чем на Украине. И правительство слабее, и оппозиция сильнее, и экономическая ситуация аховая. И правительство было виновато в том, что такая ситуация сложилась. Но оно стало твердой стеной и не допустило переворота. И в армии была подготовлена измена, и в парламенте, и альтернативного президента провозгласили. И в соседней Колумбии была подготовлена агрессия. И Россия была далеко, но все равно ничего не сложилось. Потому что правительство жестко отстаивало интересы своего государства.А у украинского правительства интересы с интересами народа никак не совпадали. Поэтому сложилось так, как сложилось.О том, почему боевые действия между РФ и Украиной закончатся к 2030 году - в материале издания Украина.ру Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой.

https://ukraina.ru/20241129/1059296896.html

https://ukraina.ru/20241129/1059307993.html

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Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, белоруссия, виктор янукович, ростислав ищенко, александр лукашенко, украина.ру, миа "россия сегодня"